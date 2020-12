Gobierno de Perú extiende por todo diciembre estado de emergencia por la pandemia de coronavirus

Así es por dentro el ensayo de una vacuna china 3:58

(CNN) — El gobierno de Perú extendió el estado de emergencia a nivel nacional durante todo diciembre debido a la pandemia de coronavirus. El decreto publicado este lunes en el diario oficial El Peruano contempla la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.

En su artículo 4 la normativa establece que, para garantizar la implementación de las medidas, la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se realiza “verificando que no se limiten los demás derechos que no son restringidos por el estado de emergencia y, en particular, los destinados a salvaguardar la vida y la integridad de la población”.

Las personas que dieron positivo por coronavirus deberán permanecer en sus domicilios las 24 horas del día y hasta que las autoridades sanitarias les otorguen el alta médica. Durante la vigencia de esta medida, se dispone un toque de queda desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, todos los días a nivel nacional.

Excepciones en el estado de emergencia en Perú

Según el decreto, queda exceptuado el personal “estrictamente necesario” que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, servicio de restaurante para entrega a domicilio, funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, y aquellas relacionadas con la reanudación de actividades económicas y transporte de caudales, entre otras.

También se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención, así como el desplazamiento de quienes requieren atención médica urgente o de emergencia y para la compra de medicamentos. Se autoriza también la salida de menores de 12 años a más de 200 metros de su domicilio, incluyendo a centros comerciales. En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla facial para circular por las vías de uso público.

Por otra parte, se autoriza la apertura de templos y lugares de culto para recibir a miembros, fieles y público en general, con un aforo no mayor a un tercio de su capacidad total. Además, se permite el transporte internacional de pasajeros por vía terrestre de manera gradual y progresiva.

El Ministerio de Salud confirmó 963.605 casos de coronavirus y 35.966 muertos.