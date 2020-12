Menos días de cuarentena según los CDC 0:43

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy revisaremos las nuevas recomendaciones que publicarán en los próximos días los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos con respecto al número de días que debe aislarse una persona cuando se sospechosa que pudo haberse contagiado con el nuevo coronavirus.

Una de las preguntas más frecuentes que ustedes nos hacen en nuestra cuenta de Twitter es la relacionada a la posibilidad de haberse contagiado con covid-19, después de haber estado en contacto con una persona infectada.

Nuevas recomendaciones de los CDC

Hasta ahora, las guías decían que contando el día del contacto, la persona debía estar en aislamiento durante 14 días, tiempo en el cual podría hacerse la prueba molecular y descartar la infección o confirmarla, y luego ser un caso sintomático o asintomático de la enfermedad.

Ahora, en una reunión del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el de covid-19, el Dr. Robert Redfield, director de los CDC, informó que, en los próximos días, los CDC modificarán esa recomendación. Reducirán el número de días de aislamiento de una persona sospechosa a solo siete, desde el día de contacto, si la persona no tiene síntomas y se hace una prueba molecular que da negativo, o 10 días si no se hace la prueba y no desarrolla signos de la enfermedad.

Ese cambio obliga a revisar otra definición, que fue también recientemente modificada por los CDC, y es la que se refiere a lo que significa un contacto cercano con una persona infectada. Una definición previa, que decía que un contacto cercano era aquella situación en la que un individuo estaba a menos de 2 metros o seis pies de distancia durante 15 minutos seguidos de una persona con covid-19, fue modificada para incluir contactos que durante varios momentos sumen más de 15 minutos.

En otras palabras, existen dos situaciones para sospechar de un contagio: estar 15 minutos seguidos con una persona infectada, o estar con ella en tres oportunidades de cinco minutos cada una, durante una mañana, por ejemplo.

Reducción de la cuarentena

No hay duda de que el reducir a la mitad los días de aislamiento de un individuo que pudo haberse contagiado va a ser muy conveniente para la gran mayoría de personas que antes tenían que quedarse aisladas por dos semanas seguidas.

En resumen, si tú has estado con una persona infectada, cuenta ese día como el día número uno y aíslate por siete días seguidos, y luego hazte una prueba molecular. Si esta sale negativa y no tienes síntomas ya puedas reintegrarte a tu rutina de vida. Si no puedes hacerte la prueba en el día siete, entonces tendrías que esperar hasta el día 10, y si no presentas síntomas, ya puedes salir.

El problema es que debido a que algunos estudios han encontrado que el período medio de incubación del virus es de cinco días y que el 97,5 por ciento de personas expuestas al virus desarrollan síntomas en el día 12 después de la infección, es posible que la nueva norma haga que se pasen por alto algunas infecciones.

Sin duda, la ciencia va descubriendo nuevos conocimientos cada día, por lo que debemos estar atentos a esos avances.

En este podcast, trataremos de tener para ti, los descubrimientos más recientes sobre la pandemia.

