Estados Unidos se acerca a los 10 millones de casos de coronavirus

Biden envía un mensaje de fe a las víctimas de covid-19 1:44

(CNN) — Con más de 9,9 millones de casos reportados hasta el domingo por la noche, según datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos avanza rápidamente hacia los 10 millones de casos, otro hito sombrío durante la pandemia.

El país registró 100.762 nuevos casos y 453 nuevas muertes hasta las 9:30 pm, hora del Este, del domingo, lo que representa, por quinta vez, un nuevo récord de casos nuevos al día en el país desde que comenzó la pandemia.

El resurgimiento de otoño ha traído registros regulares en casos, personas hospitalizadas y muertes diarias, y los expertos alientan a tomar medidas para mitigar la propagación, ya que advierten que las cifras pueden seguir en aumento durante las próximas semanas.

«Vamos a ver una verdadera explosión de estos números de casos», dijo el viernes a CNBC el ex comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, Dr. Scott Gottlieb.

El virus puede tratarse apuntando a la mitigación estado por estado, dijo, pero Estados Unidos no lo está haciendo actualmente, y la falta de intervención podría acumularse en el futuro, lo que significa problemas para diciembre y enero, dijo.

«No son solo los casos, son las hospitalizaciones también. Esa es realmente la cantidad a tener en cuenta: 53.000 personas hospitalizadas, 10.500 personas en unidades de cuidados intensivos. Eso es mucho y está creciendo muy rápidamente».

Dieciséis estados reportaron el viernes un récord de hospitalizaciones por covid-19, según el Proyecto de seguimiento de Covid, y 22 estados han informado al menos un día récord de hospitalizaciones por coronavirus durante noviembre, hasta ahora.

El domingo por la mañana, el número mundial de casos superó los 50 millones, siendo Estados Unidos, India, Brasil y Rusia, en ese orden, los más afectados, con más de la mitad de los casos, informa Johns Hopkins.

Si bien el número total de casos en EE.UU. se acerca a los 10 millones, Texas por sí solo avanza lentamente hacia 1 millón de casos, con más de 5.000 reportados el domingo.

En Oregon, la gobernadora Kate Brown dijo el domingo que el estado superó el «umbral alarmante» de 50.000 casos.

Fauci: Quédense con la ciencia, no con la política

La pandemia pronto se convertirá en la principal preocupación del presidente electo Joe Biden. Planea anunciar un grupo de trabajo de 12 personas contra el coronavirus el lunes, dijeron a CNN dos fuentes con conocimiento del anuncio.

El grupo de trabajo de Biden estará encabezado por tres copresidentes, incluido el exdirector general de Sanidad Dr. Vivek Murthy, el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos Dr. David Kessler y la Dra. Marcella Nunez-Smith, de la Universidad de Yale.

Gottlieb le dijo a CBS que Biden tomará el timón en el «ápice» de la pandemia.

La Dra. Megan Ranney, médica de emergencias de la Universidad de Brown, dijo que es optimista sobre los planes de transición de Biden para liderar la respuesta del país, pero dijo que el virus «ya se habrá extendido por las comunidades de Estados Unidos» cuando asuma el cargo.

«Nos dirigimos a lo peor de esta pandemia», le dijo Ranney a Fredricka Whitfield de CNN. Agregó que está preocupada por las reuniones sociales esperadas durante fines de noviembre y principios de diciembre.

«Estamos a punto de ver todas estas pequeñas epidemias en todo el país, cruzadas y mezcladas, y será muy parecido a echar gasolina al fuego», dijo.

En un evento virtual con la Asociación Médica Estadounidense el sábado, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aconsejó a los médicos con roles de liderazgo que se apeguen a la ciencia, la evidencia y los datos cuando se trata de hacer recomendaciones sobre el coronavirus.

«Manténgase completamente apolítico. No se involucre en ninguno de los aspectos políticos y concéntrese en su trabajo como científico y médico», dijo Fauci. «Haciendo eso, estará bien.»

Los expertos en salud han estado trabajando para combatir el escepticismo en torno a las vacunas y recomendaciones contra el coronavirus después de haber estado en desacuerdo con los líderes políticos.

