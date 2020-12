4 formas en las que Barr pasó de incondicional a crítico de Trump 1:25

(CNN) — Un equipo heterogéneo de exconsejeros, abogados, republicanos electos y aduladores que no están en la política han llamado la atención de Donald Trump en un momento en que muchos de sus antiguos aliados del Gobierno se han alejado de las cada vez más extremas estratagemas del presidente para permanecer en el cargo.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, reconoció que Joe Biden ganó las elecciones en un discurso en el Senado. El secretario de Justicia saliente, William Barr, ha dicho que no hubo un fraude electoral generalizado e insistió en que no era necesario que un fiscal especial investigara las elecciones ni que el Departamento de Justicia se apoderara de las máquinas de votación.

Y los principales asesores de la Casa Blanca —Mark Meadows y Pat Cipollone— han rechazado la consideración de Trump de medidas extremas para aferrarse al poder, a menudo al redirigir su atención a formas menos dañinas, pero no más plausibles de evitar que Biden asuma el cargo.

Frente a esta resistencia, y frustrado por su falta de opciones, Trump busca el apoyo de sus últimos aliados, muchos de los cuales se reunieron en la Oficina Oval, a fines de la semana pasada, para una polémica sesión de estrategia. Cuando el presidente entra en sus últimas semanas en el cargo, este resto de asesores le dice falsamente exactamente lo que quiere escuchar: que aún puede revertir los resultados de las elecciones.

Aquí está el equipo no oficial que sigue complaciendo a un presidente incapaz de aceptar la realidad.

Sidney Powell

Sidney Powell, exfiscal federal y abogada defensora desde hace mucho tiempo, se ha convertido en una de las principales conspiradoras pro-Trump. Powell ha estado en la Casa Blanca durante tres de los cuatro días anteriores, incluso durante la reunión del viernes pasado en la Oficina Oval. Allí ella y su cliente, el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, se enfrentaron a Meadows y Cipollone.

En esa reunión, que según las fuentes de CNN se convirtió en una pelea a gritos, Powell y Flynn plantearon la idea de nombrar a Powell como fiscal especial o en otro rol oficial para investigar las máquinas de votación como fuentes de fraude.

La propia administración de Trump ha desestimado tales acusaciones. Powell, por su parte, había planteado el fraude electoral en varias apariciones en público y en noticias en las semanas posteriores a las elecciones. También ha implicado a las empresas que poseían y operaban esas máquinas e incluso a los funcionarios electos republicanos en un amplio plan para negar la reelección de Trump.

Fue demasiado para la campaña de Trump, que afirmó en una declaración, el 21 de noviembre, que Powell estaba actuando en su capacidad privada y no en su equipo legal. Pero semanas después, parece estar de vuelta en la gracia del presidente.

Michael Flynn

Flynn, quien se había declarado culpable de mentir al FBI, recibe indulto de Trump 1:19

Michael Flynn, quien recientemente fue indultado por Trump por declararse culpable de mentir al FBI, ha regresado al círculo íntimo del presidente años después de renunciar a la Casa Blanca.

Además de respaldar el caso de su abogada Powell en la Casa Blanca, la semana pasada, Flynn, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa y general retirado del Ejército, ha estado impulsando la causa de revertir las elecciones por medios extremos.

El 1 de diciembre tuiteó un comunicado de prensa de un grupo pro-Trump pidiendo una «ley marcial limitada» para llevar a cabo una «nueva elección». Flynn hizo un llamado explícito a Trump para que declarara la ley marcial en la red de cable de derecha Newsmax la semana pasada, y una persona le dijo a CNN que la idea surgió en la Oficina Oval el viernes. (Trump, por su parte, afirmó que la discusión sobre la ley marcial era una «noticia falsa»).

Flynn ha cultivado su propio grupo ferviente de partidarios desde su renuncia como asesor de seguridad nacional, en febrero de 2017. Sus afirmaciones de persecución por parte del FBI en la investigación sobre la intromisión rusa ha impulsado el movimiento para instar a Trump a que lo perdone.

Flynn también ha aparecido cooptar consignas y símbolos de la teoría de la conspiración QAnon, alineándose con una comunidad de personas que cree que Trump está derribando una camarilla secreta de pedófilos adoradores de Satanás dentro del Gobierno.

Rudy Giuliani

Rudy Giuliani: El plan de los demócratas es no reducir el crimen 4:21

Un recurso de reserva para Trump ha sido su abogado personal, Rudy Giuliani, quien fue visto en la Casa Blanca este lunes, al igual que Powell. Giuliani no respondió múltiples preguntas de CNN sobre su visita allí, ni su opinión sobre la instalación de Powell o cualquier otra persona como fiscal especial para investigar las elecciones.

Curiosamente, ha tratado de distanciar a Trump y a la campaña de las actividades de Powell. Giuliani le dijo a Newsmax el lunes que Powell «definitivamente» no es parte del equipo legal de Trump.

El exalcalde de Nueva York, que sirvió como perro de ataque para la reelección de Trump, dirigió los infructuosos esfuerzos del equipo legal para anular los resultados en estados clave antes de su certificación. Con frecuencia fue la cara pública del impulso de la campaña contra la certificación de la victoria de Biden, lo que resultó en algunas presentaciones vergonzosas.

