Joe Biden enfrentará cuatro crisis en su próximo gobierno

Nueva York (CNN Business) — En el último minuto de la reunión de Jake Tapper con Joe Biden y Kamala Harris el jueves, Harris lo puso todo en perspectiva:

«No podría haber un ejercicio más extremo en marcado contraste entre el actual ocupante de la Casa Blanca y el próximo ocupante de la Casa Blanca. Y creo que nuestro país será el mejor por el resultado de esta elección y la elección de Joe Biden como presidente».

El «marcado contraste» es aún más evidente cuando Biden y Harris hablan con la prensa. El jueves representó la primera entrevista conjunta de la pareja, y CNN la transmitió como un especial en horario estelar a las 9 pm ET.

«No hay noticias falsas»

Justo después de la entrevista, Tapper habló con el presentador de las 10 p.m. Don Lemon, quien dijo «se siente como si estuviéramos viendo… un presidente electo y un presidente que están en la Tierra Uno y la Tierra Dos.

Y en esta Tierra en particular que es en realidad, era muy normal, muy tranquila. Y fue una buena noticia. Fue bueno verla. Fue bueno estar contento. No escuchamos noticias falsas. No escuchamos teorías de la conspiración. Escuchamos sin quejas personales. Escuchamos a un presidente electo y una vicepresidenta que quieren trabajar con la otra parte».

«No hay noticias falsas»: Esa es la vara para medir ahora, ya que Trump miente rutinariamente a sus entrevistadores, incluso a sus superfanáticos como María Bartiromo.

Tapper le dijo a Lemon que una entrevista de Biden es notablemente diferente a una entrevista de Trump. Con Biden, dijo, «no tienes que armarte de valor para la posible reacción cuando mencionas temas incómodos», como cuando Tapper le preguntó a Biden sobre sus familiares y sobre áreas de desacuerdo entre Biden y Harris.

«Simplemente no hubo, ya sabes, el ataque al que estábamos acostumbrados en el cuarto poder. Así que eso fue inusual».

Biden dice en la entrevista que Trump debería poner a Estados Unidos primero

Biden: Es importante que Trump asista a la posesión

Hacia el final de la entrevista, Tapper dijo: «El presidente Trump aún no ha dicho si asistirá a su inauguración. ¿Crees que es importante que esté allí?». Tapper señaló que Biden se rió entre dientes durante la pregunta.

«Creo que sería importante sólo en un sentido, no en un sentido personal», dijo Biden. «Importante en el sentido de que podemos demostrar el fin de este caos que ha creado, que hay una transferencia pacífica del poder con las partes en competencia paradas allí, estrechando la mano y avanzando. Creo que eso es importante».

En otras palabras, Biden cree que es importante para Estados Unidos. Cree que Trump debería poner «Estados Unidos primero». ¿Cierto?

Cinco citas notables de Biden y Harris

– A la luz de las múltiples crisis que Biden está heredando, Tapper preguntó: «¿Qué se siente… cuál es la emoción que te atraviesa?». Las primeras palabras que salieron de la boca de Biden fueron «Estoy decidido».

– Con respecto a la crisis del covid-19, Biden dijo que les pedirá a los estadounidenses que usen máscaras durante «100 días».

Biden pedirá a los estadounidenses usar mascarilla por 100 días

– Harris sobre su relación laboral con Biden: «Somos socios de pleno derecho en este proceso».

Kamala Harris resalta las cualidades humanas de Biden

– Biden dijo en la entrevista que los estadounidenses no verán «política por tuits» una vez que asuma el cargo.

– Biden dijo que se está acercando, «no solo a las comunidades que me apoyaron, voy a llegar a aquellas que no me apoyaron. Quiero decir, de verdad, porque creo que muchas personas están simplemente asustadas y piensan que las han dejado atrás y olvidadas. No vamos a olvidar a nadie en este esfuerzo».

Eso vuelve al «marcado contraste» que describió Harris.