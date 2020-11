Melania Trump, primera dama 2017-2021; y Jill Biden, primera dama electa.

(CNN) — La primera dama Melania Trump, al igual que su esposo, está operando como si él no hubiera perdido las elecciones de la semana pasada: aún no se ha comunicado con la próxima primera dama, Jill Biden, dijo una fuente familiar a CNN, el martes.

Un día como hoy, hace cuatro años, Melania Trump tomó té en la Casa Blanca e hizo un recorrido por la residencia ejecutiva, por invitación de la entonces primera dama, Michelle Obama, como es costumbre. Pero esta vez, no ha comenzado ningún movimiento hacia una transición en el ala este ni en la residencia ejecutiva.

En cambio, otra fuente con conocimiento de la agenda diaria de Melania Trump dijo que hay muy pocos cambios, y que la mayor parte del enfoque de la Oficina de la Primera Dama permanece en reuniones diarias y planificación de las próximas festividades.

«Tengo entendido que todo sigue igual en el ala este», dijo la fuente. La fuente dijo que incluso si Melania Trump quisiera comenzar el proceso de transición, la primera dama todavía está paralizada por la negativa infundada del presidente Donald Trump a aceptar la victoria de Joe Biden.

«No estoy seguro de que sea justo que alguien espere que comiencen la transición cuando el presidente aún no ha cedido», dijo la fuente.

Anita McBride, quien se desempeñó como secretaria general de Laura Bush, quien señaló que Melania Trump ocasionalmente ha actuado o expresado opiniones diferentes a las de su esposo, dijo: «Este momento es más complicado. Su acercamiento antes de que él haya concedido podría verse como completamente en contra de lo que están haciendo el presidente y la administración».

La fuente familiarizada con el pensamiento de Melania Trump dice que cuando llegue el momento de reconocer la derrota, la primera dama cumplirá.

«Si el presidente concede, estoy seguro de que el ala este será amable y profesional con la administración entrante, así es como funcionan», dijo la fuente.

La dificultad de hacer la transición de la Casa Blanca fuera de tiempo

Sin embargo, por cada día que pasa sin hacer la transición, el trabajo de preparar la Casa Blanca para una nueva primera familia y mudar la actual se vuelve más difícil.

«Esta transición será una tarea abrumadora, aunque la Dra. Biden está familiarizada con la Casa Blanca y es extremadamente capaz», dijo Capricia Penavic Marshall, quien se desempeñó como asistente especial de Hillary Clinton cuando era primera dama, y luego como secretario social de la Casa Blanca de Clinton, y es el autor de «Protocolo: El poder de la diplomacia».

Marshall estuvo con la administración Clinton en su totalidad y recuerda claramente la importancia de adherirse a un calendario apretado para los días entre las elecciones y la toma de posesión.

«A estas alturas ya habría habido al menos un traspaso de notas entre el ala este actual y el equipo de la primera dama electa, para hablar sobre fechas y horarios y qué necesidades comienzan a ocurrir», dijo. «Hay una línea de tiempo para todo esto, y lo que está sucediendo ahora lo va a atascar».

Entre otras cosas en una apretada lista de tareas pendientes, está la planificación de cambios organizativos, los camiones de mudanza, la limpieza y la medición literal de las cortinas. El día de la toma de posesión es un evento coreografiado al minuto, que desplaza a una familia y prepara a la siguiente, hasta almacenar los refrigeradores y desempacar la ropa de una primera dama en su camerino.

McBride era parte del equipo de Bush que se vio obligado a esperar hasta que la Corte Suprema resolviera el voto entre Bush y el demócrata Al Gore.

«Solo pudimos comenzar la transición a la Casa Blanca después del 13 de diciembre», dijo. «Funcionó. Fue frenético, pero funcionó».

Las primeras damas que han pasado la antorcha

Para las primeras damas, la incomodidad de entregar su hogar (temporal) y el personal que ha llegado a conocer y en el que confían a un nuevo presidente y primera dama no siempre es fácil. En particular, hubo una frialdad bien conocida entre Rosalynn Carter y Nancy Reagan, dos mujeres que eran ferozmente leales a sus maridos. La transición de Carter y Reagan no fue agradable.

