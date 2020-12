Muere John Le Carré, el escritor de novelas de espionaje más vendido, a los 89 años

1 de 61 | Las celebridades que han fallecido en 2020. Mira la galería → 2 de 61 | La leyenda del fútbol italiano Paolo Rossi murió el 9 de diciembre (Crédito: Tony Duffy/ALLSPORT) 3 de 61 | Alejandro Sabella, exdirector técnico de la selección argentina de fútbol, falleció el 8 de diciembre. (Foto de Télam). 4 de 61 | La exestrella de la Copa del Mundo con Senegal, Papa Bouba Diop, falleció a la edad de 42 años, se reportó el domingo 29 de noviembre. 5 de 61 | El actor británico David Prowse, quien interpretó a Darth Vader en la trilogía original de "Star Wars", murió a los 85 años el 29 de noviembre. 6 de 61 | Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre a los 60 años. 7 de 61 | Bobby Brown Jr., hijo del cantante Bobby Brown, murió a los 28 años 8 de 61 | Después de un año de luchar contra una forma rara de cáncer, Ben Watkins, exestrella de "MasterChef Junior", murió el lunes 16 de noviembre a la edad de 14 años, dijo su familia. 9 de 61 | Alex Trebek, presentador de 'Jeopardy', falleció a los 80 años el 8 de noviembre de 2020. 10 de 61 | El actor Eddie Hassell, mejor conocido por sus papeles en "Surface" y "Devious Maids", murió por disparos la madrugada del domingo 1 de noviembre en Texas. Tenía 30 años. 11 de 61 | Nikki McKibbin, concursante de la primera temporada de "American Idol", falleció. Tenía 42 años. McKibbin sufrió un aneurisma el miércoles, anunció su esposo Craig Sadler el sábado 31 de octubre en una publicación de Facebook. McKibbin se mantuvo con soporte vital hasta ese sábado. 12 de 61 | Sean Connery, el actor escocés cuya carrera cinematográfica de cinco décadas estuvo dominada por el papel de James Bond, murió a los 90 años el 31 de octubre. 13 de 61 | James Redford, activista, cineasta y filántropo, murió a los 58 años, confirmó a CNN un representante de su padre, el actor y director Robert Redford. 14 de 61 | Conchata Ferrell, una querida actriz de reparto de larga data, falleció el 12 de octubre de 2020, según informó su representante Dan Spilo. Ferrell interpretó una amplia lista de papeles, entre los que se incluyen personajes de series de televisión como "Two and a Half Men" y películas como Edward Scissorhands y Erin Brockovich. (Crédito: Vince Bucci/Getty Images) 15 de 61 | Eddie Van Halen, el reconocido guitarrista del icónico grupo de rock Van Halen, murió el 6 de octubre a los 65 años (crédito: Ethan Miller/Getty Images). 16 de 61 | El caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como "Quino", falleció a los 88 años. (MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images) 17 de 61 | Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Justicia, falleció el 18 de septiembre a los 87 años, anunció la corte. Había sufrido cinco episodios de cáncer, el más reciente una recurrencia a principios de 2020 cuando una biopsia reveló lesiones en el hígado. 18 de 61 | Chadwick Boseman murió a los 43 años el 28 de agosto. (Crédito: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney) 19 de 61 | La actriz mexicana Cecilia Romo falleció tras batallar con las secuelas que le dejó el coronavirus. (Crédito: Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI)) 20 de 61 | Fotografía del actor Manuel "El Loco Valdés" durante su participación en la obra "Divas por siempre" el 26 de enero de 2017. Valdés murió a finales de agosto. (EFE/Armando Mota/archivo). 21 de 61 | Landon Clifford, una celebridad de YouTube de 19 años, murió el 13 de agosto después de pasar seis días en coma, anunció su esposa Camryn en las redes sociales el miércoles 26 de agosto. 