Las 5 cosas que debes saber este 14 de diciembre: Hoy es la votación oficial del Colegio Electoral

Los CDC dan luz verde para vacuna de Pfizer contra el covid-19. Reino Unido y la UE extienden el plazo de conversaciones. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Hoy es la votación oficial del Colegio Electoral

Según la ley, se hace oficial el resultado electoral en EE.UU. el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Los electores se reunirán en sus respectivos estados y emitirán votos para declarar a Joe Biden presidente electo de Estados Unidos. Certifican los votos y los envían a Washington. Muchos estados tienen leyes que requieren que sus electores apoyen al ganador de la elección de su estado y pueden imponer multas a los electores infieles que siguen su propio camino. Esto ocurre después de que Donald Trump perdiera el voto popular y fracasara en sus impugnaciones ante la Justicia.

Los CDC dan luz verde para vacuna de Pfizer contra el covid-19

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), aceptó la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de la agencia a favor de que la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y BioNTech se administre a personas a partir de los 16 años. Pfizer comenzó a enviar su vacuna el domingo, y se esperan las primeras inyecciones el lunes por la mañana.

Brexit: Reino Unido y la UE extienden el plazo de conversaciones

El Reino Unido y la Unión Europea acordaron, una vez más, extender las conversaciones comerciales más allá de un plazo autoimpuesto después de no lograr un acuerdo, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El récord económico de Trump

Donald Trump es el único de los 13 presidentes desde la Segunda Guerra Mundial que saldrá de la Casa Blanca con menos estadounidenses empleados que cuando comenzó su mandato. Habrá supervisado un crecimiento más insignificante en la producción económica que cualquiera de los 12 presidentes anteriores.

Los venezolanos más pobres le temen más al hambre que al covid-19

En los vecindarios más pobres de Venezuela apenas logran sobrevivir, ya que el coronavirus obligó a cerrar la economía en el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Aquí trabajar desde casa no es una opción, no hay desinfectante de manos ni saneamiento básico y muy pocas mascarillas. El covid-19 no es su principal preocupación. El hambre lo es. Algunos intentan llenar los vacíos que el gobierno no quiere e Isa Soares de CNN acompaña a los trabajadores de las ONG mientras entregan alimentos y otros bienes esenciales a un sector de Caracas, Petare, la llamada «favela» más grande de América Latina.

A la hora del café

El código del Asesino del Zodíaco fue resuelto por descifradores aficionados, más de 51 años después

Han pasado más de 50 años desde que el llamado Asesino del Zodíaco comenzó a aterrorizar las calles del norte de California. Y ahora se cree que un equipo de descifradores de códigos finalmente resolvió uno de los misteriosos mensajes codificados que el asesino envió.

Suspenden en Perú ensayos clínicos de vacuna china Sinopharm «por la identificación de un evento adverso»

El Ministerio de Salud de Perú comunicó este sábado que respalda la decisión del Instituto Nacional de Salud de suspender temporalmente los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm.

Hombre fue detenido después de que se subió al ala de un avión que se preparaba para despegar

Un hombre fue detenido después de subirse al ala de un avión de Alaska Airlines en el aeropuerto de Las Vegas. Conoce la historia.

Este lunes habrá un eclipse total de Sol que podrá verse desde países de Sudamérica

La Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra para dar paso a uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes: un eclipse total de Sol. El fenómeno natural será visible en distintos países de América del Sur.

La cifra del día

20 millones

Comisionado de la FDA confía en que habrá dosis de la vacuna para 20 millones de estadounidenses antes de fin de año.

La cita del día

«Lo que no evaluaron fue si podrías, pese a recibir la vacuna y estar protegido, contraer algún virus que luego ingrese por tu nariz y después infecte a alguien más»

Aún después de una vacuna contra el covid-19 deberás usar máscara, advierte el Dr. Sandro Cinti, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina de la Universidad de Michigan.

Selección del día

Y para terminar…

Así cambiarán las visitas a Santa Claus en centros comerciales por la pandemia de covid-19

Este año, las visitas a Santa Claus en centros comerciales serán diferentes. En Estados Unidos, algunos de estos lugares han cambiado sus protocolos. Por ejemplo, muchos apuestan por reservar las visitas con cita previa. Además, Santa Claus también ofrecerá llamadas virtuales desde el Polo Norte, brindando a las familias una experiencia segura durante la pandemia de covid-19.