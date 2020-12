¿Cuándo recibirás el segundo cheque de estímulo?

Congreso de EE.UU. sigue sin aprobar el paquete de estímulo 2:06

Washington (CNN) — Se espera que los legisladores voten el lunes sobre el acuerdo, que proporcionaría cheques de estímulo US$ 600, pero los expertos dicen que el Tesoro tardará al menos dos semanas en depositar el efectivo en las cuentas bancarias de las personas después de que se firme la legislación.



«El momento podría ser más desafiante esta vez, pero el IRS probablemente podría comenzar a sacar el dinero en enero», dijo Howard Gleckman, investigador principal del Centro de Política Fiscal de Urban-Brookings.

En marzo, el Congreso otorgó a los individuos US$ 1.200 pagos directos y a las parejas US$ 2.400 más US$ 500 por niño en virtud de la Ley CARES de US$ 2 billones. Esos cheques de estímulo comenzaron a eliminarse para los solteros que ganan más de US$ 75.000 al año y los que ganan más de US$ 99.000 no recibieron nada. Los umbrales de ingresos se duplicaron para las parejas.

Al igual que con la primera ronda, los nuevos cheques de estímulo solo se enviarán a personas por debajo de cierto nivel de ingresos, aunque el domingo no quedó claro de inmediato dónde se establecería.

Pasaron dos semanas después de que se aprobó esa ley para que el IRS comenzara a distribuir el dinero, pero algunos destinatarios elegibles aún no lo han recibido, meses después.

¿Quién obtiene el cheque de estímulo más rápido?

Los pagos no se realizan todos a la vez. Aquellos cuya información bancaria está archivada con el IRS probablemente recibirán el dinero primero porque se depositará directamente en su cuenta. Otros recibirán cheques en papel o tarjetas de débito prepagas por correo.

Aproximadamente 90 millones de personas, más de la mitad de las elegibles, recibieron sus pagos dentro de las primeras tres semanas de abril después de la firma del acuerdo de marzo. La mayoría de la gente tenía su dinero en dos meses.

Aún así, alrededor de 12 millones de estadounidenses elegibles estaban en riesgo de no recibir el dinero en absoluto porque el IRS no tenía forma de comunicarse con ellos. Si bien la mayoría de las personas recibió el dinero automáticamente, las personas de muy bajos ingresos que normalmente no presentan declaraciones de impuestos tuvieron que registrarse en línea antes del 21 de noviembre para proporcionar su dirección o número de cuenta bancaria.

El IRS está bajo presión

Si el Congreso mantiene los requisitos de elegibilidad iguales a los de la primera ronda de controles, el proceso puede ser casi tan fácil como presionar un botón. Pero podría complicar las cosas si se cambian los parámetros, especialmente si el Congreso agrega restricciones además de los ingresos.

Los cheques adicionales pueden retrasar el inicio de la temporada de declaración de impuestos de 2020. Una segunda verificación de estímulo significa que la agencia tendrá que realizar cambios en los formularios de declaración de impuestos, algunos de los cuales ya se enviaron a las imprentas.

Diciembre no es un momento ideal para aumentar la carga de trabajo del IRS. Por lo general, es el mes en que se realiza el trabajo para prepararse para la próxima temporada de presentación de solicitudes y es posible que haya menos personal de lo habitual debido a las vacaciones.

«Creo que el IRS entregará los cheques de estímulo de manera oportuna. Podría ser a expensas de la fecha de inicio de la temporada de presentación», dijo Chad Hooper, director ejecutivo de la Asociación de Gerentes Profesionales, que aboga por más de 30.000 -trabajadores sindicales del IRS.