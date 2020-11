Mercado navideño de Estrasburgo (Crédito: Frederick Florini/AFP/Getty Images)

(CNN) — No hay nada como un mercado festivo para sacar el espíritu navideño en las personas.

Si bien estos eventos se remontan a Viena –el primer mercado de diciembre registrado en la ciudad fue en 1298–, la tradición se ha extendido por todo el mundo a lo largo de los siglos.

Desde Alemania hasta Suiza y Nueva York, es difícil encontrar un destino codiciado que no tenga un impresionante mercado anual de adviento.

De hecho, algunos se han vuelto tan populares que se han convertido en atracciones turísticas por sí mismos.

Desafortunadamente, debido a la pandemia de covid-19, algunos mercados festivos muy conocidos no se realizarán este año.

Aquí está nuestro resumen de los mercados navideños de 2020 que seguirán adelante, así como los que se cancelaron.

Toda la información es correcta al 9 de noviembre de 2020, pero por favor verifica antes de viajar.

Viennese Dream Christmas Market, Austria

Con paseos en renos, una noria gigante y un pesebre clásico para maravillarse, el espectáculo mágico de Viena encapsula el espíritu festivo de manera fantástica.

Aunque hay alrededor de 20 mercados navideños en la capital austriaca para elegir, el Viennese Christmas Dream, que se lleva a cabo frente al ayuntamiento o Rathausplatz, es uno de sus eventos más antiguos y tradicionales.

En el evento, también conocido como Wiener Christkindlmarkt, encontrarás más de 150 puestos que ofrecen bocadillos deliciosos como salchichas austriacas y galletas de jengibre, junto con ponche navideño casero.

El famoso Árbol de Corazones, un arce gigante adornado con cientos de corazones brillantes, es uno de los favoritos de los visitantes y un gran lugar para tomar fotografías.

¿Seguirá adelante este año? Sí.

Viennese Dream Christmas Market se llevará a cabo con una serie de medidas de seguridad adicionales. Los visitantes y los empleados, por ejemplo, deberán llevar cubiertas faciales de manera obligatoria, salvo mientras consuman alimentos y bebidas.

Debía comenzar a mediados de noviembre, pero la fecha de apertura ahora no está confirmada debido a un cierre de varias semanas dispuesto por el gobierno federal de Austria que entró en vigencia el 2 de noviembre.

Mercado de Navidad de Basilea, Suiza

Es difícil de encontrar un destino que celebre la Navidad mejor que Suiza.

La mayoría de las ciudades suizas están prácticamente invadidas por los mercados festivos en esta época del año y el ambiente es increíble. El mercado navideño de Basilea es el más grande y posiblemente el mejor de la zona.

Está separado en dos secciones diferentes en Barfusserplatz y Munsterplatz y se compone de casi 200 puestos decorados de manera fabulosa que venden especias, adornos y velas navideñas.

Las familias disfrutarán especialmente del bosque de cuento de hadas navideño en Munsterplatz, gracias a actividades como decorar pan de jengibre y velas, un taller de estrellas y un tren festivo.

¿Va a seguir adelante este año? Sí.

Al momento de escribir este artículo, se prevé que el mercado navideño de Basilea se realice entre el 26 de noviembre y el 23 de diciembre de 2020.

Mercado de Navidad de Estrasburgo, Francia

El mercado de Estrasburgo es uno de los mercados navideños más antiguos de Europa. Comenzó en 1570, pero ha evolucionado considerablemente desde entonces.

Este mercado tremendamente popular está distribuido en 10 sitios, incluida una parte de la Gran Isla de Estrasburgo, patrimonio mundial de la UNESCO. Ilumina la ciudad con miles de luces navideñas centelleantes y adornos festivos.

Cada año un estimado de dos millones de personas asisten al mercado, que cuenta con alrededor de 300 chalés de madera que venden de todo, desde decoraciones y regalos hasta vino local de Alsacia.

Place Klebe probablemente es el lugar más popular gracias al Gran Árbol de Navidad que se exhibe, así como por la pista de patinaje sobre hielo que se encuentra debajo.

Pero los visitantes encontrarán un montón de lugares mágicos mientras deambulan por las estrechas callejuelas y las bonitas plazas de la ciudad.

¿Se realizará este año? No. Si bien los funcionarios estaban ansiosos porque el evento se llevara a cabo este año, el mes pasado la alcaldesa Jeanne Barseghian confirmó que el famoso mercado fue cancelado por el aumento en el número de casos de covid-19 en Francia. El país entero atraviesa ahora su segundo confinamiento por la pandemia.

Winter Wonders de Bruselas, Bélgica

Bruselas realmente cobra vida en Navidad gracias a Winter Wonders, que se parece más a un festival que a un mercado.

