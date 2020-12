Jimmy Fallon imita “Folklore” de Taylor Swift en una parodia documental

El juego de intercambio de voces de Kunis y Kutcher 1:02

(CNN) — El comediante Jimmy Fallon hizo su propia versión del documental «Folklore: The Long Pond Studio Sessions» de Taylor Swift llamado «Fallonlore».

El documental de Swift, transmitido a través de Disney+, trata sobre la realización de su álbum que lleva el mismo nombre y que grabó durante la cuarentena.

En la parodia, Fallon se une al grupo The Roots con una descripción al pie que dice: «Jimmy y The Roots nunca pudieron realizar un álbum juntos, hasta ahora».

Luego se ve a Fallon y a los miembros de la banda hablando sobre su música, que incluye las canciones «Peed My Pants In An Applebee’s» y «Song About Milk». También se sumó Chris Martin para una canción llamada «Fuzzy Wuzzy».

«Me inspiró la experiencia comunitaria que todos estamos teniendo. Solos, pero juntos», dijo Fallon.