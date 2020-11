(CNN) — Canadienses, los funcionarios tienen un mensaje importante para ustedes: «No permitan que los alces laman sus automóviles».

Sí, leyeron bien.

Los funcionarios de Jasper, una ciudad alpina en la provincia canadiense de Alberta, han puesto carteles pidiendo a los automovilistas que no les permitan a los alces lamer la sal de sus autos, un placer que los alces encuentran difícil de resistir.

«Están obsesionados con la sal, es una de las cosas que necesitan completar los suplementos de minerales en su cuerpo», le dijo a CNN el portavoz del Parque Nacional Jasper, Steve Young. «Por lo general, la obtienen de los lagos salados en el parque, pero ahora se dieron cuenta de que también pueden obtener sal que salpica a los automóviles en las carreteras».

En el Parque Nacional Jasper, donde la gente a menudo se estaciona al costado de la carretera con la esperanza de ver un alce, dejar que los animales se acerquen a su automóvil es en realidad un peligro grave.

Al permitir que los alces laman la sal de tu automóvil, se habituarán a estar cerca de los automóviles. Eso representa un riesgo tanto para los animales como para los conductores que pueden chocar accidentalmente contra ellos.

«Los alces y los autos no son una buena combinación. Si golpeas al alce con tu auto, le quitas el apoyo de las patas y atravesará el parabrisas», dijo Young.

La mejor manera de evitar que un alce se acerque a tu automóvil es simplemente alejarte cuando los veas acercarse, agregó.