La extravaganza anual, que se extiende por la Bolsa, la Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine y Marche aux Poissons, es uno de los eventos más grandes y populares de Bélgica.

Las actividades para disfrutar incluyen un espectáculo de luces y sonido, patinaje sobre hielo y un paseo por la feria. Los visitantes también pueden recorrer aproximadamente 200 chalets que sirven glühwein, cervezas belgas y gofres y contemplar con asombro el enorme árbol de Navidad erigido en Grand Place.

¿Va a seguir adelante este año? No.

Winter Wonders de Bruselas fue cancelado por los organizadores «debido a la actual situación sanitaria».

Mercados navideños de la Plaza de la Ciudad Vieja y la Plaza Wenceslao en Praga, República Checa

Decir que Praga se esfuerza al máximo en Navidad es quedarse corto.

La capital de la República Checa es la definición misma de un paraíso invernal durante el período festivo.

Si bien no hay escasez de mercados en la ciudad, los principales se encuentran en la Plaza de la Ciudad Vieja y la Plaza de Wenceslao.

Afortunadamente, estos lugares están a solo unos minutos a pie de distancia, por lo que los juerguistas pueden visitar fácilmente ambos en un día.

La Plaza de la Ciudad Vieja ofrece entretenimiento sin fin en forma de espectáculos en vivo, espectáculos de danza y talleres creativos, mientras que la Plaza de Wenceslao es ideal para conseguir obsequios hechos a mano y delicias locales como klobasa (salchicha checa) y vino caliente.

¿Seguirá adelante este año? No.

Ambos mercados fueron cancelados por el covid-19.

«Se cancelaron los mercados de Semana Santa y ahora los de Navidad», dijo Libor Votruba, presidente de Taiko, que organiza ambos mercados.

«Lo sentimos mucho y también afecta a nuestra empresa. Sin embargo, respetamos la decisión y ofrecemos la instalación del árbol a la ciudad de Praga para los gastos generales», agregó.

Fira de Santa Llúcia, Barcelona

Fira de Santa Llúcia, que data de 1786, ha pasado de ser un evento de un día para conmemorar la fiesta de Santa Llucia, que se celebra el 13 de diciembre, a una feria de tres semanas.

Este mercado bullicioso, que se celebra justo afuera de la Catedral de Barcelona, se divide en cuatro secciones diferentes.

La primera está dedicada a la natividad y las figurillas. Allí los visitantes pueden conseguir decoraciones y estatuillas como para pesebres.

La sección de artesanías cuenta con productos y joyas hechos a mano, mientras que los ‘simbombes’ están diseñados para instrumentos musicales.

También hay muchas actividades festivas como la narración de cuentos, un desfile de Navidad y el ‘Caga Tió’, un enorme tronco navideño estilo piñata que derrama dulces y regalos cuando se golpea con un palo.

¿Seguirá adelante este año? Sí.

Fira de Santa Llucia se llevará a cabo del 29 de noviembre al 23 de diciembre de 2020.

I Mercati Natale, Piazza Santa Croce, Florencia

Hay mucho que ver en este encantador mercado, pero nada puede superar el hermoso telón de fondo proporcionado por la Basílica de la Santa Cruz.

Aunque esta feria tradicional se transporta desde Heidelberg, Alemania, a Florencia cada año, es un evento muy italiano en muchos sentidos gracias al paisaje y las muchas delicias italianas a la venta, como el panforte.

Sin embargo, ciertamente no escasea el pan de jengibre, el strudel y las galletas tradicionales Lebkuchen de Heidelberg.

Aquellos que caminen hasta la cercana Piazza del Duomo disfrutarán de un magnífico belén, así como con un impresionante árbol de Navidad que se ilumina el 8 de diciembre para la Fiesta de la Inmaculada Concepción.

¿Seguirá adelante este año? Sí.

Los organizadores le dijeron a CNN Travel que están «trabajando para poder abrir» del 27 de noviembre al 23 de diciembre de 2020.

Adviento en Zagreb, Croacia

Es fácil ver por qué Zagreb fue votada como el «mejor destino de mercado navideño» en la encuesta en línea del portal de viajes European Best Destinations durante tres años consecutivos.

La capital croata realmente se dedica con entusiasmo al adviento. Imagina pesebres en vivo, esculturas de hielo talladas, conciertos al aire libre, bares efímeros y un tranvía navideño con Santa y sus elfos.

Adviento en Zagreb también tiene un área dedicada a «perder el tiempo» (o «fuliranje») donde encontrarás encantados a los juerguistas bailando en la calle mientras comen comida callejera y escuchan espectáculos de entretenimiento en vivo.

¿Seguirá adelante este año? Desafortunadamente todavía no está claro.

Si bien el Adviento en Zagreb 2020 aún no se canceló, y actualmente está programado para realizarse del 30 de noviembre al 7 de enero, los funcionarios indicaron que es posible que no se realice.

