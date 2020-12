Las estrategias de Biden para avanzar con la transición 1:14

(CNN) — La Junta Asesora de Transición para el covid-19, recientemente nombrada por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, está dirigida por funcionarios de salud pública establecidos. Esta cuenta con una combinación de médicos y funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, algunos con notoriedad en los medios de comunicación.

La junta asesora está copresidida por el excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), el Dr. David Kessler, el ex director general de Sanidad, Dr. Vivek Murthy, y la Dra. Marcella Nuñez-Smith, profesora asociada de Medicina y Epidemiología de Yale.

También en la junta asesora hay figuras médicas conocidas, incluido el arquitecto del llamado Obamacare, el Dr. Zeke Emanuel, el autor de bestsellers Dr. Atul Gawande y el denunciante del gobierno Trump, Rick Bright, quien dirigió la producción y compra de vacunas por parte del Gobierno.

La junta se amplió aún más durante el fin de semana de Acción de Gracias para agregar una enfermera titulada, un líder de salud de la Nación Navajo y un defensor de protecciones más sólidas para los trabajadores.

Aquí hay un vistazo sobre a quién ha nombrado para la junta hasta ahora.

Vivek Murthy

Vivek Murthy, es doctor en Medicina Interna. Se desempeñó como director general de Sanidad de Estados Unidos a partir de diciembre de 2014 bajo el gobierno del presidente Barack Obama. Renunció en abril de 2017 a solicitud de la administración Trump.

Durante su mandato, Murthy alertó a los médicos estadounidenses en una carta pública sobre la prescripción de analgésicos, alarmó sobre el uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes y llamó a tratar la violencia con armas de fuego como un problema de salud pública, lo que provocó la oposición de los senadores republicanos.

Murthy es hijo de inmigrantes de la India. Recibió un doctorado en Medicina y una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Yale y luego se unió a la Facultad de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de Harvard, según su sitio web.

David A. Kessler

El Dr. David A. Kessler se desempeñó como comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 1990 a 1997. Fue nombrado por el presidente George H.W. Bush y luego fue reelegido por el presidente Bill Clinton.

Durante su mandato, la FDA presentó el gráfico «Información nutricional», que ahora aparece en casi todos los productos alimenticios, como resultado de la Ley de Educación y Etiquetado Nutricional de 1990. También apuntó a los productos etiquetados engañosamente como «frescos». En un incidente, la FDA confiscó 24.000 cartones de medio galón de jugo de naranja etiquetado como fresco que en realidad se había elaborado a partir de concentrado.

Obtuvo su título de médico de la Escuela de Medicina de Harvard y un título de abogado de la Universidad de Chicago antes de trabajar en el Gobierno. Después de su mandato en la FDA, se desempeñó como decano de la Escuela de Medicina de Yale y es profesor en la Universidad de California en San Francisco (UCSF).

Marcella Nunez-Smith

La Dra. Marcella Nunez-Smith es profesora asociada de Medicina y Epidemiología en la Universidad de Yale y decana asociada de Investigación sobre Equidad en Salud en la Facultad de Medicina de Yale.

Su investigación se centra en «promover la salud y la equidad en el cuidado de la salud para poblaciones estructuralmente marginadas», según su biografía de Yale. Es originaria de las Islas Vírgenes de EE.UU. y recibió su título de médica del Jefferson Medical College y tiene una maestría en Ciencias de la Salud de Yale.

Luciana Borio

La Dra. Luciana Borio es investigadora principal de Salud Global en el Consejo de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de In-Q-Tel, una firma de capital de riesgo.

Borio, quien nació en Brasil, se incorporó a la FDA en 2008 como funcionaria médica y ocupó puestos de liderazgo sénior, llegando a ser comisionada adjunta para la política antiterrorista y científica jefa interina de la FDA.

También ayudó a desarrollar y ejecutar la respuesta de EE.UU. al H1N1, al virus del Ébola y al virus del Zika, según la Carnegie Corporation de Nueva York. De 2017 a 2019, fue directora de la Política de Preparación Médica y de Biodefensa en el Consejo de Seguridad Nacional y fue miembro del equipo de respuesta ante pandemias del Consejo de Seguridad Nacional hasta 2018, dijo la organización.