22 de 61 | El cantautor Justin Townes Earle murió a los 38 años, de acuerdo con un anuncio hecho el domingo 23 de agosto por sus representantes. Hijo del rockero country Steve Earle, saltó a la fama en 2007 con el EP "Yuma", dijo Rolling Stone. 23 de 61 | Eusebio Leal, historiador de La Habana, murió a los 77 años. (ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images) 24 de 61 | Herman Cain, el ex candidato presidencial y ex presidente ejecutivo de Godfather’s Pizza, murió de coronavirus el 30 de julio. 25 de 61 | Malik Abdul Basit, un rapero, cantante y miembro fundador de The Roots, murió el 29 de julio. Tenía 47 años. 26 de 61 | Olivia de Havilland, estrella de 'Lo que el viento se llevó', murió a los 104 años el 26 de julio en su residencia de Francia. 27 de 61 | Regis Philbin, presentador de “Live with Regis and Kathie Lee”, concursos de Miss America y otros programas de televisión, murió a los 88 años el 25 de julio. 28 de 61 | Grant Imahara, presentador de los programas "MythBusters" de Discovery Channel y "White Rabbit Project" de Netflix, falleció, según un comunicado de Discovery Channel dado a conocer el lunes 13 de julio. Tenía 49 años. 29 de 61 | La actriz de "Glee" Naya Rivera murió en julio, presumiblemente ahogada después de nadar con su hijo en un lago en California. 30 de 61 | La actriz Kelly Preston murió de cáncer de seno, informó su esposo, el actor John Travolta en una publicación en Instagram el domingo. Según Travolta, Preston había estado luchando contra el cáncer de mama durante dos años. Tenía 57 años. (LOIC VENANCE/AFP via Getty Images) 31 de 61 | La estrella de YouTube Nicole Thea murió a los 24 años, junto con su bebé nonato el 12 de julio. 32 de 61 | Un nieto de Elvis Presley, Benjamin Keough, murió, dijo un representante de su madre, Lisa Marie Presley, el 12 de julio. Tenía 27 años 33 de 61 | El rapero Huey, de St. Louis, conocido por su éxito de 2007 "Pop, Lock & Drop It", murió en un tiroteo el 26 de junio. 34 de 61 | La india Siya Kakkar, una influyente adolescente de TikTok con una importante base de seguidores en la plataforma de intercambio de videos, murió el 26 de junio. 35 de 61 | Joel Schumacher, un director ecléctico cuya carrera abarcó desde un par de películas divisivas de Batman hasta St. Elmo's Fire, murió el 22 de junio de 2020. 36 de 61 | El actor británico Ian Holm murió a los 88 años el 19 de junio. Holm, que tuvo larga y variada carrera como actor, en la que interpretó una serie de personajes, incluidos Bilbo Baggins en la trilogía de “El señor de los anillos”. 37 de 61 | El novelista español Carlos Ruiz Zafón murió a los 55 años según informó este 19 de junio la editorial Planeta en sus redes sociales 38 de 61 | El cantante español Pau Donés falleció el 9 de junio a los 53 años como consecuencia del cáncer que padecía desde 2015. 39 de 61 | El actor mexicano Héctor Suárez Hernández murió a los 81 años el 2 de junio de 2020. 40 de 61 | Gregory Tyree Boyce, actor que apareció en la película de 2008 “Twilight” (“Crepúsculo”), fue encontrado muerto en una residencia de Las Vegas el 19 de mayo. 41 de 61 | La directora Lynn Shelton, conocida por las películas "Humpday" y "Your Sister's Sister" y la serie "Little Fires Everywhere", murió en mayo a los 54 años en Los Ángeles. 42 de 61 | El cantante argentino Sergio Denis falleció el 15 de mayo, según confirmó su hijo en su cuenta de Twitter. 