«Las condiciones y posibilidades de realizar ciertos eventos han cambiado significativamente este año, incluso para aquellos al aire libre en otoño e invierno», dijo Martina Bienenfeld, directora de la Oficina de Turismo de Zagreb, en un comunicado el mes pasado.

«Estamos trabajando en medidas y organización, y si (el mercado se lleva a cabo) respetaremos e insistiremos en todas las pautas que se recomendarán», dijo.

Navidad en el Tivoli, Copenhague, Dinamarca

Este parque de atracciones y jardín de placer danés, que se rumorea es la inspiración detrás de Disneyland, es un lugar deslumbrante para visitar en cualquier época del año.

Pero te costará encontrar un lugar que sea tan encantador como los Jardines de Tivoli durante el período festivo.

Con más de 500.000 luces que adornan los hermosos jardines y una oferta que tiene de todo, desde juegos de feria hasta una tradicional Pixie Band, es una experiencia invernal como ninguna otra.

La procesión anual de Lucía el 13 de diciembre, en la que más de 100 niñas atraviesan los jardines portando velas y cantando para conmemorar el día de Santa Lucía, es un punto culminante. También los fuegos artificiales que tienen lugar entre el 25 y el 26 de diciembre, así como la víspera de Año Nuevo.

¿Seguirá adelante este año? Sí.

Esta previsto que la Navidad en Tivoli se celebre del 13 de noviembre al 3 de enero de 2020. El parque de atracciones ahora cuenta con una serie de medidas nuevas de seguridad debido a las directrices del gobierno.

Las mascarillas son obligatorias en algunas atracciones y en todos los restaurantes y cafés, mientras que los invitados no pueden «cantar o bailar con la música» durante los eventos en vivo.

Mercado de Navidad de Tallin, Estonia

La feria anual de la capital de Estonia es uno de los mercados navideños europeos más modernos.

Ubicado dentro de la Plaza del Ayuntamiento de Tallin, está repleto de puestos con cocina tradicional de Estonia, pan casero y artesanías a la venta.

En lo que respecta al entretenimiento, hay un carrusel enorme, una gruta de invierno, una pista de hielo al aire libre y un Papá Noel en un trineo con renos.

Los visitantes también pueden disfrutar de actuaciones regulares de grupos de danza y coros.

Pero como en muchos de estos mercados, el árbol de Navidad es el evento principal. El árbol de Tallin se exhibe aquí desde 1441.

¿Se hará este año? No.

El mercado navideño de Tallin 2020 fue oficialmente cancelado.

Mercado de Navidad de Skansen, Estocolmo

Estocolmo no carece precisamente de mercados navideños, pero ninguno es más tradicional que el de Skansen.

Ubicado en la isla de Djurgården, en el museo al aire libre más antiguo del mundo, es una exhibición maravillosa de la cultura sueca con algo de magia navideña añadida.

Las casas históricas que se exhiben en el museo están decoradas con coloridos adornos para la ocasión y todas las mesas en el interior están preparadas para la cena de Navidad.

Los visitantes pueden hacer sus propias decoraciones en los talleres navideños, participar en demostraciones de artesanía regulares o participar en los juegos de baile alrededor del árbol en la plaza de Bollnäs, el sitio principal de Skansen.

¿Va a seguir adelante este año? No.

El Mercado de Navidad de Skansen se canceló este año debido al covid-19. En su lugar se llevará a cabo una caminata navideña guiada.

Tuomaan Markkinat, Helsinki

Este mercado navideño maravillosamente escandinavo se lleva a cabo en la Plaza del Senado de Helsinki, cerca de la estatua del emperador Alejandro II.

La pieza central de Tuomaan Markkinat es un carrusel vintage, pero los casi 150 vendedores que ofrecen delicias navideñas tradicionales, glogi, la versión sin alcohol de Finlandia del vino caliente, y artesanías también son un gran atractivo.

Los asistentes más jóvenes pueden visitar a Santa Claus, que tiene su propia cabaña de madera aquí, y unirse a actividades festivas como la decoración de galletas navideñas.

El patio de comidas del mercado es particularmente impresionante, e incluye restaurantes importantes como el restaurante vegano galardonado Grön.

¿Va a seguir adelante este año? Sí.

Está programado que Tuomaan Markkinat se lleve a cabo del 5 al 22 de diciembre de este año.

Plaza Vörösmarty y Mercado de Navidad de la Basílica de San Esteban, Budapest, Hungría

Budapest tiene dos mercados festivos principales: el Mercado de Navidad de la Basílica de San Esteban y el Mercado de Navidad de la Plaza Vorosmarty.

El primero tiene lugar frente a la famosa basílica, donde la multitud se reúne para ver los habituales espectáculos de luces en 3D que se proyectan en su fachada.

