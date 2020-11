El Diccionario Oxford no pudo elegir una sola ‘palabra del año’ para 2020

Las palabras vinculadas al coronavirus dominaron este año, por ejemplo las de este cartel en el que se lee "evite los confinamientos locales".

(CNN) — El Oxford English Dictionary no pudo escoger su tradicional palabra del año este 2020. En su lugar exploró hasta qué punto y con qué rapidez se ha desarrollado el idioma durante el año.

«Rápidamente se hizo evidente que 2020 no es un año que se pueda acomodar perfectamente en una sola ‘palabra del año'», dijo el Diccionario Oxford. Y agregó que el lenguaje se adaptó «rápida y repetidamente».

El informe, titulado «Palabras de un año sin precedentes», utiliza un término que en sí mismo ha experimentado un gran aumento en su uso durante 2020.

«Aunque lo que realmente no tuvo precedentes este año fue la hipervelocidad a la que el mundo angloparlante acumuló un nuevo vocabulario colectivo relacionado con el coronavirus y la rapidez con la que se convirtió, en muchos casos, en una parte esencial del idioma», dice el informe.

El reporte recorre el año, detallando las palabras más importantes en ciertos meses en función de los picos en el uso. Va desde «incendios forestales» (bushfire) en enero, cuando Australia sufrió su peor temporada de incendios registrada, hasta «absolución» (acquittal) en febrero, cuando terminó el juicio político al presidente Donald Trump.

A partir de marzo, los términos relacionados con la pandemia de coronavirus comienzan a dominar. Estos incluyen «covid-19», una palabra completamente nueva que había sido registrada por primera vez el 11 de febrero. También incluyen «confinamiento» (lockdown), «distanciamiento físicao» (social distancing) y «reapertura» (reopening).

En junio, el uso de la frase «Las vidas negras importan» (Black Lives Matter) explotó, seguido de «cultura de la cancelación» (cancel culture) y «BIPOC», abreviatura de «Black, indigenous and other people of color» que significa «negros, indígenas y otras personas de color».

De ‘bielorruso’ a ‘superpropagador’: las palabras del segundo semestre del Diccionario Oxford

«Correo» (mail-in) y «Bielorruso» (belarusian) fueron marcadas como palabras del mes de agosto. La primera se refiere a la votación por correo para las elecciones estadounidenses y la segunda a la controvertida reelección del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

«Moonshot», el nombre que el gobierno del Reino Unido le dio a su programa de pruebas masivas de coronavirus, aparece en septiembre. «Cero neto» (net zero) y «superpropagador» (superspreader), mientras tanto, se destacan en octubre.

«Cero neto» se refiere a la promesa del presidente chino, Xi Jinping de que el país será carbono neutral para 2060. Superpropagador, una palabra que data de la década de 1970, según el Diccionario Oxford, experimentó un aumento en el uso después de una serie de casos de covid-19 en la Casa Blanca.

El Diccionario Oxford había nombrado «emergencia climática» (climate emergency) como palabra del año en 2019 y «tóxico» (toxic) en 2018.