Dr. Zeke Emanuel

El Dr. Ezekiel Emanuel, oncólogo y bioético, fue asesor de Salud de Obama, de 2009 a 2011, cuando ayudó a elaborar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Aconsejó a Biden durante su campaña.

Es vicerrector y profesor de la Universidad de Pensilvania, columnista de The New York Times e invitado frecuente de CNN. En junio, habló con el corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, sobre la respuesta de EE.UU. al coronavirus y lo que podría mejorarse.

También es hermano del exalcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y del poderoso agente de Hollywood Ari Emanuel.

Rick Bright

Rick Bright, inmunólogo y virólogo, supervisó la producción y compra de vacunas por parte del Gobierno antes de su despido abrupto en abril. Presentó una extensa denuncia de irregularidades en primavera alegando que sus primeras advertencias sobre el coronavirus fueron ignoradas y que su precaución con el uso de la hidroxicloroquina en pacientes con covid-19 llevó a su remoción.

Bright había sido director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) de 2016 a 2020. Luego fue reasignado a un puesto más limitado en los Institutos Nacionales de Salud y finalmente renunció después de que sus abogados dijeron que estaba «marginado» por la administración Trump como represalia.

Después de hacer públicas sus quejas, los funcionarios de la administración Trump atacaron su credibilidad y liderazgo, pero su revisión de desempeño más reciente, en mayo de 2019, arrojó comentarios favorables a la gestión de Bright de su oficina y no incluyó críticas.

Tiene un doctorado en Inmunología y Virología de la Universidad de Emory y se desempeñó como asesor de la Organización Mundial de la Salud, según su sitio web.

Atul Gawande

El Dr. Atul Gawande es un cirujano y profesor de Harvard mejor conocido por sus libros y escritos sobre el campo de la medicina.

Gawande ganó una «beca de genio» MacArthur en 2006 por su trabajo en el que aplicaba «un ojo crítico a la práctica quirúrgica moderna, articulando sus realidades, complejidades y desafíos», dijo la organización MacArthur. Es redactor del equipo de The New Yorker y autor de cuatro libros, incluido el trabajo Being Mortal sobre cuidados al final de la vida.

Además, es el fundador y presidente de Ariadne Labs, un centro conjunto para la innovación de sistemas de salud, y de Lifebox, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo hacer que la cirugía sea más segura a nivel mundial, según su sitio web.

Celine Gounder

La Dra. Celine Gounder es profesora asistente clínica de Medicina y Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (NYU) y especialista e internista en ejercicio del VIH/enfermedades infecciosas, epidemióloga, periodista y cineasta, dice su sitio web.

Estudió la tuberculosis y el VIH en Sudáfrica, Lesotho, Malawi, Etiopía y Brasil desde 1998 hasta 2012, dice su sitio web. Gounder fue la directora ejecutiva del Consorcio para Responder Efectivamente a la Epidemia del SIDA/TB, financiado por la Fundación Gates, y luego se desempeñó como comisionada asistente y directora de la Oficina de Control de la Tuberculosis en el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, dice su biografía de NYU.

Es la presentadora del podcast Epidemic sobre el covid-19. Anteriormente también fue analista médica de CNN y ha escrito para The New Yorker, The Atlantic y otros medios.

Julie Morita

La Dra. Julie Morita, es pediatra, y es la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF), la organización de filantropía más grande de EE.UU. dedicada exclusivamente a la salud, según su sitio web.

Morita trabajó anteriormente en el Departamento de Salud Pública de Chicago durante casi dos décadas y se desempeñó como comisionada del Departamento desde 2015 hasta el año pasado. Nació y creció en Chicago y también trabajó como funcionaria del Servicio de Inteligencia Epidémica en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Sus padres fueron detenidos en campos de internamiento japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que la influyó para que se convirtiera en defensora de los problemas de equidad, dijo la RWJF.

En agosto, escribió un artículo de opinión para CNN pidiendo un plan de distribución de la vacuna contra el covid-19.

Michael Osterholm

Michael Osterholm es un experto en enfermedades infecciosas que ha advertido durante años que Estados Unidos está mal preparado para una pandemia, incluso en su libro de 2017 «El enemigo más mortal: Nuestra guerra contra los gérmenes asesinos».

