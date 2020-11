OPINIÓN | Cómo superar el trauma de una nación dividida

Partidarios de Trump creen que les robaron las elecciones 5:20

Shauna Springer, psicóloga en jefe del Stella Center, es una de las principales expertas del país en Síndrome de estrés postramáutico (PTSD, por sus siglas en inglés) y trauma. Además es autora de «Warrior: How to Support Those Who Protect Us.».

(CNN) – Nos enfrentamos a una avalancha de factores estresantes agudos mientras atravesamos una pandemia global, profundas divisiones dentro de la sociedad, el impacto devastador de los incendios forestales y las inundaciones, y la maduración de la angustia relacionada con las elecciones.

Estadounidenses en toda la sociedad sienten un trauma profundo que es familiar para muchos de los veteranos y socorristas de nuestra nación. Si esperabas ansiosamente un alivio repentino y sostenido de tus emociones negativas más fuertes en caso de que las elecciones hayan salido como pretendías, eso es un espejismo.

Independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos en los meses venideros, el hecho es que la mayoría de las personas en nuestra sociedad sienten un profundo temor por el futuro. Casi la mitad del país seguirá sintiéndose así después de las elecciones, incluso si hay una transición de poder sin problemas. Algunos pueden expresar este miedo a través de la ira, la emoción a la que recurren muchas personas, y otros se deprimen.

Nuestros temores no desaparecerán repentinamente en virtud de los resultados de las elecciones. Incluso si tenemos un liderazgo que busca unificar en lugar de dividir al país, tenemos un largo camino cuesta arriba por recorrer. Y eso es si optamos por recorrerlo.

Planea correr un maratón, metafóricamente hablando

Aquí es donde comenzamos. Como cualquier corredor sabe, debes entrenar para el evento que correrás. Si tu carrera es un maratón, debes entrenar para un maratón, no para una carrera de 100 metros. Hacer frente a los años posteriores a las elecciones de 2020 será un maratón, no un sprint.

Nuestro desafío no se trata de lidiar con el estrés agudo. Se trata de enfrentar un dolor duradero y una división profunda en la sociedad estadounidense. Avanzar hacia la curación requerirá que manejemos nuestros propios miedos y hagamos esfuerzos proactivos para comprender la experiencia de las personas que no ven el mundo como nosotros. Planifica un maratón. Aquí tienes algunos consejos de cómo hacerlo.

1. Haz conexiones que te ayuden a pasar el trauma

Nuestra calidad de vida está determinada fuertemente por la calidad de nuestras conexiones más cercanas. Esto es especialmente cierto en tiempos de abrumadores desafíos. Nuestra «tribu» incluye a las personas con las que podemos quitarnos la armadura emocional y compartir abiertamente lo que pensamos y sentimos. Nuestra tribu escuchará nuestra rabia impotente y nuestros temores por el futuro, por nosotros mismos, nuestros seres queridos mayores y nuestros hijos. Nuestra tribu escucha esto sin juzgarnos y sin perdernos el respeto.

En el entrenamiento para el maratón que se avecina, tómate un tiempo para reunir a tu equipo de apoyo. ¿Quién está en tu tribu?

Si ayuda, otras palabras para esto podrían ser tu unidad central, círculo íntimo, equipo personal o lo que los marines estadounidenses llaman un «equipo de bomberos»: las personas que te respaldan en momentos de desafío.

A continuación te explicamos cómo identificar a tu tribu. Piensa en algo que hiciste alguna vez que realmente te avergonzó. Si tuvieras que contarle eso a otras tres personas en tu vida, ¿a quiénes se lo dirías? Lo más probable es que estas sean las personas de tu tribu, las personas que son seguras desde el punto de vista emocional, que no requieren que seas nada más que lo que eres, para mantener su amor y respeto.

Trae a estas personas a tu percepción consciente. Haz una lista de ellos. Está bien si solo tienes una o dos personas en tu lista. Formaliza su papel de apoyo diciéndoles que los respaldas y que estás agradecido de que te apoyen.

Mencioné en un artículo anterior de CNN la práctica de llamar a las personas más cercanas de forma rotativa, colocando recordatorios en tu teléfono para comunicarte. La ansiedad que muchos de nosotros sentimos acerca de las elecciones se convertirá en una desmoralización global para una gran parte de la población cuyo líder no fue el elegido. Hacer frente a la desmoralización es algo complicado: es una batalla que requiere que planifiquemos y utilicemos todas las herramientas disponibles para evitar aislarnos mentalmente. Esta práctica de acercarse proactivamente a los miembros de tu tribu te ayudará.

