Comisionado de la FDA confía en que habrá dosis de la vacuna para 20 millones de estadounidenses antes de fin de año

Comienza la distribución de la vacuna de Pfizer y BioNTech en Estados Unidos 1:55

(CNN) — El Dr. Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dijo a Jake Tapper de CNN el domingo en «State of the Union» que «personalmente no puede» dar un cronograma sobre cuándo, por ejemplo, habrán salido 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, ya que las responsabilidades de la FDA están en el lado de la regulación.

«Sin embargo, estamos trabajando muy duro para ayudar a los fabricantes en la cadena de suministro a lograr el mayor suministro posible, y por supuesto, evaluando la calidad de fabricación», dijo Hahn.

También dijo que había escuchado informes públicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de que «la expectativa es que en los próximos meses habrá suficiente suministro de vacunas para vacunar a 100 millones de estadounidenses».

Cuando Tapper le preguntó sobre la opinión del secretario del HHS, Alex Azar, de que Estados Unidos estaba, en su opinión, en camino a tener listas las dosis para 20 millones de estadounidenses para fin de año, Hahn dijo: «Creo que es posible. Sabes, ciertamente escuché esas discusiones y creo que es una predicción razonable y tengo confianza en ello».