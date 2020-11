¿A dónde va el dinero cuando compras un bitcoin? (2017) 2:22

Nueva York (CNN Business) — Los precios de bitcoin continúan disparándose y la criptomoneda se encuentra ahora a una mínima distancia de su máximo histórico alcanzado en diciembre de 2017.

Bitcoin subió brevemente por encima de los US$ 18.000 el miércoles, habiendo superado los hitos de US$ 15.000, US$ 16.000 yUS $ 17.000 en los últimos días. El récord de bitcoin está apenas por debajo de los 20.000 dólares. El valor total de todos los bitcoins en circulación es ahora de más de US$ 300.000 millones, también cerca de un máximo histórico.

La criptomoneda, cuyo valor se ha más que duplicado este año, ha ganado impulso últimamente por una variedad de razones.

Bitcoin, como el oro

Bitcoin, como el oro, se ha beneficiado de un dólar más débil. Los inversores ven cada vez más a bitcoin como una alternativa viable a las monedas en papel respaldadas por el gobierno.

El dólar podría permanecer estancado por un tiempo, especialmente porque la mayoría de los expertos del mercado esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés a cero en el futuro previsible.

«Están ocurriendo muchos estímulos a nivel mundial», dijo Rich Rosenblum de GSR Markets, una empresa de comercio de cifrado. Señaló que la devaluación del dólar y otras monedas podría impulsar a bitcoin aún más.

publicidad

Inversores destacados, como los gestores de fondos de cobertura Stanley Druckenmiller y Paul Tudor Jones, últimamente han adoptado bitcoin como inversión. Los gigantes de la tecnología financiera Square y PayPal lo respaldan como una forma de pago viable.

«Esta corrida alcista es diferente a 2017. Estamos viendo adopción por parte de los principales actores», dijo Alex Adelman, director ejecutivo y cofundador de Lolli, una empresa de recompensas de bitcoins, en un correo electrónico a CNN Business. «Todos están apostando fuerte por bitcoin como salvaguardia contra la inflación, la incertidumbre y las turbulencias de 2020».

El promotor de bitcoin Mike Novogratz, quien dirige la firma de activos criptográficos Galaxy Digital, le dijo a CNBC el miércoles que cree que los precios de bitcoin podrían subir hasta US$ 60.000 el próximo año. Y un estratega de Citi escribió en un informe esta semana que era posible que bitcoin se disparara hasta los 318.000 dólares para fines de 2021.

El riesgo

Aún así, bitcoin no es para los débiles de corazón.

El precio a menudo se ha disparado y caído, a veces en cuestión de horas o minutos, y está sujeto a fallas de mini flash. Los precios también se desplomaron en marzo, junto con casi todo lo demás, cuando el coronavirus paralizó la economía de EE.UU.

Algunos expertos se preguntan si bitcoin tendrá problemas para llegar mucho más alto desde aquí dado lo explosivo que ha sido el repunte actual.

El nivel de US$ 20.000 podría ser una «barrera psicológica», dijo George McDonaugh, director gerente y cofundador de la firma de inversión en criptomonedas y blockchain KR1, en un correo electrónico a CNN Business.

McDonaugh dijo que algunos promotores de bitcoin desde hace mucho tiempo, las personas conocidas en la comunidad crytpo como HODLers (que puede ser un error ortográfico o el acrónimo de «Hold On for Dear Life» o «resiste por la vida querida», dependiendo de a quién le preguntes) finalmente pueden buscar algunas ganancias y vender si bitcoin supera el hito de US$ 20K.

«Ten cuidado … como hemos visto tantas veces en el pasado, bitcoin puede sorprender», dijo McDonaugh.

La gran explosión de bitcoin también ha beneficiado a varias empresas que cotizan en bolsa y que participan en el mundo de las criptomonedas.

Las acciones de Riot Blockchain, Marathon Patent Group y Overstock, el minorista en línea que posee el inversor de blockchain Medici Ventures y la plataforma de criptomonedas tZero, han subido dramáticamente este mes junto con bitcoin.