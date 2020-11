Aumentan restricciones en la ciudades de El Paso y Ciudad Júarez 3:37

(CNN) — Miles de personas hicieron fila para comprar comestibles en un evento de distribución de un banco de alimentos en Dallas, Texas, este fin de semana, y los organizadores dijeron que la pandemia de covid-19 ha aumentado la necesidad en la ciudad.

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés) distribuyó el sábado más de 270 toneladas de alimentos a unas 25.000 personas, según la portavoz Anna Kuruan. Se entregaron 7.280 pavos a familias, dijo Kuruan a CNN.

Fotos proporcionadas por NTFB muestran miles de automóviles alineados para la despensa móvil Drive-Thru del banco de alimentos en Fair Park. Kuruan dijo que la necesidad de alimentos «ciertamente ha aumentado» con la pandemia. La semana pasada, Texas se convirtió en el primer estado de EE.UU. en reportar un millón de casos de coronavirus.

«El cuarenta por ciento de la gente que entra por las puertas de nuestros socios lo hace por primera vez», dijo.

«Veo que nos llegan bendiciones porque todos estamos en apuros. Y agradezco que el norte de Texas nos ayude», dijo Samantha Woods, residente de Dallas, a KTVT, afiliada de CNN, mientras esperaba en su vehículo.

«Realmente es asombroso y le agradezco a Dios que pude hacer fila esta mañana».

publicidad

En otro automóvil, una mujer le dijo a la estación que había estado en apuros: «No he estado trabajando desde diciembre. No puedo encontrar trabajo, me cortaron el baneficio de desempleo; es un gran problema. Es un gran problema».

La presidenta de NTFB, Trisha Cunningham, dijo que está orgullosa de su equipo y de la comunidad «por brindar algo de esperanza y atención durante estos tiempos extraordinarios».

«Fue una escena conmovedora ver a tantos necesitados», le dijo a CNN.

NTFB tiene varios eventos de despensa móvil programados durante la semana.