«Rosalynn se enfureció aún más cuando circularon rumores de que Nancy Reagan quería que los Carter se mudaran unas semanas antes de la toma de posesión y vivieran en Blair House, al otro lado de la calle de la Casa Blanca, para poder comenzar a redecorar las habitaciones privadas de la familia», escribió Kate Andersen Brower en su libro «Primeras mujeres: la gracia y el poder de las primeras damas modernas de Estados Unidos».

«Rosalynn dijo que Nancy la llamó para negar los informes de que los quería sacar. ‘No sé si dijo que lo lamentaba o no’, dijo Rosalynn. ‘Simplemente dijo que no hizo esas declaraciones'».

Barbara Bush tampoco estaba contenta de mudarse después de un mandato, sin embargo, fue amable y perspicaz cuando Hillary Clinton llegó a la Casa Blanca después de las elecciones, a compartir el tradicional té.

«La señora Bush llevó a la señora Clinton a la residencia y a través de su camerino para mostrarle la ventana por la que miraría, al otro lado del jardín de rosas, para ver la Oficina Oval», dijo McBride, recordando la simpatía de la visita. «Ella le dijo que lo revisaba cada vez que extrañaba a George durante el día».

Desde entonces, las primeras damas le han mostrado a sus sucesoras la ventana «secreta».

No son solo las primeras damas las que se han beneficiado de los períodos de transición amables, serviciales y abiertos.

«No somos solo Laura y yo, no solo el presidente Bush y el presidente Obama, sino nuestro personal», dijo Michelle Obama en 2015, según lo relata Brower en su libro. Obama agregó: «Mi secretario general sigue hablando con el ex secretario general de Laura [Bush] de manera muy regular y es ese tipo de intercambio lo que nos impide inventarnos la rueda, nos permite construir sobre las cosas que ya están funcionando, que el país gana a medida que pasamos de un partido a otro».

McBride dijo que invitó a los miembros del personal de Obama a unirse a ellos en la oficina por uno o dos días, para que pudieran trabajar juntos y mostrar en persona cómo funcionaba todo.

Cuando Marshall llegó con su equipo para comenzar el trabajo de la administración Clinton como asistente especial de Hillary Clinton, no vio nada de la tensión o acritud que el país está presenciando ahora entre la administración Trump y Biden.

«Fue un gran apoyo», dijo sobre el personal de Bush en el ala este entre bastidores. «Mis predecesores y toda la gente del complejo de la Casa Blanca nos dejaban botellas de champán y notas bonitas y carpetas y carpetas con información útil».

Té para dos

La tradicional bienvenida de la nueva primera dama a la Casa Blanca tiene un significado diferente que para el presidente y el presidente electo. Para una primera dama, aunque arcaica, parte de su papel es explicar el funcionamiento de la Casa Blanca como hogar para una familia.

Depende de ella inculcar consejos sobre cómo vivir allí con niños, como Laura Bush y sus hijas hicieron con Obama y sus hijas, enseñándoles cómo saludar desde el Balcón Truman o deslizarse por el pasillo hacia el cine privado.

La imagen de Melania Trump y Jill Biden disfrutando del té esta vez, si ese día llega, probablemente llevará consigo un mayor escrutinio, dadas las semanas de amargura.

«Podría ser incómodo, pero ese momento traerá un pequeño suspiro colectivo de alivio a todos los demás», dijo McBride. «Esa imagen de las das custodias de la Casa Blanca, de la casa … resonará. Esa imagen ayuda a eliminar parte de la acritud de la política».

Incluso en las elecciones más divididas que Estados Unidos ha visto entre presidentes, hasta ahora ha permanecido al menos un hilo de país sobre los partidos, y una voluntad de un lado para ayudar al otro a encontrar su equilibrio.

«Eso es lo que es tan hermoso para nuestro país. Ese momento de la toma de posesión en el que una familia le dice a la siguiente: ‘Bienvenida a tu casa'», dijo Marshall, recordando uno de sus recuerdos favoritos de ese día, cuando los Bush llegaron a la Casa Blanca para viajar con los salientes Clinton hacia el Capitolio de Estados Unidos para la ceremonia de juramento.

«Justo antes de salir a su automóvil, se pusieron sus abrigos, y Clinton se acercó y enderezó el abrigo de Bush en su hombro y le dijo: ‘Vamos, hagamos esto’. Y Bush le dedicó una sonrisa y una pequeña mirada que claramente decía: «No te preocupes. Tengo esto».