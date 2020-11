Varios estados de EE.UU. amplían los mandatos de mascarillas y restricciones sociales mientras hospitalizaciones por covid-19 alcanzan un nuevo récord

Intransigencia por el uso de mascarillas como precaución 2:26

(CNN) — Los estados están emitiendo una nueva ola de mandatos para usar mascarillas de forma obligatoria y han impuesto más restricciones sociales a medida que aumenta el número récord de hospitalizaciones y casos de covid-19. El aumento de casos diarios pone presión sobre los sistemas médicos de Estados Unidos.

Más de una docena de estados ha anunciado una variedad de nuevas reglas en los últimos días. Por ejemplo, han emitido órdenes para cubrirse la cara y otras también han limitado las reuniones sociales o espacios comerciales o incluso, en general, muchos estados les piden a las personas que se queden en sus casas.

Estas nuevas reglas surgen a medida que aumentan los casos de covid-19 y las hospitalizaciones. Además se espera que la situación empeore antes de que cualquier vacuna pueda cambiar el rumbo de la pandemia, a pesar de que están apareciendo candidatas prometedoras en el horizonte.

En Virginia Occidental, el gobernador Jim Justice rechazó esta semana la oposición a su reciente mandato de que se usen mascarillas en todos los espacios públicos cerrados, con algunas excepciones.

«¿Cómo me siento acerca de las mascarillas? Bueno, no me gustan. No quiero usarlas … Pero más que nada, quiero que tengamos más control, más control sobre este terrible virus que nos está comiendo vivos. Quiero que absolutamente todos usemos una, dijo Justice, el lunes.

Aumentan los casos de coronavirus en algunos estados de EE.UU.

El promedio estadounidense de casos diarios a lo largo de una semana alcanzó un récord este lunes, en más de 155.000 casos. El total de casos diarios del lunes fue de más de 166.000, el tercer total más alto en un solo día en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El mismo día, otro registro récord para la pandemia se llegó en Estados Unidos: el país alcanzó los más de 73.000 pacientes de covid-19 internados en hospitales, según datos del Proyecto de Seguimiento de Covid.

El número promedio diario de muertes por covid-19 reportadas en una semana fue de 1.145 el lunes, el más alto del país desde el 24 de mayo.

En todo el país, los hospitales se están llenando.

«Cuando miras a Utah o Montana o las Dakotas, simplemente tienen una cantidad menor de camas de UCI y especialistas que cuando lleguen al máximo de su capacidad, será un punto de ruptura para ellos de una manera que no fue para nosotros en las ciudades y estados costeros», dijo el lunes el Dr. Dara Kass, médico de Medicina de Emergencia del Centro Médico de la Universidad de Columbia, en un evento en línea organizado por Stat.

En St. Louis, los funcionarios anunciaron datos de modelos que sugieren que la capacidad de las UCI podría agotarse alrededor de la primera semana de diciembre, si continúan las tasas actuales.

Los Servicios Regionales de Salud del condado de Howard, Iowa, sirven como hospital, servicio de ambulancia, Departamento de Salud Pública y cuidados paliativos para todo el condado, y los médicos dicen que si hay un aumento repentino, no hay ningún lugar adonde enviar pacientes críticamente enfermos, porque las instalaciones también están llenas.

«La mayor preocupación de la última semana es que cuando llamamos y les pedimos que nos ayuden a cuidar a nuestros pacientes que tal vez están más enfermos de los que estamos acostumbrados a cuidar, no tienen camas para nosotros, y eso es donde realmente aparece la tensión», dijo el Dr. Jon Kammerer, médico de los Servicios de Salud.

Falta una estrategia conjunta federal

A medida que algunos gobiernos estatales responden con nuevas reglas, algunos expertos médicos dicen que es casi inconcebible que todos los estados no estén en la misma página con al menos una estrategia.

«Necesitamos que todos los estados de este país tengan un mandato de mascarilla», dijo el martes a CNN el Dr. Carlos del Río, decano asociado ejecutivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory de Georgia. «Para miles de personas que mueren todos los días … no podemos esperar por una vacuna».

Los desarrollos recientes de vacunas deberían alentar a las personas a «aguantar un poco más y redoblar las medidas de salud pública sin necesariamente cerrar el país», dijo a CNN el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU.

Eso debe incluir el uso de una mascarilla uniforme; evitar multitudes, especialmente en interiores; lavarse las manos y hacer tantas cosas como sea posible al aire libre en lugar de en el interior, dijo.

«Simplemente no puedo entender por qué hay rechazo a eso. No son difíciles de realizar y salvan vidas», dijo Fauci.

Varios estados aumentan las nuevas reglas por coronavirus

Estos son algunos de los estados que han emitido nuevos mandatos o restricciones por coronavirus este mes:

California

El gobernador Gavin Newsom dijo el lunes que 41 de los 58 condados del estado, que representan el 94% de la población, ahora serán los más restrictivos del sistema de reapertura de cuatro niveles del estado. En este nivel, donde las infecciones se consideran generalizadas, los usuarios son bienvenidos solo al aire libre en restaurantes, gimnasios y lugares de culto.

