Sebastián Piñera se autodenunciará por andar sin mascarilla en una playa, indica el Gobierno de Chile

(CNN Español) — El Gobierno de Chile confirmó este lunes que el presidente Sebastián Piñera se autodenunciará con las autoridades sanitarias, luego de ser fotografiado sin hacer uso de la mascarilla durante el fin de semana en un paseo por la playa de Cachagua, en la región de Valparaíso.



A través de un comunicado, la Presidencia informó que el sábado 5 de diciembre, alrededor de las 18:00 horas, el mandatario chileno fue reconocido por personas que se encontraban en dicho lugar.

“Le fueron solicitadas diversas fotografías, a las cuales accedió sin percatarse de la necesidad de utilizar la mascarilla. Dado que no había funcionarios de la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Salud fiscalizando en dicho lugar, el presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse ante la Seremi, con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda”, indicó.

Este lunes, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo en entrevista a Radio Cooperativa que “el propio presidente lo reconoció”.

“Él mismo dijo que había ido a caminar y la inmensa parte de esa caminata por la playa había sido completamente solo y cuando ya estaba terminando se le acercaron un par de personas y él reconoce que fue un error, que debió haberse puesto una mascarilla y, por lo mismo, al haber reconocido aquello, es que asume también esa eventual falta administrativa que tiene que revisar la Seremi de Salud y va a proceder a hacer esa autodenuncia», dijo.

«Sin perjuicio de eso, creo que también es importante volver a recalcar las medidas de autocuidado que nosotros hemos ido impulsando como gobierno porque ese mismo día, allí en la playa, la mayor parte de las personas estaba sin mascarilla”, agregó Bellolio.

El funcionario recordó que “si las personas están en la playa y están a más de dos metros, efectivamente pueden estar sin mascarilla, pero si están a menos de dos metros necesitan estar con mascarilla salvo que estén dentro del agua».

A través de un mensaje en su cuenta Instagram, Piñera lamentó lo que calificó como “un error” y ofreció disculpas.

“La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo», escribió y compartió una foto donde se le ve usando mascarilla en la playa.

Según lo estipulado por las autoridades sanitarias de Chile, las personas que son sorprendidas sin mascarilla en espacios públicos pueden exponerse a multas de hasta 66.000 dólares, aproximadamente.