Además, hay más de 150 puestos con vendedores que ofrecen dulces, vino y artesanías.

Mientras tanto, el mercado de la plaza Vorosmarty está ubicado en el corazón de la ciudad y atrae a más de 800.000 visitantes al año.

Aparte de las comidas húngaras fantásticas que se pueden encontrar en sus puestos –los langos y los pasteles de chimenea son elementos particularmente destacados– su principal atractivo probablemente es un calendario de adviento gigante que revela una nueva ventana todos los días del 1 al 23 de diciembre.

¿Seguirá adelante este año? No.

En octubre, los organizadores anunciaron que el evento había sido cancelado debido al covid-19. Desde entonces, el Centro de Turismo y Festival de Budapest ha lanzado una campaña para apoyar a los aproximadamente 120 artesanos húngaros que venderían sus productos en la feria anual.

Christkindlesmarkt y Gendarmenmarkt, Alemania

Los mercados callejeros de invierno al aire libre se han asociado durante mucho tiempo con Alemania, y el país europeo alberga algunos de los mercados festivos más antiguos y visitados.

Berlín, la capital, tiene alrededor de 80 para elegir, pero Gendarmenmark es quizás el más famoso.

Ubicado entre Franzosischer Dom y Deutscher Dom, es un laberinto de cabañas de madera con bratwurst, vino caliente y pan de jengibre a la venta, junto con regalos navideños únicos.

Por la noche, los visitantes pueden disfrutar de conciertos nocturnos con bailes y actuaciones musicales.

En Nuremberg, la segunda ciudad más grande de Baviera, el famoso Christkindlesmarkt existe desde el siglo XVI.

Durante el período navideño se erigen alrededor de 180 puestos en la plaza del mercado central de la ciudad y toda la zona está llena de actividad.

El mercado atrae a alrededor de dos millones de personas cada año y es, sin duda, uno de los acontecimientos más destacados del año en Nuremberg.

¿Seguirán adelante este año? No.

Lamentablemente ambos eventos fueron cancelados este año. Helmut Russ, organizador del Gendarmenmarkt de Berlín, describió al mercado histórico como «una institución cultural», al tiempo que expresó su decepción porque no se celebrará en 2020.

«Es increíblemente doloroso tener que hacer esto, porque el mercado navideño también es un institución cultural», dijo en un comunicado. «Durante los tiempos oscuros, aporta un poco de calidez y luz a la ciudad y al corazón de la gente».

Mientras tanto, el alcalde de Nuremberg, Marcus König, emitió un comunicado en el que anunció la cancelación de Christkindlesmarkt el mes pasado.

«Esta decisión es muy difícil para nosotros», dijo. «Después de mucha deliberación, y con el fin de proteger a la población, hemos llegado a la conclusión de que el mercado navideño no se realizará este año», explicó.

Toronto Christmas Market, Toronto

Toronto Christmas Market, que se celebra en el histórico Distillery District, sirve como una versión bastante encantadora del tradicional mercado festivo europeo.

Es uno de los mercados festivos más grandes de América del Norte. Cuenta con una Gruta de Papá Noel, un túnel de luz gigantesco, atracciones de feria, un árbol de Navidad de 1,5 metros y cervecerías.

Los visitantes podrán encontrar de todo en los numerosos puestos aquí, desde comida artesanal a regalos únicos y cócteles festivos.

También hay actuaciones musicales regulares de bandas de música y villancicos navideños.

¿Va a seguir adelante este año? No.

El mercado de Navidad de Toronto 2020 fue cancelado por funcionarios, quienes afirman que las multitudes que atrae «son demasiado grandes para un distanciamiento físico seguro». Sin embargo, el Distillery District estará abierto para hacer compras navideñas.

Winter Village en Bryant Park, Nueva York

Cada año, el Bryant Park de Manhattan se transforma en un magnífico país de las maravillas para Winter Village.

El famoso mercado al aire libre es un espectáculo maravilloso para la vista, con más de 100 quioscos diseñados a medida y una pista de patinaje al aire libre de 1.500 metros cuadrados que es de uso gratuito siempre que tengas sus propios patines.

Su salón de comidas The Lodge ofrece una mezcla ecléctica de restaurantes, junto con una cervecería al aire libre y un bar de cócteles.

Fuera de Winter Village, la fuente Josephine Shaw Lowell está más hermosa que nunca en invierno, cuando se congela con regularidad.

¿Va a seguir adelante este año? Sí.

Está programado que el Winter Village se realice desde el 30 de octubre de 2020 hasta el 7 de marzo de 2021, pero el evento se ha reducido considerablemente, con menos vendedores y pasillos más anchos.

La elaborada ceremonia de iluminación del árbol también fue cancelada y los visitantes deberán reservar sesiones de patinaje sobre hielo y los alquileres con anticipación.

