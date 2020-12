Hunter Biden bajo investigación fiscal en Delaware 1:16

(CNN) — Después de guardar silencio en los meses previos a las elecciones, las autoridades federales de EE.UU. ahora están investigando activamente los tratos comerciales de Hunter Biden, dijo una persona con conocimiento de la investigación. Su padre, el presidente electo Joe Biden, no está implicado.

Ahora que terminaron las elecciones, la investigación está entrando en una nueva fase. Fiscales federales en Delaware, que trabajan con la agencia de investigación criminal del IRS y el FBI, están tomando medidas evidentes como emitir citaciones y buscar entrevistas, dijo la fuente.

La actividad en la investigación se realizó de forma encubierta en los últimos meses debido a las pautas del Departamento de Justicia que prohíben acciones abiertas que podrían afectar una elección, dijo la persona.

CNN se comunicó con el abogado de Biden y la campaña esta semana en busca de comentarios sobre la investigación. El miércoles, emitieron un comunicado reconociendo la investigación.

«Ayer supe por primera vez que la Oficina del Fiscal de EE.UU. en Delaware informó a mi asesor legal, también ayer, que están investigando mis asuntos fiscales. Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y apropiada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales», dijo Hunter Biden en un comunicado.

Los investigadores han estado examinando múltiples asuntos financieros, incluido si Hunter Biden y sus asociados violaron las leyes fiscales y de lavado de dinero en negocios en países extranjeros, principalmente China, según dos personas informadas sobre la investigación.

Algunas de esas transacciones involucraron a personas que, según el FBI, provocaron preocupaciones de contrainteligencia, un problema común cuando se trata de empresas chinas, según otra fuente.

La investigación comenzó en 2018, antes de la llegada de William Barr como secretario de Justicia de Estados Unidos, dijeron dos personas informadas sobre la investigación. La existencia de la investigación representará una prueba inmediata para la promesa de Biden de mantener la independencia del Departamento de Justicia.

Sinclair Broadcast Group informó en octubre que el FBI había abierto una investigación criminal sobre Hunter Biden. CNN ha conocido nuevos detalles sobre el alcance de la investigación, incluido que se centra en China.

Una computadora misteriosa

Los indicios de la investigación surgieron después de que el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, ayudara a orquestar noticias centradas en una computadora portátil que supuestamente pertenecía a Hunter Biden y que, según se decía, incluía sus documentos comerciales y otro material personal.

El FBI tomó posesión de la computadora portátil a finales de 2019, según un reparador de computadoras en Delaware que mostró a los periodistas una copia de una citación. La citación es real, según personas informadas sobre el asunto, pero el FBI y los fiscales de Delaware se han negado a confirmar la existencia de la investigación.

No está claro si el contenido de la computadora portátil es relevante para la investigación federal en curso e incluso si los investigadores pueden usarlo, dados los posibles requisitos de cadena de custodia para las pruebas.

CNN informó anteriormente que al menos parte de la información que Giuliani afirma provino de la computadora portátil parece similar a la información que otros compartieron el año pasado en Ucrania, según un testigo a quien el FBI se acercó para obtener información. Los esfuerzos de Giuliani para desenterrar información perjudicial sobre los Biden en Ucrania el año pasado estuvieron en el centro del juicio político de Trump. La investigación actual sobre Hunter Biden parece ser anterior a esos esfuerzos.

El involucramiento de los abogados de Trump en las noticias publicadas sobre la supuesta computadora portátil de Biden provocó una oleada de actividad por parte de los legisladores republicanos y la campaña de Trump que buscaban amplificar las acusaciones de corrupción antes de las elecciones. El FBI se reunió con un exsocio comercial de Hunter Biden que hizo declaraciones públicas sobre posibles irregularidades. El FBI emitió una declaración en ese momento diciendo que «como asunto general, cuando se le contacta, el FBI revisa la información del público para considerar cualquier violación de las leyes federales aplicables».

Las implicaciones políticas de la investigación ya han sido un problema en los últimos meses para Barr, quien estaba bajo presión pública de Trump para convertir las actividades comerciales de Hunter Biden en un tema electoral. Hasta la fecha, la investigación no involucra alegaciones de irregularidades por parte del presidente electo, según las dos fuentes principales informadas sobre el asunto. Barr ha dicho públicamente que Biden padre no estaba siendo investigado, a pesar de una campaña pública de Trump instando a Barr a anunciar una investigación por corrupción de los dos Biden.

