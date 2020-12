Navalny dice que investigación de CNN revela detalles "aterradores" 8:27

Moscú (CNN) –– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves que el político opositor Alexey Navalny «está disfrutando del apoyo de los servicios especiales de Estados Unidos». Y agregó que si los servicios especiales rusos hubieran querido matarlo, lo habrían «terminado» (el trabajo).

Putin hizo estos comentarios al responder una pregunta durante su conferencia de prensa anual, después de que una investigación de CNN y del grupo investigativo Bellingcat descubriera evidencia de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) formó un equipo élite especializado en sustancias neurotóxicas que siguió a Navalny durante años. La investigación fue publicada este lunes.

Navalny fue envenenado con la toxina novichok en agosto pasado y estuvo a punto de morir. Después de un tratamiento inicial en Omsk, Siberia, fue trasladado a una clínica en Berlín. El Kremlin ha negado repetidamente tener cualquier implicación en su envenenamiento.

En sus primeros comentarios sobre la investigación, Putin no cuestionó ningún detalle de los hallazgos. Aunque, esencialmente confirmó que los agentes del FSB sí siguieron a Navalny.

El mandatario afirmó sin pruebas que Navalny ––a quien se refirió como «este paciente en la clínica de Berlín»–– es apoyado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y agregó: «Si eso es correcto, entonces es interesante. Entonces, por supuesto, [nuestros] servicios especiales necesitan vigilarlo».

«Pero eso no significa que deba ser envenenado. ¿Quién lo necesita (a Navalny) de todos modos? Si (ellos) quisieran, probablemente lo habrían terminado», agregó Putin. «Pero en este caso, su esposa me preguntó, e inmediatamente di la orden de dejarlo salir del país para ser tratado en Alemania… Este es un truco para atacar a los líderes [en Rusia]», insistió.

En el informe de CNN publicado este lunes, los expertos en toxicología detallan que el novichok podría tardar hasta 12 horas en afectar al sistema nervioso. Esto depende de la dosis y la forma en que se administre el tóxico. Aparte de inyectar exactamente la dosis correcta en alguien, es casi imposible que el perpetrador administre la cantidad exacta de novichok para incapacitar en lugar de matar.

En ningún momento Putin se refirió a Navalny por su nombre. Y describió los reportes acerca de su caso como «historias implantadas».

«En realidad, no hay nada sorprendente en el hecho de que estas historias implantadas ocurran. Siempre lo hacen y siempre lo harán», dijo.

Putin ofreció la conferencia de prensa maratónica en su residencia de Novo-Ogaryovo, en la región de Moscú. Un selecto grupo de periodistas de medios estatales, con distanciamiento social y que tuvieron que someterse a cuarentena antes de asistir, estuvieron en la sala con él. Otros periodistas y ciudadanos hicieron preguntas a través de un enlace de video desde Moscú y otros lugares.

Putin dice que reporte sobre caso de Navalny es ‘guerra de información’

Tras el evento de 4,5 horas, Putin tuvo una breve sesión de preguntas y respuestas. En ese espacio afirmó que la investigación de CNN y Bellingcat era una forma de «guerra de información» facilitada por servicios especiales extranjeros. El trabajo investigativo estableció que un grupo de agentes del FSB siguió a Navalny, a través de datos de facturación obtenidos por Bellingcat.

A Putin se le preguntó si cree que el «robo» de datos personales de agentes de seguridad rusos por parte de otras agencias de inteligencia es «algo de rutina». En ese sentido, respondió: «Esto sucede todo el tiempo y sucede en todas partes. Sabemos que ni siquiera lo esconden. Y algunos exempleados de la NSA hablan de esto en general. No solo en términos de nosotros sino incluso de sus propios ciudadanos».

«Así es como funcionan los servicios especiales allí. Honestamente, no veo nada [especial] en eso. Esto es solo una compilación, un vertedero donde todo se arroja, se tira. Se lanza con la esperanza de que cause una impresión en los ciudadanos, infundir desconfianza hacia el liderazgo político», agregó Putin. «Esta es una de las formas de guerra de información», insistió.

Al portavoz de Putin, Dmitry Peskov, también se le preguntó por qué Navalny fue vigilado por un grupo de agentes del FSB, identificados en la investigación de CNN-Bellingcat.

«El presidente dijo por qué lo vigilan… Los ‘oídos’ crecientes de los servicios especiales extranjeros y, como hemos dicho repetidamente, las múltiples declaraciones sobre el derrocamiento del gobierno también plantean muchas preguntas», sostuvo Peskov.

Mientras tanto, Navalny continúa recuperándose en Alemania después de pasar semanas en coma en la clínica Charite de Berlín. Y este jueves respondió por primera vez a preguntas de las autoridades rusas sobre el envenenamiento.

«Pasé toda la primera mitad del día en la oficina del fiscal alemán. Me interrogaron a pedido de la parte rusa», escribió Navalny en su página de Facebook.

«[Las autoridades rusas] pidieron [a la parte alemana] que me interrogara y enviaron sus preguntas. Me hicieron estas preguntas, las respuestas fueron con protocolo y serán enviadas a Moscú», agregó Navalny en su publicación.

