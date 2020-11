Recuento parcial de votos en Wisconsin por falta de fondos 0:55

(CNN) — El presidente Donald Trump se enfrenta a una semana crítica en su último esfuerzo por aferrarse al poder. Esto, pues estados clave están a punto de dar una certificación de votos, confirmando oficialmente a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos.

Los estados certifican sus resultados después de revisar las papeletas en disputa, realizar auditorías poselectorales y verificar la exactitud de las cifras. Los funcionarios electorales federales, estatales y locales de ambos partidos políticos han dicho que no hubo fraude generalizado o irregularidades en las elecciones de 2020.

Se supone que Michigan, donde Biden lidera por más de 154.000 votos, certificará sus resultados este lunes. Todos los ojos estarán puestos en los cuatro miembros de la junta para ver si la certificación ocurre según lo planeado, o si los dos miembros republicanos se dejaban intimidar ante la presión externa. de Trump además de una solicitud de último minuto del Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano estatal para retrasar.

Georgia, que ya certificó las elecciones el viernes e hizo un recuento manual y los republicanos estatales lo aprobaron, está haciendo otro escaneo automático de los votos a solicitud de la campaña de Trump. Pero es poco probable que revierta la victoria de Biden.

¿Existe herramienta legal para sacar a Trump si no concede? 1:09

La certificación de los votos en otros estados y los desafíos legales de Trump

Horas antes de solicitar ese recuento, la campaña de Trump recibió un gran golpe en Pensilvania, otro estado al que lidera Biden, cuando un juez federal desestimó su caso en una decisión editada con dureza que provocó que al menos un senador republicano se presentara y dijera ya fue suficiente con los desafíos legales de Trump. La mayoría de los condados del llamado estado están programados para certificar sus resultados electorales este lunes, aunque esto podría cambiar en medio de demandas pendientes y a discreción de los funcionarios electorales locales.

Los recuentos continúan en dos condados de Wisconsin, que CNN también proyectó que ganaría Biden. Los recuentos continúan hasta la fecha límite de certificación del 1 de diciembre.

Arizona, un estado tradicionalmente republicano que Biden invirtió a favor de los demócratas, certificará sus resultados electorales el 30 de noviembre. El condado Maricopa, hogar de muchos problemas durante la noche de las elecciones, ya certificó sus resultados.

Esto es lo que debes ver en los próximos días cuando los estados clave alcancen sus fechas límite de certificación.

Certificación de votos en Georgia

Cuando Biden fue declarado ganador el viernes después del recuento manual de alrededor de 5 millones de boletas, tenía un margen de 12.670 votos o una ventaja del 0,2% sobre Trump.

«Los números no mienten», dijo el secretario de Estado Brad Raffensperger, un republicano, durante una conferencia de prensa el viernes. «Como secretario de Estado, creo que las cifras que se nos presentan hoy son correctas».

Según la ley de Georgia, la campaña de Trump tenía dos días hábiles a partir de la certificación del viernes para solicitar el recuento, que será financiado por los contribuyentes.

No se espera que el recuento cambie la ventaja de Biden sobre Trump, según el experto en leyes de campaña Jonathan Díaz, colaborador de CNN.

«No tiene sentido que lo hagan, aparte de continuar alargando este proceso y causar más retrasos», dijo Díaz. «Es una especie de tontería», dijo sobre la solicitud de recuento. «La guerra se acabó.»

Una vez que se certifiquen los resultados, las opciones de Trump serán mínimas ya que los votos electorales se otorgan oficialmente.

Pensilvania

Biden actualmente lidera en el estado por más de 81.000 votos: se espera que la mayoría de los 67 condados excepto Filadelfia y Berks, que incluye el Reading, se reúnan el lunes para certificar sus resultados electorales. Se espera que Filadelfia se reúna el lunes o martes. Esto depende de una demanda pendiente presentada en un tribunal estatal que intenta retrasar la certificación. La demanda podría detener el proceso de certificación general del estado. Mientras tanto, el condado de Berks no tiene la intención de certificar hasta el miércoles, según The Washington Post.

Esto ocurre luego de que este sábado un juez federal rechazara por completo el intento de la campaña de Trump de bloquear los resultados de las elecciones a través de una orden judicial. El juez calificó su razonamiento legal como «el monstruo de Frankenstein» y su intento de arrojar millones de votos como una violación de la Constitución.

Tras la decisión, el senador republicano Pat Toomey, que no se postulará para la reelección en 2022, felicitó a Biden por su victoria presidencial.