El mandato de cubrirse el rostro del estado se está fortaleciendo para exigir que los residentes usen un tapabocas siempre que estén fuera de sus hogares, con pocas excepciones.

Illinois

El gobernador JB Pritzker anunció el martes restricciones adicionales que limitan las reuniones a los miembros del hogar. Se deben poner pausa a reuniones en espacios cerrados para eventos, visitas a museos, casinos y deportes y actividades recreativas bajo techo. Los funerales están limitados a 10 miembros de la familia del fallecido. Estas y otras medidas entrarán en vigor desde el 20 de noviembre.

Iowa

El gobernador Kim Reynolds emitió una serie de medidas nuevas desde este martes hasta el 10 de diciembre. Entre ellas incluido el requisito de que las personas en espacios públicos cerrados usen mascarillas si no pueden distanciarse físicamente durante 15 minutos o más. Además, «los restaurantes, bares, boleras, salas de juego, salones de billar, salas de bingo y áreas de juego bajo techo deben cerrar a las 10 p.m. y no pueden albergar reuniones privadas de más de 15 personas», dijo la oficina del gobernador.

Las reuniones o eventos sociales, comunitarios, de negocios y de ocio en interiores están limitados a 15 personas. Las reuniones al aire libre están limitadas a 30. Esto incluye recepciones de bodas y funerales, reuniones familiares y convenciones, dijo la Oficina del Gobernador.

Maryland

El gobernador Larry Hogan anunció nuevas restricciones el martes, incluido un cierre a las 10 p.m. de bares y restaurantes en todo el estado. También limitó al 50% la capacidad para negocios minoristas e instalaciones religiosas. Asimismo, prohibió la asistencia de personas a hipódromos y estadios. Las medidas entrarán en vigor el viernes 20 de noviembre.

Massachusetts

El gobernador anunció una orden de confinamiento en casa este mes, que durará de 10 p.m. a 5 a.m.

Michigan

El gobernador anunció el domingo una «pausa de tres semanas dirigida a reuniones sociales en lugares cerrados y otras actividades grupales». Durante estas tres semanas, casinos, cines y clases de ejercicios grupales estarán cerrados. Las escuelas secundarias y universidades deben suspender las clases presenciales. Los bares y restaurantes estarán abiertos solo para comidas al aire libre, comida para llevar y entrega.

Mississippi

La lista estatal de condados bajo restricciones especiales aumentó el lunes en siete, y ahora son 22 condados bajo estas normas. En esos condados, las personas deben usar tapabocas en lugares públicos cerrados cuando no puedan mantenerse una distancia de 2 metros entre grupos de diferentes hogares. Además, las reuniones en esos condados están limitadas a 10 personas en espacios cerrados y 50 al aire libre, en situaciones donde el distanciamiento social no es posible.

Montana

El gobernador Steve Bullock anunció el martes un mandato de mascarilla en todo el estado, que entrará en vigor el viernes 20 de noviembre, junto con otras medidas. Los restaurantes, bares, cervecerías, destilerías y casinos estarán limitados al 50% de su capacidad y deberán cerrar a las 10 p.m. Las reuniones públicas, donde no sea posible el distanciamiento social, se limitarán a 25 personas.

Nueva Jersey

Los límites para reuniones en interiores se reducirán de 25 a 10 personas. Los límites para reuniones al aire libre se reducirán de 500 a 150 personas, dijo el gobernador Phil Murphy a MSNBC.

Nuevo México

Un mandato estatal que ordena que se cierren los servicios en persona para todas las actividades no esenciales está en vigencia hasta el 30 de noviembre, dijo la Oficina del Gobernador.

«A los habitantes de Nuevo México se les instruye que se queden en casa, excepto solo en aquellos viajes que son esenciales para la salud, la seguridad y el bienestar, como, por ejemplo, ir por comida y agua, atención médica de emergencia, para vacunarse contra la influenza o para hacerse una prueba de covid-19», dijo la Oficina del Gobernador. Los restaurantes pueden ofrecer servicios de recogida y entrega en la acera.

Nueva York

El gobernador dijo la semana pasada que las reuniones en lugares cerrados y al aire libre en hogares privados se limitarían a 10 personas. Asimismo, que los gimnasios y negocios que sirven alcohol deben cerrar a las 10 p.m..

Dakota del Norte

Las personas deben cubrirse la cara en lugares cerrados privados y públicos, así como en entornos públicos al aire libre donde no es posible el distanciamiento físico, desde el sábado hasta el 13 de diciembre, dijo la Oficina del Gobernador.

Ohio

El gobernador Mike DeWine anunció el lunes nuevos límites para reuniones sociales, bodas y funerales. La orden revisada prohíbe bailar o socializar en áreas abiertas y congregadas. Los invitados deben estar sentados y se les debe servir la comida en sus asientos. No pueden sentarse más de 10 personas en una mesa, y esas personas deben ser del mismo hogar.