Un enfoque sobre China

Los investigadores parecen estar enfocados en las actividades comerciales de Hunter Biden relacionadas con China. Algunos de sus negocios en el país asiático se conocen públicamente a través de entrevistas y documentos publicados en septiembre por los republicanos del Senado en la Comisión de Finanzas y la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales.

Después de que su padre dejó el cargo de vicepresidente en 2017, Hunter Biden trabajó para lograr un acuerdo con CEFC China Energy para invertir en proyectos energéticos de Estados Unidos, según documentos publicados por los republicanos.

Al menos uno de los asuntos que han examinado los investigadores es el regalo, en 2017, de un diamante de 2,8 quilates que Hunter Biden recibió del fundador y expresidente de CEFC, Ye Jianming, después de una reunión de negocios en Miami, dijo una persona informada sobre el asunto. En 2019, Biden proporcionó a la revista New Yorker un relato sobre la recepción del diamante de Ye. Le dijo a la revista que se sentía incómodo al recibir el diamante y se lo dio a otros asociados, y que no sabe qué hicieron con él. «Sabía que no era una buena idea aceptarlo. Sentí que era extraño», dijo en su entrevista con New Yorker.

Hunter Biden le dijo a la revista que el acuerdo de CEFC fracasó y que no consideraba que Ye fuera un personaje turbio. Más tarde, las autoridades chinas detuvieron a Ye, en medio de informes de los medios chinos sobre acusaciones de corrupción en su contra.

En la entrevista con la revista, Hunter Biden hizo público el relato de sus luchas personales, incluido el abuso de sustancias y la ruptura de su matrimonio. Durante el proceso de divorcio, los abogados de su exesposa citaron un diamante que Biden había recibido y sugirieron que valía 80.000 dólares. Biden le dijo al New Yorker que valía alrededor de US$ 10.000.

Recibir tal obsequio podría tener implicaciones fiscales potenciales para Biden y en su entrevista con New Yorker no describe cómo lidió con el problema a partir de entonces. Las fuentes le dicen a CNN que los investigadores han estado investigando si Biden informó adecuadamente sus ingresos a efectos fiscales durante un período de tiempo. Si bien el diamante fue inicialmente parte de la investigación, no está claro si el regalo sigue siendo parte del enfoque de los investigadores.

Hunter Biden luego actuó brevemente como abogado para representar a Patrick Ho, quien dirigía una organización respaldada por CEFC, y quien fue condenado en 2018 por pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Chad y Uganda para beneficiar los proyectos de energía de CEFC en esos países. Ho fue condenado a una pena de prisión federal de tres años. Desde entonces ha sido puesto en libertad y está de regreso en Hong Kong, dijo su abogado.

Hunter Biden había estado involucrado en una empresa comercial china anterior que generó preocupaciones en la Casa Blanca de Obama y el personal de Joe Biden, según New Yorker. En 2013, Hunter Biden se involucró con socios estadounidenses y chinos que estaban creando un fondo de inversión llamado BHR Partners para acuerdos fuera de China. Hunter Biden era un miembro no remunerado de la junta de BHR y tomó una participación accionaria después de que su padre dejó el cargo de vicepresidente, informó New Yorker.

Desafío para un nuevo presidente

En una entrevista con Jake Tapper de CNN la semana pasada, el presidente electo Biden se comprometió a mantener un Departamento de Justicia independiente libre de influencia política.

«No les voy a decir lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No les voy a decir, vayan a procesar a A, B o C», dijo Biden.

«Ese no es el papel, no es mi Departamento de Justicia. Es el Departamento de Justicia del pueblo».

«La persona o personas que elija para dirigir ese departamento serán personas que tendrán la capacidad independiente de decidir quién será procesado y quién no», dijo Biden.

Los republicanos en el Congreso están casi seguros de aprovechar la existencia de la investigación para promover su argumento de que las actividades de Hunter Biden en China son una señal del conflicto de intereses de su padre cuando se trata de lidiar con la política exterior con Beijing.

También es probable que este sea un problema que el postulado a secretario de Justicia por Biden tendrá que enfrentar durante una audiencia de confirmación en el Senado.

Trump enfrentó un problema similar, pero mucho más espinoso, después de asumir el cargo en 2017 cuando su entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, rápidamente tuvo que abstenerse de supervisar la investigación federal de la campaña de Trump y los posibles vínculos con la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Sessions fue parte de La campaña electoral del presidente y mantuvo reuniones con el entonces embajador ruso, lo que se convirtió en parte de la investigación del FBI.

No se sabe que los probables candidatos a fiscal general de Biden tengan tales enredos.