2. Sé amable con los demás

Si hablaras con personas del partido opuesto, rápidamente descubrirías una profunda creencia de que las personas de tu partido político no han sido amables con ellos. La ira que alimenta el deseo de cambio proviene del sentimiento de que nuestra sociedad no ha apoyado las oportunidades para esa persona. La empatía puede ser rara en estos días, pero tendremos que encontrarla en los días venideros sin importar cómo se desarrollen las elecciones.

Para adoptar una postura de bondad, tómate un tiempo durante la próxima semana o dos para reflexionar sobre cualquier persona en tu vida que haya sido amable contigo. Piensa especialmente en aquellos que han visto tu dolor, te valoran e invierten en ti sin esperar nada a cambio. Tal vez fue un abuelo, una tía, un maestro, un entrenador deportivo de la escuela secundaria o un completo extraño que te dio un regalo sorprendente de bondad sin tener nada que ganar. Estas personas forman tu círculo personal histórico de apoyo.

Recurre a tus recuerdos para pensar en cómo puedes hacer lo mismo por quienes te rodean, incluso si están enojados. Personalmente he trabajado en la integración de esta práctica como psicóloga de los combatientes de nuestra nación. El trauma a menudo se manifiesta con rabia. Ser capaz de ver más allá de la ira que expresan las personas –ver la historia detrás de la historia– y percibir su daño, miedo y dolor te ayudará a mantener tu centro en el maratón que está por llegar.

3. Encuentra un significado o propósito

Sin significado ni propósito, nuestras vidas son como un barco sin ancla. Sin anclarnos a un significado, independientemente de nuestra afiliación a un partido político, podemos ser manipulados fácilmente por las agendas de los demás. En el libro «El hombre en busca del sentido», Viktor Frankl nos muestra cómo el significado es una herramienta para no entregarnos al terror y la desesperación.

Estamos programados para responder a las amenazas con acciones, lo que puede hacernos vulnerables a la explotación por parte de otros si no estamos arraigados firmemente en nuestro propio propósito. En un artículo anterior de CNN, sugerí que actuar es la forma en que podemos combatir una sensación de impotencia aprendida. Podemos sacar una hoja de papel, trazar una línea en el medio y escribir lo que no podemos controlar en un lado y lo que podemos controlar en el otro lado. Sugerí tomar medidas sobre aquellas cosas que podemos controlar, anclando nuestras acciones a nuestro significado y propósito más profundos.

Las personas que se guían por el significado y el propósito cambian el mundo con el tiempo. No queman el mundo solo para verlo arder. La destrucción no crea significado, sino que es el acto de alguien que se siente verdaderamente indefenso, que quiere hacer que los demás sufran como está sufriendo esa persona.

El significado y el propósito nos dan una esperanza duradera, incluso cuando perdemos batallas en el camino hacia el significado.

Tómate un tiempo hoy, mañana y en las próximas semanas para pensar adónde te pueden llevar tu significado y propósito. ¿El dolor de quién te mueve a realizar acciones positivas? Si te preocupa profundamente un problema, ¿cómo puedes ayudar a quienes se ven afectados por ese desafío? Anclarte a tu significado más profundo te ayudará a mantener tu centro en una época de caos, ya sea la elección, la pandemia o las consecuencias de un desastre natural.

En la lista de CNN de 50 cosas que puedes hacer para lidiar con el estrés relacionado con las elecciones, hay ideas sobre cómo relajar tu cuerpo a través de rutinas específicas de estiramiento o «baños de bosque», formas de involucrar tu mente, citas inspiradoras, enlaces a música relajante y ejercicios prácticos que te ayudarán a conectarse con los demás. A veces, afrontar la situación es algo de «un día a la vez», y hay muchas sugerencias creativas en esta lista de 50 ideas.

Mi enfoque está en el horizonte y mi objetivo es ayudar a establecer las condiciones para el bienestar a largo plazo durante esta época de desafíos sin precedentes. Existe la esperanza de que podamos construir un futuro positivo, pero comienza reconociendo la profundidad y la naturaleza del dolor dentro de nuestra sociedad. El trabajo que tenemos ante nosotros es un maratón, no un sprint.