«Con la decisión de hoy del juez Matthew Brann, un republicano conservador desde hace mucho tiempo que sé que es un jurista justo e imparcial, de desestimar la demanda de la campaña de Trump, el presidente Trump ha agotado todas las opciones legales plausibles para impugnar el resultado de la carrera presidencial en Pensilvania», dijo Toomey en un comunicado.

Señaló la certificación del viernes de Georgia de la victoria de Biden y lo que dijo fue el rechazo de los legisladores de Michigan al «aparente intento del presidente Trump de frustrar la voluntad de los votantes de Michigan».

«Estos acontecimientos, junto con los resultados en el resto de la nación, confirman que Joe Biden ganó las elecciones de 2020 y se convertirá en el 46º presidente de los Estados Unidos», agregó.

Varios republicanos prominentes elegidos a nivel estatal y nacional habían defendido el intento de la campaña de Trump en los tribunales.

Trump no puede cambiar resultado electoral, según abogado 1:04

Algunos republicanos intentan socavar la certificación de votos en Pensilvania

El grupo republicano del Senado estatal se pronunció una semana después del día de las elecciones y dijo que el manejo de algunas boletas de voto ausente que infringían el secreto de los votantes debería invalidar todo el voto ausente en Pensilvania. Los republicanos del Senado de Pensilvania dijeron que creían que el manejo de las boletas ausentes era un «desastre», una afirmación que los funcionarios estatales y los funcionarios de seguridad electoral han rechazado rotundamente.

Y el sábado por la tarde, horas antes de que Brann negara el caso de la campaña de Trump para privar de sus derechos a millones de votantes debido a teorías infundadas de fraude y dos votantes emitieran votos deficientes, los candidatos republicanos en Pensilvania y el representante Mike Kelly, que representa partes del noroeste Pensilvania, presentaron una demanda y por separado un escrito en el caso de la campaña de Trump atacando la gestión de las elecciones y la seguridad de las boletas que se estaban procesando.

Mientras tanto, ha habido discusiones con Trump sobre invitar a legisladores estatales republicanos a la Casa Blanca, dijeron dos fuentes a CNN el viernes. Sin embargo, Jason Gottesman, un portavoz del grupo republicano de la Cámara de Representantes de Pensilvania, le dijo a CNN que no se ha extendido ninguna invitación.

La legislatura estatal liderada por el Partido Republicano ha declarado en numerosas ocasiones que no tienen ningún papel en la selección de los electores presidenciales y que los electores confirmarán al ganador del voto popular del estado.

«La ley establece que cuando el secretario de estado certifica la elección, el gobernador nombra a los electores. Esa es la ley. Y seguiremos la ley», dijo el líder de la mayoría del Senado, Jake Corman, en una entrevista con el Philadelphia Inquirer el 19 de noviembre.

No se espera que Pensilvania realice un recuento ya que el margen entre los candidatos presidenciales es superior al 0,5%, el umbral para evitar la activación automática del proceso. A diferencia de Georgia, los candidatos en Pensilvania no pueden solicitar un recuento, pero los votantes pueden hacerlo en su nombre. La solicitud debe presentarse dentro de los cinco días posteriores a la elección. Actualmente no hay solicitudes de recuento pendientes en el estado.

Michigan

En Michigan, donde Biden tiene una ventaja de más de 154.000 votos, también se espera que certifique sus resultados este lunes. La certificación de los resultados electorales por parte de la junta es lo que impulsa a los electores a ser seleccionados, que es lo que se envía al Colegio Electoral.

Se espera que un republicano clave en la junta de escrutinio de Michigan vote en contra de certificar los resultados electorales del estado el lunes. Esto sería una bendición potencial para el esfuerzo impulsado por teoría de conspiración de la campaña de Trump para retrasar la finalización de los resultados. Uno de los dos miembros republicanos en la junta, Norman Shinkle, le indicó hace días al representante republicano de Michigan Paul Mitchell que votaría en contra de certificar los resultados de las elecciones hasta que se complete una investigación.

No hubo más votos que votantes en Michigan 1:25

El problema con la solicitud de Shinkle, que refleja la del Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Michigan, es que no se puede realizar una auditoría o investigación de los resultados de las elecciones hasta que se certifiquen los resultados de las elecciones. Además de eso, solicitar una auditoría está fuera del alcance de la junta, cuya única función es sondear y certificar los resultados de las elecciones. La solicitud de una auditoría en el condado de Wayne es específicamente discutible porque el condado certificó sus resultados el 17 de noviembre. Como hay un republicano que dice que bloqueará la votación, ahora todos los ojos están puestos en el otro miembro republicano de la junta, Aaron Van Langevelde, para ver si Sucumbirá a las presiones de su partido o cumplirá con su deber en la junta de certificar. La familia de Van Langevelde le dijo a CNN que no haría comentarios sobre su voto esperado. La junta, que está compuesta por cuatro miembros, solo necesita tres votos, con un voto de cada partido, para certificarse.