Ocupa cargos en la Universidad de Minnesota como profesor regente y presidente de Salud Pública otorgados con los más altos honores y es director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas.

Osterholm se desempeñó como enviado científico para la Seguridad de la Salud en nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2018 a 2019, y anteriormente se desempeñó, de 1975 a 1999, en varios puestos en el Departamento de Salud de Minnesota.

Loyce Pace

Loyce Pace se ha desempeñado como directora ejecutiva y presidenta del Consejo de Salud Global desde diciembre de 2016.

Su biografía en el Consejo de Salud Global dice que ella «defendió las políticas para el acceso a medicamentos esenciales, testificó para las asignaciones de salud global del Congreso y elevó las voces de las personas a nivel comunitario en torno a varios objetivos de promoción compartidos».

Anteriormente trabajó con Médicos por los Derechos Humanos, Catholic Relief Services y la Fundación Livestrong. Tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Habla varios idiomas y ha vivido en África, Asia y Europa, dice su biografía.

Robert Rodríguez

El Dr. Robert Rodríguez es profesor de Medicina de Emergencia en la Facultad de Medicina de Universidad de California en San Francisco (UCSF) y trabaja en el Departamento de Emergencias y la UCI de dos centros de trauma, dice el sitio web del equipo de transición Biden-Harris.

Rodríguez creció en Brownsville, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, y viajó allí este verano mientras la ciudad se ocupaba de un aumento de casos de covid-19 y la falta de médicos y recursos. Fue el autor principal de un estudio de la UCSF publicado este verano que examinó los niveles elevados de estrés y ansiedad entre los médicos durante la pandemia.

Eric Goosby

El Dr. Eric Goosby es un experto en Enfermedades Infecciosas que ocupó puestos de salud prominentes en las administraciones de Clinton y Obama.

Fue director de Servicios para el VIH en la Administración de Servicios y Recursos de Salud, donde supervisó la Ley Ryan White CARE, autorizada en 1991, que brinda servicios esenciales a las personas con VIH/sida. Se desempeñó como coordinador global del sida en el gobierno de Obama, y luego fue nombrado enviado especial de las Naciones Unidas para la Tuberculosis en 2015.

Jane Hopkins

Jane Hopkins es una enfermera titulada especializada en Salud Mental. Trabajó durante más de 20 años como enfermera de cabecera, más recientemente en Harborview Medical Center, en Seattle, y en el Snoqualmie Hospital, dice el sitio web del equipo de transición Biden-Harris.

Hopkins se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de SEIU Healthcare 1199NW, el sindicato que representa a los trabajadores de la salud. Actualmente se desempeña en el grupo de trabajo contra el covid-19 del estado de Washington y en la Junta Asesora de Inicio Seguro, la Junta de la Fuerza Laboral de Washington y las juntas del Fondo de Capacitación 1199NW y el Consejo Laboral del Estado de Washington.

Jill Jim

Jill Jim es la directora ejecutiva del Departamento de Salud de la Nación Navajo y miembro de la Nación Navajo, según su sitio web. Jim se desempeña como miembro del gabinete de la Nación Navajo, que tiene algunas de las tasas de infección por coronavirus más altas del país y recientemente entró en un confinamiento de tres semanas para tratar de evitar una mayor propagación.

Tiene un doctorado en Salud Pública, una maestría en Administración de Atención Médica y una segunda maestría en Salud Pública, según el sitio web de Navajo Nation.

David Michaels

David Michaels es epidemiólogo y profesor en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington con experiencia en Seguridad y Salud de los Trabajadores.

Se desempeñó como secretario adjunto de Trabajo para la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) desde 2009 hasta enero de 2017, según el equipo de transición de Biden. Escribió un artículo de opinión, en octubre, pidiendo que el Gobierno federal y la OSHA que tomen medidas más contundentes para proteger a los trabajadores del nuevo coronavirus.

También se desempeñó como secretario adjunto de Energía para el Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud en la administración Clinton.

— Devan Cole, Caroline Kelly y Kate Sullivan, de CNN, contribuyeron a este informe.