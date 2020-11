(CNN) — Hablemos de suerte de cumpleaños. Jon Rahm, en su cumpleaños número 26, produjo potencialmente uno de los mejores tiros de golf de todos los tiempos durante una ronda de práctica esta semana antes del Masters 2020.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020