43 de 61 | El actor y comediante Jerry Stiller falleció por causas naturales el 11 de mayo. Tenía 92 años. 44 de 61 | Little Richard, pianista, artista y leyenda del rock 'n' roll murió a los 87 años en Macon, Georgia, el sábado 9 de mayo. 45 de 61 | Roy Horn, del dúo de magia Siegfried y Roy, murió el 8 de mayo por complicaciones del coronavirus, según su publicista. Tenía 75 años de edad. 46 de 61 | Cady Groves, cantante y compositora de pop y country, murió a principios de mayo en su casa en Tennessee. 47 de 61 | El cantautor mexicano Óscar Chávez murió el 30 de abril. 48 de 61 | Irrfan Khan, actor de Bollywood que tuvo mucho éxito en su paso a Hollywood, falleció el 29 de abril. Tenía 53 años. (Crédito: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for DIFF) 49 de 61 | El cantante y compositor Bill Withers murió el 30 de marzo de 2020 en Los Ángeles por complicaciones cardiacas. Tenía 81 años. Whiters es recordado por éxitos conmovedores como "Lean On Me", "Ain't No Sunshine" y "Lovely Day". 50 de 61 | El legendario cantante Kenny Rogers murió el 20 de marzo a los 81 años. 51 de 61 | El actor sueco Max von Sydow, que se hizo famoso en las películas de Ingmar Bergman antes de aparecer en éxitos internacionales como "Game of Thrones", murió el 9 de marzo a la edad de 90 años. 52 de 61 | Caroline Flack, de 40 años, expresentadora del exitoso reality show británico ‘Love Island’, se suicidó y su cuerpo fue encontrado el 15 de febrero en su apartamento del este de Londres. 53 de 61 | La estrella de "Nanny McPhee" y activista del cambio climático Raphael Coleman murió a la edad de 25 años el 7 de febrero. 54 de 61 | Kirk Douglas murió el 5 de febrero a los 103 años. 55 de 61 | Kobe Bryant murió a los 41 años el 26 de enero en un accidente de helicóptero. 56 de 61 | Neil Peart, cuyas virtuosas interpretación de batería y letras ingeniosas impulsaron a su banda Rush al estrellato mundial y selló su lugar como uno de los mejores bateristas en la música rock, murió el 10 de enero. Tenía 67 años. 57 de 61 | El actor Harry Hains, quien interpretó papeles en producciones como "American Horror Story", murió el 10 de enero a los 27 años. 58 de 61 | Silvio Horta, el creador de Ugly Betty, murió el 8 de enero a los 45 años 59 de 61 | David Stern, excomisionado de la NBA, murió el 1 de enero a los 77 años 60 de 61 | El cantante y compositor estadounidense David Olney, cuya música fue interpretada por Linda Ronstadt, Steve Young, Emmylou Harris y otros, murió de un aparente ataque al corazón mientras actuaba en el escenario en Florida el sábado el 20 de enero de 2020. Tenía 71 años. 61 de 61 | Terry Jones, una de las estrellas del grupo británico de humor Monty Python, murió el 18 de enero de 2020 a los 77 años. En los últimos años habló de sus problemas de salud, incluida la demencia.

(CNN) — El exitoso escritor de espionaje británico David Cornwell, conocido en el mundo como John Le Carré, murió a los 89 años, según su agente literario, Jonny Geller, director ejecutivo de The Curtis Brown Group.

Geller llama a Le Carré un «gigante indiscutible de la literatura inglesa». Entre sus obras más famosas durante una carrera que abarcó unas seis décadas, se encuentran The Spy Who Came In From The Cold de 1963, que Geller dice en su declaración que lo convirtió en «el escritor de espionaje más famoso del mundo», así como Tinker Tailor Solider Spy y A Most Wanted Man, todos los cuales se convirtieron en películas de gran éxito.

Según su sitio web oficial, Le Carré escribió 26 libros que se han publicado en más de 50 países y 40 idiomas. Nació en 1931 y asistió a las universidades de Berna y Oxford. También sirvió brevemente en la inteligencia británica durante la Guerra Fría.

Según Geller, Le Carré murió después de una breve enfermedad no relacionada con el covid-19. Le sobreviven su esposa y cuatro hijos.

Con información de Dan Wright desde Londres.