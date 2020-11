The Weeknd acusa a los Grammy de corruptos 0:46

(CNN) — Agreguen a Drake a la lista de personas que no están felices de que The Weeknd haya sido excluido de las nominaciones a los premios Grammy de este año.

El rapero canadiense recurrió a las redes sociales para quejarse de la Academia.

«Creo que deberíamos dejarnos de impresionar cada año por la desconexión entre la música impactante y estos premios y simplemente aceptar que lo que alguna vez fue la forma más alta de reconocimiento puede que ya no les importe a los artistas que existen ahora y a los que vienen después», escribió Drake en sus historias de Instagram. «Es como un pariente al que sigues esperando arreglar, pero que simplemente no puedes cambiar sus costumbres».

A pesar del éxito comercial y crítico del álbum «After Hours» de The Weeknd, y muchos observadores de la industria consideraron su sencillo «Blinding Lights» uno de los favoritos a canción del año, no recibió ninguna nominación al Grammy este año.

Drake escribió que él también había pensado que The Weeknd «era un candado para [la nominación de] álbum o canción del año junto con un sinnúmero de otras suposiciones razonables y simplemente nunca va a ser de esa manera».

«Este es un gran momento para que alguien comience algo nuevo que podamos construir con el tiempo y transmitirlo a las generaciones venideras», dijo Drake.

Después de que se anunciaran las nominaciones a los Grammy 2021, este martes, The Weeknd criticó en Twitter a la Academia.

«Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben transparencia a mí, a mis fans y a la industria», escribió.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Harvey Mason Jr., presidente de la Academia de Grabación y presidente y director ejecutivo interino, dijo en un comunicado a CNN: «Entendemos que The Weeknd está decepcionado por no haber sido nominado».

«Me sorprendió y puedo empatizar con lo que está sintiendo. Su música este año fue excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de la admiración de todos», continuó el comunicado.

«Nos emocionamos cuando nos enteramos de que actuaría en el próximo Super Bowl y nos hubiera encantado que también actuara en el escenario de los Grammy, el fin de semana anterior. Desafortunadamente, cada año, hay menos nominaciones que el número de artistas que lo merezcan».

Durante años, la Academia de la Grabación ha sido blanco de críticas por no estar en sintonía con las preferencias de los consumidores y no ha reconocido a las mujeres y los artistas negros por igual.

Nicki Minaj pareció hacer eco de este último punto cuando tuiteó después de las nominaciones: «Nunca olvides que los Grammy no me dieron mi premio a mejor artista nuevo cuando tenía 7 canciones simultáneamente en la lista Billboard y tuve una primera semana más grande que cualquier rapera en la última década, con lo que inspiré a una generación. Se lo dieron al hombre blanco Bon Iver».

La cantante Teyana Taylor tuiteó que no había mujeres nominadas en la categoría de mejor álbum de R&B.

Justin Bieber, quien acumuló nominaciones tanto en las categorías pop como country, se quejó de que debería estar compitiendo por premios de R&B.

«Para los Grammy: Me siento halagado de ser reconocido y apreciado por mi arte», escribió en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram verificada. «Soy muy meticuloso e intencional con mi música. Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B. Changes fue, y es, un álbum de R&B. No está siendo reconocido como un álbum de R&B, lo cual es muy extraño para mí».