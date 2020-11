(CNN Español) – El doctor Elmer Huerta responde dudas sobre la vacuna de coronavirus: desde sus efectos hasta cómo ser voluntario.

También resolvemos dudas sobre las secuelas de la enfermedad y sobre cómo las altas temperaturas de verano no previenen los contagios del coronavirus.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

ME PERMITO DISTRAER SU TIEMPO PARA SOLICITAR SI ES POSIBLE QUE ME OFREZCA.-

PARA QUE ME APLIQUEN LA VACUNA TENGO 80 AÑOS CONTROLADO HIPERTENSO VIVO EN LA CDMX Y MI DESEO ES PARTICIPAR POR LO MUCHO QUE HE RECIBIDO DE LA VIDA

