El presidente Trump despide al secretario de Defensa Mark Esper

(CNN) — El presidente Donald Trump anunció en Twitter el lunes que había despedido al secretario de Defensa Mark Esper y que Christopher Miller se convertiría en secretario interino «con efecto inmediato».

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020