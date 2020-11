(CNN Español) –– Seguramente ya viste ––y varias veces–– el gif que nunca puede faltar el Día de Acción de Gracias: Monica, el personaje de «Friends», con un pavo cubriendo su cabeza mientras baila (y en algunos casos con el mensaje «Happy Thanksgiving»). Pues lo mismo le ocurrió a Courteney Cox, la actriz que durante 10 temporadas dio vida a la inolvidable y extremadamente organizada Monica Geller. De hecho, publicó un video en su cuenta de Instagram sobre el gif… y todas las veces que se lo han enviado.

No te dejes engañar por el principio del video y el común «Feliz Día de Acción de Gracias a todos». Menos de 10 segundos después, Courteney Cox añade: «Si recibo un maldito gif más con ese pavo en mi cabeza, mientras bailo como una idiota…». Y realmente parece que está furiosa.

Pero, eso no es todo. No solo nos vuelve a mostrar el gif (felicidades, admiradores de Monica), sino que introduce un momento que para muchos puede ser inesperado. Probablemente no puedas contener la risa.

«Entonces, de todos modos, como soy el símbolo de Acción de Gracias espero que esto los haga felices», dice Courteney Cox.

Y ¡tarán!: vuelve a aparecer con el pavo sobre cabeza, mientras baila. Sí, 16 años después de que la serie emitiera su último capítulo, volvimos a ver a Monica en uno de sus momentos más icónicos. Aquí está el video completo:

Porque sabemos que para el personaje que interpretó Cox Acción de Gracias era muy importante. ¿O no recuerdas la primera vez que compartimos un Thanksgiving con Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler y Ross? En el episodio en que quedan por fuera del apartamento mientras todo lo que Monica preparó a lo largo del día se quema en el horno. O la famosa competencia que Monica y Ross siempre tenían en esa fecha y que saca lo peor ––aunque de manera muy divertida–– de ellos dos.

Así que, como dijo Courteney Cox, esperamos que hayas tenido un feliz Día de Acción de Gracias. También lo hacemos en el lenguaje propio de ese momento icónico de Monica. (Aunque claro, sabes que usó el pavo para animar a Chandler.)