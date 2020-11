Kim Ng la primera mujer en ser gerente general en las Grandes Ligas

(CNN Español)– Los Marlins de Miami anunciaron el viernes que contrataron a Kim Ng como su nueva gerente general. Kim ha hecho historia en ser la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de las Grandes Ligas.

Ng ha estado involucrada en las Grandes Ligas desde 1990 y se desempeñó como vicepresidenta senior de operaciones de béisbol para la oficina del comisionado de la MLB desde 2011.

Los Marlins hicieron el anuncio a través de su cuenta de Twitter con el mensaje: Haciendo historia al traer una trayectoria de excelencia. Kim Ng asume el timón como gerente general. #JuntosMiami

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe

— Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020