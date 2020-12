(CNN) — Dentro de un almacén gris en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen en el sur de China, una fila de cámaras blancas se encuentra en una esquina acordonada, cada una equipada con una pantalla que muestra la temperatura personalizada en el interior.

Un trabajador de seguridad con mascarilla, bata quirúrgica y guantes de goma monta guardia. Cualquiera que ingrese a esta parte del almacén debe completar dos semanas de cuarentena o usar un traje de protección de la cabeza a los pies.

Estas habitaciones con clima controlado, que suman un área de 350 metros cuadrados, pronto estarán llenas con filas y filas de vacunas de covid-19 fabricadas en China, después de recibir la aprobación de los reguladores de medicamentos del país. A partir de ahí, se cargarán en compartimentos con temperatura controlada de aviones de carga y volarán a continentes de todo el mundo.

En los próximos meses, China enviará cientos de millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a países que han realizado ensayos de última etapa para sus principales candidatas. Los líderes chinos también han prometido una lista creciente de países en desarrollo con acceso prioritario a sus exitosas vacunas.

Esta campaña global presenta a China una oportunidad para reparar su imagen, que resultó dañada por su mal manejo inicial del brote de coronavirus. En lugar de ser culpada por la propagación primaria del virus, puede ser potencialmente estimada por ayudar a poner fin a la pandemia.

Beijing también puede utilizar las vacunas como «un instrumento de política exterior para promover el poder blando y proyectar la influencia internacional», dijo Yanzhong Huang, investigador principal de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Washington.

A principios de la pandemia, los esfuerzos de China para congraciarse mediante la donación de máscaras y otros suministros a los países más afectados por el virus se vieron empañados por informes de suministros de mala calidad y acusaciones de que Beijing estaba lanzando una campaña de desinformación para cambiar la narrativa del coronavirus.

La diplomacia de las vacunas de Beijing, dijo Huang, podría darle otra oportunidad.

China tiene actualmente cinco candidatas para el coronavirus de cuatro empresas que han alcanzado los ensayos clínicos de fase 3, el último y más importante paso de prueba antes de que se busque la aprobación regulatoria.

Habiendo eliminado en gran medida el coronavirus dentro de sus fronteras, los fabricantes de medicamentos chinos tuvieron que buscar en el extranjero lugares para probar la eficacia de sus vacunas. Juntos, han implementado ensayos de fase 3 en al menos 16 países.

A cambio, a muchos de los países anfitriones se les ha prometido acceso temprano a las vacunas exitosas y, en algunos casos, los conocimientos tecnológicos para fabricarlas localmente.

Sinovac Biotech, una farmacéutica que cotiza en Nasdaq con sede en Beijing, ha firmado acuerdos para proporcionar 46 millones de dosis de su vacuna de covid-19 a Brasil y 50 millones de dosis a Turquía. También suministrará 40 millones de dosis de vacuna a granel (el concentrado de vacuna antes de dividirlo en pequeños viales) a Indonesia para la producción local.

CanSino Biologics, que desarrolló una vacuna contra el coronavirus con una unidad de investigación de las fuerzas armadas chinas, entregará 35 millones de dosis de su vacuna a México, uno de los cinco países anfitriones de sus ensayos.

China National Biotec Group (CNBG), una unidad de la gigante farmacéutica estatal China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), ha sido menos abierta sobre sus acuerdos. Las dos vacunas candidatas de la compañía se están sometiendo a ensayos de fase 3 en 10 países, principalmente en Oriente Medio y Suramérica. En los Emiratos Árabes Unidos, el gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se ofreció como voluntario para ser vacunado en los ensayos y la vacuna fue aprobada para uso de emergencia. La empresa emiratí en asociación con Sinopharm espera producir entre 75 y 100 millones de dosis el próximo año.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020