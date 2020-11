Caras vemos, coronavirus no sabemos, dice experto 3:32

(CNN) — La mayoría de las infecciones por coronavirus son transmitidas por personas sin síntomas, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) en una guía recientemente actualizada.

Es una de las principales razones por las que el uso de mascarillas es tan importante, dijeron los CDC.

«La mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2 son transmitidas por personas sin síntomas», dijo la agencia en una sección de su sitio web dedicada a explicar la ciencia de cómo usar mascarillas para controlar la propagación del virus.

«Los CDC y otros estiman que más del 50% de todas las infecciones se transmiten por personas que no presentan síntomas», agregó en la guía publicada el viernes.

«Esto significa que al menos la mitad de las nuevas infecciones provienen de personas que probablemente no saben que son infecciosas para los demás».

Según los CDC, el 24% de las personas que transmiten el virus a otros nunca desarrollan síntomas y otro 35% son presintomáticos. También dijo que el 41% infectó a otros mientras experimentaba síntomas.

El momento de máxima infecciosidad se produce cinco días después de la infección, dijo la agencia en el sitio web. «Con estas suposiciones, el 59% de las infecciones se transmitirían cuando no hay síntomas, pero podría oscilar entre el 51% y el 70% si la fracción de infecciones asintomáticas fuera del 24% al 30% y la infecciosidad máxima oscilara entre 4 y 6 días».

Los CDC citaron un estudio publicado, en julio, en Proceedings of the National Academy of Sciences y datos de los CDC aún no publicados. Anteriormente, la organización de salud no ha caracterizado qué porcentaje de infecciones son transmitidas por personas asintomáticas.

«La infección se transmite principalmente a través de la exposición a las gotitas respiratorias que exhalan las personas infectadas cuando respiran, hablan, tosen, estornudan o cantan», agregó la agencia.

También dijo que las personas arrojan más gotas cuando hablan o cantan más fuerte o cuando se esfuerzan más.

Los CDC dijeron que los estudios han demostrado que entre el 40 y el 45% de las personas infectadas nunca desarrollan síntomas.

«Entre las personas que desarrollan una enfermedad sintomática, el riesgo de transmisión alcanza su punto máximo en los días previos al inicio de los síntomas (infección presintomática) y durante unos días después».

«En consecuencia, el número de infecciones transmitidas alcanza su punto máximo cuando los niveles de virus alcanzan su punto máximo», señaló la agencia.

De esta manera, las personas están propagando el virus cuando no tienen idea de que están infectadas.

Las mascarillas pueden prevenir esta propagación

Los tapabocas de tela pueden evitar que las personas exhalen las pequeñas gotas de moco o saliva que transportan el virus. Esas partículas pueden volar directamente sobre otras personas, caer sobre superficies para ser recogidas o permanecer en el aire, especialmente en habitaciones cerradas.

Los CDC ahora también dicen que las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas inhalen las gotitas, grandes y pequeñas, que portan el virus.