DeWine anunció el martes un toque de queda en todo el estado de 10 p.m. a 5 a.m., a partir del jueves 19 de noviembre y que estará vigente por 21 días. Esto incluye cerrar todos los comercios minoristas durante esos horarios y pedirles a todos que estén en casa a las 10 p.m.

Oklahoma

A partir del jueves, todos los bares y restaurantes deben cerrar a las 11 p.m., aunque se permite el servicio en auto y la recogida de comidas en la acera después de esa hora. Las mesas de los restaurantes deben estar separadas por 2 metros, dijo el lunes la Oficina del Gobernador.

Y a partir del martes, todos los 33.000 empleados estatales del Poder Ejecutivo deberán usar una mascarilla en áreas comunes o cuando estén cerca de otras personas.

Oregon

El estado comenzará una «congelación de dos semanas» el miércoles. Las reuniones sociales se limitarán a no más de seis personas en total de un máximo de dos hogares, y los restaurantes se limitarán al servicio de comida para llevar, entre otras medidas.

Rhode Island

Varias medidas nuevas entraron en vigencia este mes, incluyendo una alerta de confinamiento vigente de 10 p.m. a 5 a.m. los días de semana y 10:30 p.m. los viernes y sábados.

Utah

La semana pasada, el estado les ordenó a las personas que usen mascarillas en público cuando estén a menos de 2 metros de cualquier persona con la que no vivan. Esa orden está en vigor indefinidamente. El estado también ordenó un límite de reuniones sociales solo para los hogares. También pospuso todas las actividades extracurriculares, deportes y clubes escolares, del 9 de noviembre al 23 de noviembre.

Virginia

Virginia revisó su límite para reuniones públicas y privadas en interiores y al aire libre, de 250 a 25. Su mandato de mascarillas para entornos públicos en interiores se expandió y ahora incluye a personas de 5 años o más, en lugar de 10 años o más, como se escribió anteriormente. Asimismo, se prohíbe la venta y consumo de alcohol después de las 10 p.m. en cualquier restaurante, cervecería, destilería, bodega o sala de catas.

Estado de Washington

Desde este lunes hasta el 14 de diciembre, el servicio de restaurantes y bares se reducirá solo al aire libre, con límites de capacidad y servicio para llevar, dijo el gobernador.

También están prohibidas las reuniones sociales en lugares cerrados con personas que no sean del núcleo familiar, a menos que los participantes se pongan en cuarentena 14 días antes o siete días antes de la reunión, y reciban un resultado negativo de la prueba covid-19 no más de 48 horas antes.

Virginia Occidental

El gobernador emitió el pasado viernes un mandato de tapabocas para todos los espacios públicos interiores, con algunas excepciones.

Nación Navajo

La Nación Navajo, ubicada en partes de Nuevo México, Arizona y Utah, comenzó el lunes un período de «confinamiento en casa» de tres semanas. A los residentes se les permite salir de sus hogares solo para emergencias y «actividades esenciales«, como ir de compras o trabajar en un negocio esencial. Esas empresas deben cerrar todos los días a las 3 p.m.

Se espera una vacuna contra el coronavirus

Si bien las altas tasas de eficacia que surgen de los ensayos de vacunas Moderna y Pfizer/BioNTech son un buen primer paso, aún no se ha aprobado una vacuna contra el covid-19. Aunque Pfizer dijo el martes se está preparando para solicitar una autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) después de acumular suficientes datos de seguridad sobre su antígeno candidato.

Un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) se reunirá la próxima semana para decidir quién recibirá la vacuna primero, dijo un miembro del comité desde hace un tiempo.

Los miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización recibieron un aviso, la semana pasada, de que se reunirán el 23 de noviembre durante cinco horas, según el miembro del comité, el Dr. William Schaffner.

Entre los primeros en ser vacunados probablemente estarán los trabajadores de la salud y los trabajadores esenciales, así como las personas mayores de 65 años y las personas con problemas de salud existentes. La pregunta es en qué orden deberían entrar esos grupos, dijo Schaffner.

«Los trabajadores de la salud están preparados; eso es lo primero que sucede, no hay duda de eso», dijo. Pero después de eso, los miembros del comité deberán definir qué condiciones subyacentes ameritarían recibir una vacuna desde el principio y qué define a los «trabajadores esenciales», un grupo que podría incluir a todos, desde agentes de policía hasta empleados de supermercados.

E incluso una vez que se apruebe una vacuna y haya más dosis disponibles, pasarán meses antes de que Estados Unidos vuelva a algo parecido a la normalidad.

«No va a haber un día en el que, ya sabes, el interruptor de la luz se encenderá y todos serán inmunes», dijo a CNN el excomisionado de la FDA, Dr. Mark McClellan. «Pero deberíamos hacer un trabajo cada vez mejor para contener la propagación, evitar hospitalizaciones y superar la pandemia en los próximos meses».

«Pero tenemos un par de meses difíciles que superar primero», agregó.

— Andy Rose, Raja Razek, Gisela Crespo, Naomi Thomas, Jonathan Kubiak, Lauren Mascarenhas, Elizabeth Cohen, Kelly Christ, Kay Jones y Rashard Rose de CNN contribuyeron a este informe.