El líder de la mayoría del Senado de Michigan, Mike Shirkey, tuiteó el domingo, «como he dicho repetidamente, nuestro proceso de elección DEBE estar libre de intimidación y amenazas. Ya sea que la Junta de Escrutinios certifique nuestros resultados mañana o decida tomarse el tiempo completo permitido por la ley para realizar sus deberes, es inapropiado que alguien ejerza presión sobre ellos».

El presidente de la Cámara de Representantes del estado, el republicano Lee Chatfield, dijo que el único propósito de la junta es «certificar la elección de quien ganó el voto popular» y advirtió que si la junta quedaba estancada en un empate 2-2 que se retrasó en la corte, el estado podría enfrentar «una crisis constitucional».

Después de su reunión del viernes con Trump, ambos legisladores dijeron que no habían visto ninguna evidencia de fraude en la elección de Michigan y creían que la elección debería certificarse para el ganador del voto popular.

«Todavía no hemos tenido conocimiento de ninguna información que cambie el resultado de las elecciones en Michigan», dijeron los legisladores republicanos en un comunicado después de la reunión. «Los candidatos que obtienen la mayor cantidad de votos ganan las elecciones y los votos electorales de Michigan. Estas son verdades simples que deben brindar confianza en nuestras elecciones».

La reunión se produjo después de que Trump llamó a dos miembros republicanos de la junta de escrutinio del condado de Wayne el martes para ofrecer su apoyo después de que cambiaron de posición en la votación para certificar los resultados de las elecciones del condado más grande del estado, que incluye Detroit.

Arizona

Así anunció CNN que Joe Biden ganará Arizona, según proyecciones 0:30

En el estado del Gran Cañón, Biden actualmente tiene un margen estrecho de más de 10.000 votos, y los resultados de las elecciones están programados para ser certificados el 30 de noviembre.

El condado de Maricopa, hogar de la ciudad más grande del estado, Phoenix, certificó sus resultados electorales el viernes. Esto le dio a Biden un margen decisivo de 45.109 votos de victoria en el condado, liderando el camino para darle el estado al presidente electo.

La certificación se produjo solo un día después de que un juez estatal desestimara la demanda del Partido Republicano de Arizona que buscaba una auditoría más amplia de los votos emitidos el día de las elecciones que, según advirtieron los abogados del condado, podría haber retrasado la certificación estatal de las boletas.

En una orden breve, el juez John Hannah desestimó la demanda y denegó la solicitud del partido republicano de una orden judicial para impedir que el condado de Maricopa certifique sus resultados electorales.

CNN proyectó que Biden ganará Arizona, lo que marca apenas la segunda vez que un candidato presidencial demócrata domina el estado en más de siete décadas.

Wisconsin

Recuento parcial de votos en Wisconsin por falta de fondos 0:55

Dos condados en ese estado, donde Biden lidera por más de 20.000 votos, se encuentran en medio de un recuento parcial de votos a la presidencia después de que la campaña de Trump lo solicitara la semana pasada. Los condados están programados para contar todos los días hasta el 1 de diciembre, que es la fecha límite para la certificación estatal, excepto el Día de Acción de Gracias, trabajando los fines de semana.

La campaña de Trump no tuvo éxito el viernes al anular más de 60.000 boletas provenientes del bastión demócrata del condado de Dane, que incluye el capitolio estatal de Madison y es el hogar de la Universidad de Wisconsin.

En el condado de Milwaukee, la campaña de Trump pidió que se apartaran lotes similares de votos ausentes y que se ajusten los procedimientos de distanciamiento social para permitir que los observadores trabajen más de cerca. La comisión de Milwaukee rechazó algunas de las objeciones de la campaña y todavía está considerando otras.

La campaña de Trump está tratando de superar la importante ventaja de votos de Biden, pero los recuentos pasados no han llevado a cambios en el estado de ese nivel de votos, con el recuento de 2016 en la carrera presidencial que aumentó el margen de Trump en solo 131 votos.

— Kevin Bohn, Noah Broder, Morgan Rimmer, Andy Rose, Kara Scannell, Kaitlan Collins y Caroline Kelly de CNN contribuyeron a este informe.