Gottlieb dijo el domingo que la administración del presidente Donald Trump necesita una estrategia más agresiva para combatir el coronavirus de aquí a enero. Y sugirió, durante una entrevista de CBS, que Biden debería trabajar con la Asociación Nacional de Gobernadores para formular la política nacional y «coordinarse entre los diferentes estados para que comience a tener la apariencia de un plan más cohesivo».

«Hemos estado discutiendo políticamente sobre lo que creo que es una falsa dicotomía, y que realmente es una elección entre confinamientos y no confinamientos y ese no es el caso», dijo Gottlieb a «Face the Nation».

«No vamos a tener un control perfecto sobre este virus, es un virus contagioso. Se va a propagar, pero no necesitamos que se propague a los niveles y a la velocidad para comenzar a presionar al sistema de salud, que es lo que estamos viendo», le dijo al programa.

El equipo de transición de Biden colocó la pandemia como primer elemento en su sitio web y prometió pruebas confiables y gratuitas, más equipo de protección, orientación clara, relaciones restablecidas con la Organización Mundial de la Salud y un plan de US$ 25.000 millones para fabricar y distribuir una vacuna. La vicepresidenta electa Kamala Harris encabezará un grupo de trabajo para abordar las disparidades raciales y étnicas reveladas durante la pandemia.

El equipo también promete un mandato de uso de mascarilla, pero dice que lo logrará trabajando con gobernadores y alcaldes y «pidiéndole al pueblo estadounidense que haga lo que mejor sabe hacer: dar un paso adelante en tiempos de crisis».

‘Edad, experiencia y mejores medicamentos’ impactan la tasa de mortalidad

Aunque la cifra de muertos ha aumentado, la tasa de casos que han resultado en muertes aparentemente ha disminuido, y Fauci dijo que se debe a «la edad, la experiencia y mejores medicamentos».

Al igual que con todas las enfermedades, los profesionales de la salud aprenden más sobre el virus a medida que avanza, incluso cuándo poner a las personas en ventiladores, dijo Fauci el sábado.

«Simplemente mejoramos en el tratamiento de las personas», dijo. «Uno (sabe) lo que funciona. Sabe lo que no funciona, incluidos los enfoques fundamentales, no farmacológicos».

El uso de tratamientos que pueden ayudar a las personas, como la dexametasona y el remdesivir, también se ha desarrollado aún más, dijo.

En el impacto a la tasa de mortalidad también influyen los estudiantes universitarios que regresan a la escuela y se infectan más, dijo. Entre quienes se infectan ahora en comparación con los que se contagiaron en la primavera hay «casi una década de diferencia».

«Al final, terminarán infectando a la gente de la comunidad, pero son ellos los que están provocando la infección», dijo Fauci.

Los síntomas del covid duran ‘mucho más allá’ de las expectativas

A medida que los investigadores aprenden más sobre el virus, se dan cuenta de que los impactos pueden prolongarse, dijo Fauci.

Algunos pacientes han informado síntomas que duran incluso después de haber dado negativo en la prueba de una infección por coronavirus.

«Sabemos con absoluta certeza que existe un síndrome post-covid-19, al que a veces se hace referencia como transmisores de covid de larga distancia o transmisores de covid crónicos», dijo Fauci durante el evento.

«Estamos viendo porcentajes variables, y entre el 25 y el 35% o más tienen síntomas persistentes, mucho más allá de lo que cabría esperar después de cualquier síndrome viral, como la influenza y otros», dijo.

Los síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar, dolores musculares, trastornos del sueño y lo que se conoce como «niebla mental».

«Entonces, no hay duda de que está sucediendo, que (puede) durar desde semanas hasta meses», dijo, y agregó que podría ser aun más, pero eso no se sabe porque el nuevo virus se descubrió hace menos de un año.

Eliott C. McLaughlin, Alta Spells, Naomi Thomas, Christina Maxouris, Dakin Andone, Leanna Faulk, Maggie Fox y Hollie Silverman de CNN contribuyeron a este informe.