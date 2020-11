Un cliente deja una propina de US$ 3.000 en un restaurante que cerrará por el covid-19

(CNN) — Un restaurante local en Cleveland recibió una sorpresa navideña mientras cerraba voluntariamente debido al aumento de casos de covid-19 en Ohio.

Brendon Ring, propietario del establecimiento local básico Nighttown, le dijo a CNN que estaba almorzando en su restaurante cuando un cliente semiregular se acercó y dejó su factura en su mesa que incluía una propina de US$ 3.000.

«El covid está tan fuera de control en Ohio que decidí cerrar voluntariamente hasta enero», dijo Ring.

«Estuvimos un poco ocupados el domingo con muchos de nuestros clientes habituales viniendo ya que era nuestro último día … este tipo entró y caminó hasta el bar y pidió una pinta de Stella. Tomó un par de sorbos y le dijo al gerente: «¿Me da la cuenta?'».

El hombre, que Ring dijo que desea ser anónimo, la llevó a la mesa de Ring y le dijo que lo compartiera con los camareros.

publicidad

«Dijo: ‘Buena suerte chicos y nos veremos cuando vuelvan a abrir», dijo Ring.

Cuando Ring miró por primera vez la cuenta, pensó que era una propina de US$ 300, pero después de ponerse las gafas se dio cuenta de que le faltaba leer un cero. Fue una propina de US$ 3.000 en una cuenta de US$ 7. Corrió hacia el cliente para asegurarse de que no había cometido un error.

«Él dijo: ‘ No, eso es lo que pretendía. Compártelo con el personal. Buena suerte chicos, Feliz Navidad y nos veremos cuando regresen».

El propietario compartió la propina con los trabajadores de su restaurante

Ring dijo que es conocido por ser bromista con el personal, así que cuando compartió la noticia con una de sus camareras, ella pensó que le estaba haciendo una broma.

«Ella dijo: ‘Sí, claro’ … a otra mesera también le mostré la cuenta y ella comenzó a llorar, sabía que era legítimo», dijo.

Había cuatro meseros trabajando el domingo, y cada uno de ellos recibió US$ 750 de la propina.

Ring no puede creer no solo la generosidad de su cliente, sino también la atención que ha recibido la historia.

Ring, que es de Irlanda, dijo que incluso su hermana, que todavía vive allí, vio la historia en su periódico.

«Todos estamos tan desesperados por noticias alentadoras, si este fuera un año normal, sí, sería una buena historia, pero es una gran historia por el año que estamos viviendo», dijo Ring.» Las muestras de apreciación por esta historia han sido universales».