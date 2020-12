Las frases más populares de 2020 0:39

(CNN) –– «Usa una máscara» y «No puedo respirar» están entre las 10 frases más populares del 2020, seleccionadas por un bibliotecario de la Facultad de Derecho de Yale.

La lista anual fue creada por el director asociado de la biblioteca, Fred Shapiro. Y es una actualización de su libro, The Yale Book of Quotations (El libro de citas de Yale, en español), publicado por primera vez en 2006.Shapiro dice que hace un rastreo en internet para saber cuántas veces se ha mencionado cada frase. La lista no es «una recopilación de mis favoritas», aclara.

«Busco citas que se vuelvan famosas, importantes e históricas (durante todo el año) o citas que digan mucho sobre la naturaleza de nuestra cultura y sociedad en ese momento», explicó Shapiro a CNN.

El libro de citas de Yale, indicó Shapiro, incluye las frases más grandes y elocuentes de la literatura y la historia, por ejemplo de personas como William Shakespeare.

«Hoy en día no tenemos Shakespeares», dijo Shapiro. «Hay muy poca elocuencia y muy pocas cosas admirables en lo que se dice. La mayoría de las cosas que se mencionan son bastante horribles».

Explicó que este 2020 es la segunda vez que la frase «No puedo respirar» aparece en su lista anual. Eric Garner pronunció las mismas tres palabras en 2014 antes de morir a manos de la policía.

La lista completa de las grandes frases de 2020