Las autoridades rusas han solicitado materiales de la investigación de Alemania durante meses.

Putin niega interferencia electoral en Estados Unidos

Putin también se refirió al tema de las turbulentas relaciones de Rusia con Estados Unidos. Y señaló que esperaba que algunos de los problemas se resuelvan bajo la administración entrante del presidente electo Joe Biden.

«Partimos del hecho de que el presidente electo de Estados Unidos entenderá lo que está sucediendo. Es un hombre experimentado, tanto en política nacional como exterior», dijo Putin.

El líder ruso felicitó a Biden por su victoria electoral esta semana. Seis semanas después de la votación y luego de que el Colegio Electoral confirmara oficialmente la victoria de Biden.

Cuando Sergey Shnurov, un famosos músico convertido en periodista, preguntó a Putin por qué los hackers rusos no «ayudaron a que Trump fuera elegido» en la contienda presidencial de 2020, el mandatario criticó su interrogante. Incluso, lo calificó de ser una provocación, antes de negar una vez más cualquier interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.

«Los hackers rusos no ayudaron al presidente de EE.UU., aún en funciones, a ser elegido. Y no intervinieron en los asuntos internos de este gran país», dijo Putin. «Esto es solo especulación. Es un pretexto para dañar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Es un pretexto para no reconocer la legitimidad del jefe de estado, en ejercicio, de Estados Unidos, debido a razones políticas internas».

La comunidad de inteligencia de EE.UU. concluyó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 para ayudar al entonces candidato Trump. Esa determinación fue apoyada en un informe bipartidista de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos a principios de este año.

Trump ha desestimado repetidamente las afirmaciones de que Rusia intentó ayudarlo a ganar en 2016 como un «fraude».

CNN se comunicó con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Shnurov, de la estación de televisión RTVI, también le preguntó medio en broma a Putin si Rusia estaría dispuesta a apoyar a Trump cuando deje el cargo, y si le daría trabajo o un asilo en Rusia como se le otorgó al excontratista de la NSA Edward Snowden.

«No hay necesidad de que Trump busque trabajo [en Rusia]. Casi el 50% de la población votó por él si contamos el voto popular y no el Colegio Electoral», dijo Putin. «[Trump] tiene una base de apoyo bastante grande dentro de Estados Unidos. Y, por lo que tengo entendido, no va a dejar la vida política de su país».

Luego, Putin acusó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Rusia. Esto, al «plantar» historias sobre las actividades financieras de su familia y aliados, sin presentar ninguna evidencia.

«Ese es el Departamento de Estado y los servicios de seguridad de Estados Unidos. Ellos son los verdaderos autores. De todos modos, esto claramente se ha hecho bajo sus órdenes. Esto es absolutamente obvio», insistió Putin. También agregó que «el objetivo es vengarse e intentar influir en la opinión pública de nuestro país».

Putin, quien ha estado en el poder durante dos décadas, dijo que aún no decide si volvería a presentarse a la presidencia en 2024. Justamente, cuando expira su mandato actual.

Una enmienda constitucional que legisladores rusos aprobaron a principios de 2020 y luego ganó un referéndum nacional podría permitirle permanecer en el poder hasta 2036.

Putin urge a la vacunación masiva

Momentos ante en la conferencia de prensa, Putin, de 68 años, confirmó que no ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Según explicó, porque todavía no se ha recomendado para personas mayores de 60 años.

«Las vacunas que están circulando entre la población general actualmente están destinadas a personas de un determinado grupo de edad. Y las vacunas aún no han llegado a personas como yo», dijo Putin.

«Soy un ciudadano respetuoso de la ley en ese asunto. Escucho las recomendaciones de nuestros especialistas y hasta ahora no la he recibido (la vacuna). Pero lo haré tan pronto como sea posible».

Rusia registró la vacuna Sputnik V en agosto, antes de los ensayos clave de fase 3 a gran escala necesarios para establecer su eficacia y seguridad. La medida generó escepticismo tanto en Rusia como a nivel internacional. Según la descripción del producto, la vacuna se recomienda para su uso en personas de 18 a 60 años. Y no se recomienda para personas con una serie de enfermedades crónicas y condiciones de salud.

«Creo que es necesario [tener una vacunación masiva]. Los especialistas de todo el mundo dicen que la vacunación masiva es una de las pocas formas de superar esta pandemia. Debería crear inmunidad en la población», señaló Putin. «Y repito que nuestra vacuna es eficaz y segura, por lo que no veo ninguna razón para no vacunarse».

Los ensayos de fase 3 están actualmente en curso, pero el país ya avanza hacia la vacunación masiva. El Fondo de Inversión Directa de Rusia, que patrocinó el desarrollo de la vacuna, dijo que hasta el 14 de diciembre se habían vacunado más de 200.000 rusos.

Durante la conferencia de prensa, Putin también se refirió a los desafíos de producción que enfrenta Rusia. Según dijo, el país hasta ahora no tiene suficiente hardware para fabricar la cantidad necesaria de la vacuna. Por lo que está trabajando para aumentar el número de sitios de producción adecuados.

Mary Ilyushina, de CNN, informó desde Moscú y Laura Smith-Spark escribió desde Londres. Anna Chernova, de CNN, contribuyó a este informe.