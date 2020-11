Trump sabe que perdió la elección, asegura fuente a CNN 0:25

(CNN) –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a un aliado que sabe que perdió, pero que está retrasando el proceso de transición e intentando agresivamente sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones para vengarse de los demócratas por cuestionar la legitimidad de su propia elección en 2016, especialmente con la investigación de Rusia, dijo a CNN este jueves una fuente familiarizada con el pensamiento del presidente.

La negativa del presidente a ceder, como CNN informó anteriormente, se debe en parte a su supuesta queja de que Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama socavaron su presidencia al decir que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y podría haber afectado el resultado, señalaron personas en su entorno.

Trump aún guarda rencor contra aquellos que, según él, socavaron su elección al señalar los esfuerzos de interferencia de Rusia. También ha sugerido que es un juego justo no reconocer a Joe Biden como presidente electo. Esto a pesar de que Clinton concedió la noche de las elecciones en 2016 y la transición de Trump pudo comenzar de inmediato.

Trump también continúa procesando las cicatrices emocionales de perder ante Biden. Justamente, un candidato sobre el que el presidente dijo repetidamente en la campaña era un oponente indigno, cuya victoria equivaldría a una humillación. Nuevamente no hizo ninguna aparición pública este jueves. Incluso dejó de asistir a la primera sesión informativa del grupo de trabajo de coronavirus en la Casa Blanca en más de seis meses. Trump planea participar en una cumbre virtual de Cooperación Económica Asia Pacífico este viernes, dijo a CNN un alto funcionario de la administración.

Amigos y socios de Trump le han pedido que permita transición tras la elección, según fuente

El presidente ha oído a una multitud de amigos y socios comerciales que lo han instado a que al menos deje que comience la transición, según una fuente. Esto, incluso si no quiere conceder la victoria, dijo esta persona que también está familiarizada con el pensamiento de Trump. Su respuesta: No, estás equivocado. «Absolutamente incorrecto», según una fuente.

Cuando se le ha dicho a Trump que saque a Rudy Giuliani y a otros miembros de su equipo legal del caso, el presidente estuvo en desacuerdo. Él quiere continuar la lucha. Y personas cercanas a él incluso han expresado su preocupación de que esté creyendo las falsas afirmaciones de Giuliani de que sus esfuerzos legales pueden cambiar el resultado de las elecciones. No ha mostrado signos de retroceder, incluso cuando quienes lo rodean continúan indicando que el final está cerca. Esos aliados han expresado su preocupación de que una facción considerable del país piense que las elecciones le fueron robadas a Trump. También frente a que Biden no esté recibiendo sesiones de información de seguridad nacional.

Los amigos y asociados, dijo esta fuente, han estado implorando al presidente que piense en el futuro. Le han dicho que lo está haciendo más difícil para él mismo. También que le resultará difícil conseguir que las personas se queden en sus hoteles o incluso pidan préstamos si continúa con este comportamiento. Dañará su marca, le han dicho. El presidente cree que eso es equivocado.

Su respuesta es que tenía más de 70 millones de personas votando por él. Lo que cree demuestra el máximo poder y autoridad y que también debería asegurar la Casa Blanca. Biden lidera por casi 6 millones de votos, con 306 votos electorales frente a los 232 de Trump.

Está «en una posición de perdedor»

«Lo más importante que debemos tener en cuenta es que Donald se encuentra en una posición única para él», dijo Mary Trump, la sobrina del presidente que escribió un relato condenatorio de su vida familiar. «Nunca en su vida ha estado en una situación de la que no pueda salir usando el dinero de otra persona, usando conexiones, usando el poder. Y no solo está en una posición única, está en una posición de perdedor. Lo cual en mi familia, ciertamente, en lo que a mi abuelo se refería, era lo peor en lo que podías estar», añadió.

Trump está escuchando a sus amigos, dijo esta fuente, pero termina rápidamente las conversaciones porque no está de acuerdo. No quiere escuchar lo que no cree.

Dentro de la Casa Blanca, parece que muchas personas han decidido dejar que esto se desarrolle, ya sea porque quieren o porque no tienen otra opción. El yerno y asesor principal Jared Kushner se lo está tomando bien, dijo esta fuente. Mientras, su hija Ivanka Trump prácticamente se ha apartado de esto, como informó CNN la semana pasada.

Ivanka es muy consciente de que tiene un negocio al que podría querer regresar, o incluso una vida política futura, dijo la fuente.

El presidente, dijo esta fuente, «no ve» cuán malas podrían ser las secuelas de todo esto para el país y para la democracia misma. Como de costumbre, está concentrado en sí mismo, no en el covid-19 ni en la transición.

Incluso se le ha dicho a Trump que no hay necesidad de conceder y que deje que la transición continúe. No se registra, al menos no todavía.

En otra semana o 10 días, dijo esta fuente, podría ser una historia diferente.

Pero todavía no está listo, si es que lo está alguna vez, para conceder la victoria.

Pamela Brown, Kevin Liptak y Katelyn Polantz, todos de CNN, contribuyeron a esta historia.