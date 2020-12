El presidente Luis Abinader en una fotografía tomada el 15 de julio de 2020 en Santo Domingo. (Crédito: Erika Santelices/ AFP/ Getty Images)

(CNN Español) — El presidente Luis Abinader anunció en un comunicado, este jueves, que el Ministerio Público tiene total independencia para investigar cualquier caso. Esto se da tras la detención, el domingo pasado, de exfuncionarios y allegados —incluyendo dos hermanos del expresidente Danilo Medina— por presunta corrupción.

“El Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos”, indica el documento.

El mandatario asegura que no conocía ningún detalle de las operaciones del Ministerio Público. Y advirtió a sus funcionarios que, en caso de que cometan ilícitos, su administración no los protegerá.

Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) —una institución del Estado—, y su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez, quien no formaba parte del Gobierno, junto a otros exfuncionarios y allegados, están acusados por el Ministerio Público de ser proveedores privilegiados y testaferros que supuestamente aprovecharon sus vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina (2012-2020).

El abogado de Juan Alexis Medina Sánchez dijo este domingo que el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para acusarlos de corrupción o estafa al Estado dominicano.

Mientras, Rubén Puntier, representante legal de la hermana del ex jefe de estado, indicó que desconocen porque su clienta ha sido apresada. Dijo que la misma no estaba al frente de ninguna institución del Estado y no determinaba los suplidores del mismo.

“Eso es lo que prometimos al pueblo dominicano. Y eso es lo que estamos haciendo: justicia e independencia”, aseguró haber expresado el presidente Abinader en una reunión que sostuvo este miércoles con el Consejo de Ministros.

El conocimiento de medidas de coerción de los exfuncionarios y allegados del expresidente Medina está fijado para este domingo a las 10 de la mañana.