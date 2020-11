Imagen de archivo del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán durante un evento en Managua el 29 de octubre de 2011. (Crédito: Rodrigo Arangua/ AFP/ Getty Images)

(CNN Español) — El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió la entrada al país al expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo y a su familia cercana “debido a sus vínculos con una corrupción significativa”, según un comunicado.

El comunicado agrega que “en su función oficial de presidente de Nicaragua de 1997 a 2002, Alemán estuvo involucrado en actos corruptos como el desvío de millones de dólares en fondos públicos para su propio beneficio y el de varios de sus familiares”.

La designación del Departamento de Estado incluye además a la esposa de Alemán y actual diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores de Alemán. También a su hija María Dolores Alemán, quien es contralora de la república, y al hijo menor del expresidente, José Alemán Cardenal.

«Si bien esta designación se basa en hechos durante su mandato, la corrupción de Alemán continúa en Nicaragua hoy», expresa el comunicado suscrito por el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El comunicado del Departamento de Estado no explica esos actos de corrupción que siguen en la actualidad. Durante los últimos años, Alemán no ha enfrentado ningún proceso investigativo o judicial.

publicidad

CNN trató de comunicarse con el expresidente Arnoldo Alemán en la oficina del PLC, desde donde recomendaron hablar con su esposa.

En el año 2003 Alemán fue condenado a 20 años de prisión por actos de corrupción. Esto sucedió luego de que en agosto de 2002 la Procuraduría General de la República lo acusara de blanqueo de dinero y delitos de corrupción. Poco después, en 2004, el Informe Global de Corrupción de Transparencia Internacional clasificó a Alemán en la novena posición en el escalafón de los 10 líderes más corruptos.

Pero en enero de 2009 la Corte Suprema exoneró a Alemán de todos los cargos.

«Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos de apoyar reformas políticas clave para las instituciones democráticas de Nicaragua. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Nicaragua», expresa el comunicado del Departamento de Estado.

‘No tengo visa estadounidenses desde hace 16 años’, dice María Fernanda Flores de Alemán

Por su parte, la diputada María Fernanda Flores de Alemán dijo a CNN que no comprende el objetivo de la medida, ya que ella y su esposo no tienen visa desde hace varios años.

«No tengo visa estadunidenses desde hace 16 años. Yo fui residente de ese país porque viví prácticamente mi juventud allá, me fui a un exilio en el 79 y regresé a Nicaragua en 1998. Era residente y me la quitaron arbitrariamente, no a través de un proceso como debe ser. No entiendo cómo un secretario de Estado como Mike Pompeo puede hacer un tuit de esta naturaleza y desconocer que Arnoldo Alemán y mi persona no tenemos visa americana desde hace más de 16 años”, expresó.

CNN intentó buscar la reacción de la contralora María Dolores Alemán, pero en su oficina no respondieron a la solicitud de comentarios.

Alemán no ha reaccionado al comunicado.

Arnoldo Alemán es miembro del Partido Liberal Constitucionalista, organización que forma parte de la Coalición Nacional, opositora al gobierno de Daniel Ortega. La plataforma espera espera reunir a diversos sectores políticos y sociales para las elecciones generales de noviembre de 2021.

Por su parte, José Dávila Membreño, coordinador de Comunicación de la Alianza Cívica, expresó a través de redes sociales: «Ellos hacen sus investigaciones y toman sus decisiones y esperamos que la comunidad internacional siga firme en seguir apoyando las ansias del pueblo nicaragüense de tener una política limpia, tener democracia, tener reformas electorales y poder tener elecciones libres en el país».