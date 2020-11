La labor de la Cruz Roja en reconstrucción en Nicaragua 4:38

(CNN Español) — A través de una videoconferencia con la participación de organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales así como embajadores acreditados en el país, el Gobierno de Nicaragua presentó este martes un informe preliminar de los daños provocados por los huracanes Iota y Eta que afectaron este mes el Caribe, el triángulo minero y norte del país. Así lo informa el portal oficial el 19digital.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, destacó durante su intervención que aproximadamente 3 millones de personas estuvieron expuestas a los dos fenómenos y se reportaron daños en 56 municipios del país.

Según los datos presentados por Acosta, los daños acumulados ascienden a US$ 617.433.000, y las pérdidas en la economía alcanzan los US$ 121 millones, para un total de US$ 738.602.000. A ese monto el ministro agregó lo que llamó las necesidades de los afectados por el huracán, con lo que la suma total es de US$ 742.671.000.

“Eso es lo que suma los 742 millones de dólares que el impacto de daño y pérdidas preliminares, porque en este momento hay distintas instituciones que están en el territorio certificando y verificando esta cuantificación. Estamos certificándolo con el Banco Mundial que, junto con la Unión Europea y la Cepal, son los que desarrollaron este instrumento de evaluación de daños post eventos catastróficos”, precisó Acosta.

Según el funcionario, US$ 126.171.000 se reportan en afectación de viviendas, se totalizan 5.800 viviendas totalmente destruidas y hay 38.000 con daños parciales. También se cuantifican, según el ministro de Hacienda, US$ 41.032.000 en daños en infraestructura escolar, mientras el sector salud reporta pérdidas del orden de los US$ 12.629.000, incluyendo los daños en el Hospital de Puerto Cabezas.

Mientras aún se cuantifican las pérdidas en el sector agrícola, en el sector pesquero los daños alcanzan los US$ 19.649.000.

La Unión Europea, tras el paso del Huracán Eta, anunció la activación de un pago de US$ 10,7 millones a Nicaragua a través de un seguro apoyado por la cooperación de múltiples donantes que contribuyeron a la creación de un fondo fiduciario.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, informó a través de su cuenta de Twitter el 17 de noviembre que «USAID proporcionará US$1,5 millones adicionales para proveer asistencia vital a las comunidades en Nicaragua más afectadas por el huracán Eta y ahora el huracán Iota». Agregó que la ayuda se canalizará a través de organizaciones humanitarias internacionales.