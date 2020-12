¿Requiere una nueva vacuna la variante del covid-19? 2:24

(CNN) — Pfizer y Moderna están probando sus vacunas contra el coronavirus para ver si funcionan contra la nueva variante mutada del virus que se ha encontrado recientemente en el Reino Unido y otros países, según declaraciones de la compañía.

«Con base en los datos hasta la fecha, esperamos que la inmunidad inducida por la vacuna Moderna proteja contra las variantes descritas recientemente en el Reino Unido; realizaremos pruebas adicionales en las próximas semanas para confirmar esta expectativa», según Moderna. declaración.

Pfizer dijo que ahora está «generando datos» sobre qué tan bien las muestras de sangre de personas inmunizadas con su vacuna «pueden neutralizar la nueva variante del Reino Unido».

El nuevo coronavirus ha mutado antes, y ambas compañías dicen que han descubierto que sus vacunas funcionaron contra otras variantes del virus.

Las declaraciones de las dos empresas reflejan la creciente preocupación mundial por una nueva variante del nuevo coronavirus que se ha extendido rápidamente por el Reino Unido.

Los expertos no están seguros de la importancia de esta mutación, sin embargo, varios países, incluido Canadá, han impuesto restricciones a los viajeros del Reino Unido.

Estados Unidos no lo ha hecho, pero la Casa Blanca está considerando exigir a los viajeros del Reino Unido que presenten una prueba de coronavirus negativa antes de llegar a Estados Unidos, dijeron a CNN dos funcionarios de la administración el lunes.

El director general de Sanidad de EE.UU., Jerome Adams, dijo que la variante del Reino Unido «no cambia lo que tenemos que hacer» en lo que respecta a permanecer protegidos.

«Lo que es importante que la gente entienda, ya que esto no cambia lo que tenemos que hacer», dijo. «Necesitamos usar máscaras, lavarnos las manos, vigilar nuestras distancias y poner en pausa las reuniones, y necesitamos vacunarnos, vacunarnos cuando estén disponibles para nosotros».

Con variante o no, Estados Unidos no ha logrado limitar la propagación del covid-19 tal como está. El solsticio de invierno del lunes marcó el día más oscuro del año y proporcionó una clara metáfora de este período de la pandemia. Estados Unidos informó el lunes 191.000 nuevos casos de covid-19 y 1.700 nuevas muertes, mientras más de 115.000 personas fueron hospitalizadas con el virus, un nuevo récord.

Los brotes tampoco se limitan a ninguna región, como ocurrió anteriormente en la pandemia. Ajustados por población, los estados con más casos nuevos durante la última semana son Tennessee, California y Rhode Island, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, a medida que los días se hagan más largos y se acerque la renovación de la primavera, también lo será la promesa de vacunaciones generalizadas. Se han administrado más de 614.000 dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Y se esperan decenas de millones más en los próximos meses.

El Dr. Fauci dice que la variante probablemente esté en EE.UU.

El Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el lunes que la variante del coronavirus del Reino Unido probablemente ya esté en EE.UU.

«Tienes que hacer esa suposición», le dijo Fauci a Judy Woodruff de PBS Newshour el lunes.

«Cuando ves algo que es bastante frecuente en un lugar como el Reino Unido, también hay mutaciones que estamos viendo en Sudáfrica y, dados los viajes por todo el mundo, no me sorprendería que ya estuviera aquí».

«Ciertamente, todavía no es el predominante, de la forma en que parece haber asumido esa naturaleza predominante en el Reino Unido, pero lo buscaremos ahora mismo. Y estoy seguro de que tarde o temprano vamos a correr hacia él y encontrarlo», agregó.

Las mutaciones en el virus no son fuera de lo común y la mayoría no tienen un impacto notable, dijo Fauci. Los investigadores todavía están tratando de determinar si la variante del Reino Unido es más transmisible, pero Fauci dijo que no parece tener ningún impacto en la letalidad del virus.

Fauci dijo que cree que una prohibición de viajar al Reino Unido es prematura porque no hay pruebas suficientes para justificarla. Dijo que prefiere considerar la posibilidad de realizar pruebas obligatorias a los viajeros del Reino Unido.

Algunos investigadores que están examinando el genoma de la variante del Reino Unido le dijeron a CNN que les preocupa que las mutaciones de esta variante puedan disminuir un poco la efectividad de la vacuna.

«Se podría imaginar un impacto modesto en la eficacia de la vacuna, lo cual no sería bueno, pero no creo que rompa la vacuna», dijo Trevor Bedford, profesor asociado de la división de vacunas y enfermedades infecciosas del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.

Sin embargo, otros expertos se han mostrado escépticos sobre cualquier impacto en las vacunas.

«No enferma más a la gente y no parece tener ningún impacto en la naturaleza protectora de la vacuna que estamos usando actualmente», dijo Fauci.

Moncef Slaoui, asesor científico en jefe de la Operación Máxima Velocidad (Operation Warp Speed, en inglés), dijo durante una conferencia de prensa el lunes que no hay «pruebas contundentes» de que la variante sea más transmisible.

«Existe una clara evidencia de que hay más en la población», dijo. «Ya sea debido a una mayor capacidad de transmisión o debido al hecho de que ahora podemos secuenciar todo el tiempo y ver el virus, mientras que cuando estaba sembrando la población en el sureste del Reino Unido, no lo estábamos, o ellos no estaban buscando esta variante en particular».

Más de 600.000 vacunas administradas

En poco más de una semana desde que comenzó la vacunación en EE.UU., se han entregado más de 4,6 dosis de vacunas y se han administrado alrededor de 614.000 dosis, según los CDC.

La primera ronda de dosis se ha administrado a personas en centros de vida asistida, funcionarios federales y trabajadores de la salud como el Dr. Joseph Varon.

Varon, médico de cuidados intensivos y jefe de personal del United Memorial Medical Center en Houston, fue una de las primeras personas en recibir una dosis de la vacuna Moderna, que la FDA autorizó para uso de emergencia el viernes.

«Esto es como tener oro», dijo el lunes a CNN el Dr. Joseph Varon, mientras sostenía una caja de dosis. «Yo no lloro, pero estuve muy cerca… ¿Sabes cuántas vidas puedes salvar con esto?»

Se demostró que las vacunas de Moderna y Pfizer tienen aproximadamente un 95% de eficacia en ensayos clínicos y tienen diferencias mínimas para la persona que recibe la inyección.

Las primeras dosis de la vacuna de Moderna se enviaron a más de 3.500 sitios en EE.UU., en comparación con los más de 600 sitios de Pfizer. En total, 7,9 millones de dosis de Moderna y Pfizer se distribuirán esta semana en EE. UU., dijo el lunes el general Gustave Perna de Operation Warp Speed.

Una de las personas que distribuye la vacuna es Todd Elble, un conductor de remolque de UPS cuyo padre murió de covid-19.

«Sé que mi papá nos está sonriendo en este momento», dijo.

Jeremy Diamond, Andrea Diaz, Shelby Lin Erdman y Naomi Thomas de CNN contribuyeron a este informe.