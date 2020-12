Apple te dirá qué datos tuyos usan apps de su tienda 1:00

(CNN Business) — Facebook hará un esfuerzo de relaciones públicas para atacar a Apple antes de los nuevos cambios en la privacidad de los datos de iOS que dificultarían a los anunciantes rastrear a los usuarios, en una posible señal de cuánto ve la red social la medida como una amenaza para su negocio principal.

El miércoles, Facebook realizó un evento de prensa para sacar a la luz a las pequeñas empresas que se oponían al cambio, presentó un nuevo hashtag para discutirlo y puso anuncios en varios periódicos nacionales criticando a Apple por la medida.

En anuncios publicados en The New York Times, Wall Street Journal y Washington Post, Facebook criticó el próximo requisito de Apple de que los usuarios otorguen permiso explícito para que las aplicaciones los rastreen en Internet. Facebook dijo que la medida podría ser «devastadora» para millones de pequeñas empresas que se anuncian en su plataforma.

Los anuncios del periódico coinciden con una nueva sección de su sitio Facebook for Business llamada SpeakUpforSmall, donde Facebook insta a los propietarios de pequeñas empresas a compartir su historia y les brinda «un lugar para decir lo que piensan». También alienta a los propietarios de pequeñas empresas a usar el hashtag #SpeakUpForSmall en las redes sociales para compartir lo que los anuncios personalizados han significado para ellos y cómo podría ser el panorama sin ellos.

Facebook ya había advertido a los inversores

Facebook, y las empresas que lo utilizan para marketing, confían en el seguimiento de datos para dirigirse a los usuarios con publicidad personalizada. La empresa de redes sociales, que obtiene casi todos sus ingresos de la publicidad, advirtió a los inversores en agosto que los cambios de software de Apple podrían dañar su negocio.

publicidad

El cambio de privacidad se anunció en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en junio, pero se retrasó hasta principios de 2021. Durante el evento, Apple exhibió cómo se le mostraría a un usuario un mensaje preguntando si desea permitir el seguimiento, advirtiendo que los datos se utilizarían para fines personalizados anuncios.

Apple ha intentado en repetidas ocasiones posicionarse como un defensor de la privacidad del consumidor, describiendo los cambios en septiembre como derivados de su creencia de que «la privacidad es un derecho humano fundamental». Facebook, que ha sido criticado por sus prácticas de privacidad de datos, trata de posicionarse como un defensor de las pequeñas empresas, muchas de las cuales lidian con las consecuencias de la pandemia.

«Defendemos a las pequeñas empresas en todas partes», dice el anuncio. «Muchos en la comunidad de pequeñas empresas han compartido preocupaciones sobre las actualizaciones forzadas de software de Apple, que limitarán la capacidad de las empresas para ejecutar anuncios personalizados y llegar a sus clientes de manera efectiva. … Estos cambios serán devastadores para las pequeñas empresas y se sumarán a los muchos desafíos que enfrentan ahora mismo».

El sitio web de Facebook for Business afirma que aproximadamente el 44% de las pequeñas empresas ha recurrido a anuncios personalizados para adaptarse al brote de covid-19.

Apple: «es cuestión de defender a nuestros usuarios»

En respuesta a la campaña, Apple en un comunicado a CNN Business el miércoles por la noche dijo: «Creemos que esto es una simple cuestión de defender a nuestros usuarios».

«Los usuarios deben saber cuándo se recopilan y comparten sus datos a través de otras aplicaciones y sitios web, y deben tener la opción de permitir eso o no», continuó el comunicado. «La transparencia de seguimiento de aplicaciones en iOS 14 no requiere que Facebook cambie su enfoque para rastrear a los usuarios y crear publicidad dirigida, simplemente requiere que les den a los usuarios una opción».

En una llamada con los periodistas el miércoles, Dan Levy, vicepresidente de anuncios y productos comerciales de Facebook, dijo que la compañía quiere sentarse con Apple «para encontrar una manera de avanzar».

«No estamos de acuerdo con el enfoque de Apple, pero no tenemos más remedio que mostrar su solicitud», dijo la compañía en una publicación de blog en su sitio el miércoles. «Si no lo hacemos, enfrentaremos represalias por parte de Apple, que solo podrían dañar más a las empresas que queremos apoyar. No podemos correr ese riesgo».

Apple se negó a responder a las afirmaciones de Facebook, pero dijo que está comprometida a ayudar a las pequeñas empresas, como con su nuevo programa de desarrolladores para acelerar la innovación.

Facebook y Apple chocaron recientemente

Las dos empresas se han enfrentado antes por la privacidad, incluso recientemente. La semana pasada, WhatsApp, propiedad de Facebook, criticó a Apple por su decisión de mostrar un resumen de las prácticas de privacidad de una aplicación antes de que un usuario la descargue de la App Store, casi como una etiqueta nutricional para la recopilación de datos.

En una declaración a Axios, Facebook dijo que Apple debería ser «consistente en aplicaciones propias y de terceros, así como reflejar las fuertes medidas que las aplicaciones pueden tomar para proteger la privacidad de las personas». En respuesta, Apple le comentó a CNN Business que el nuevo requisito de etiqueta también se aplica a las aplicaciones preinstaladas, como iMessage, la función de cámara y reloj.

En agosto, Facebook argumentó que las tarifas dentro de la aplicación de Apple, como una tarifa del 30% por las transacciones que tienen lugar en las aplicaciones, afectan negativamente a las pequeñas empresas durante la pandemia. (Google, propiedad de Alphabet, hizo la misma denuncia).