Giuliani también ha alentado al Gobierno federal a intervenir para ayudar a los esfuerzos de Trump. La semana pasada, según le dijeron fuentes a CNN, llamó a Ken Cuccinelli, del Departamento de Seguridad Nacional, y preguntó si era posible que ese Departamento se apoderara de las máquinas de votación. Según los informes, Cuccinelli respondió que hacerlo estaba más allá de la autoridad de la entidad de Gobierno.

Después de que Giuliani contrajo covid-19, a principios de diciembre, retrocedió durante aproximadamente una semana mientras se recuperaba en un hospital de Washington. Desde entonces, ha continuado promoviendo teorías de conspiración sobre fraude electoral al presidente.

Patrick Byrne

Un jugador relativamente nuevo en la lista de asesores de Trump es Patrick Byrne, el fundador del minorista en línea Overstock.com. Byrne tuiteó sobre su asistencia a la reunión del viernes en la Oficina Oval poco después, echando la culpa a los otros asesores del presidente y diciéndoles a los partidarios que confíen «solo en Rudy y Sidney».

Byrne, quien renunció a Overstock en 2019 después de que sus comentarios sobre el «estado profundo» desencadenaron una fuerte caída en el precio de las acciones de la compañía, no ha respondido a una solicitud de comentarios de CNN sobre su participación en la reunión.

Pero el excéntrico empresario ha surgido como un defensor de teorías de conspiración desacreditadas, incluidas las denuncias de fraude electoral anunciadas por el presidente y por Powell. Dijo que el mes pasado había «financiado un equipo de piratas informáticos y ciberdetectores, otras personas con habilidades extrañas» para investigar las afirmaciones.

Byrne admitió previamente en una serie de entrevistas que tuvo una relación íntima con la agente rusa acusada Maria Butina, que duró de 2015 a 2018, y que finalmente ayudó a las fuerzas del orden en la investigación contra ella.

Steve Bannon

Entre los que aconsejaron a Trump que nombrara un fiscal especial para investigar la elección está Steve Bannon. El exestratega de la Casa Blanca, quien actualmente se encuentra bajo acusación federal por fraude electrónico y lavado de dinero, afirmó que se él mismo se lo había dicho a Trump.

«Como le recomendé encarecidamente al presidente, necesitamos un fiscal especial nombrado de inmediato —un fiscal especial solo en fraude electoral y fraude de votos —son dos cosas diferentes, fraude electoral y fraude de votos— debe hacer eso inmediatamente», dijo Bannon durante una transmisión en vivo con pastores conservadores, el domingo por la noche.

La popularidad de Bannon ha caído desde que fue el primer director ejecutivo de la campaña de Trump de 2016 y luego el estratega en jefe de la Casa Blanca. Desde que dejó la administración, en agosto de 2017, ha luchado por apoyar movimientos políticos populistas en Europa y en otros lugares. Cayó en desgracia tras la revelación de que habló extensamente con el periodista Michael Wolff, pero recuperó su posición después de iniciar un podcast pro-Trump sobre la investigación y el juicio político al presidente.

Bannon también se unió a una empresa de medios con un empresario chino exiliado, Guo Wengui. Fue en el yate de Guo donde las autoridades federales lo arrestaron en agosto por su participación en la operación de recaudación de fondos We Build the Wall, que los fiscales dicen que fue fraudulenta.

Steve Bannon, exasesor de Trump, fue arrestado 2:52

Peter Navarro

Los funcionarios de la administración dicen que Trump ha recurrido a consultar a su principal asesor comercial, Peter Navarro, sobre denuncias de fraude electoral. Navarro ha utilizado su posición de la Casa Blanca para apoyar las acusaciones infundadas de fraude electoral.

«Lo que buscamos aquí son boletas verificables, boletas certificables y una investigación sobre un número cada vez mayor de denuncias de fraude bajo declaraciones juradas firmadas por testigos, y mi propia opinión al ver esta elección, tenemos lo que en cierto sentido parece ser un impecable engaño», dijo Navarro en una aparición, el 13 de noviembre, en Fox Business.

La semana pasada, Navarro publicó su propio informe «Immaculate Deception», actualmente alojado en el sitio web del podcast de Steve Bannon. El documento de 30 páginas alega «irregularidades electorales», pero no demuestra un fraude generalizado.

Navarro apareció en el podcast de Bannon para discutir el tema, diciendo que había estado telefoneando personalmente a legisladores en seis estados donde Trump y su equipo todavía esperan anular los resultados.

«Hay muchos republicanos tradicionales que no quieren subirse al tren de Trump. No puedo explicar qué está pasando con estos legisladores estatales, excepto para decir que no abrazan el nacionalismo económico y le han dado la espalda sobre el presidente «, dijo Navarro.

Mo Brooks y miembros del Freedom Caucus

Si queda una posibilidad remota de que Trump cree un daño electoral, es en el Congreso. El 6 de enero, se espera que ambas cámaras ratifiquen los resultados del Colegio Electoral, pero los leales al presidente esperan mantener su posición.

Liderando el esfuerzo está el representante de Alabama Mo Brooks, quien también encabezó una carta la semana pasada a los líderes del Congreso instando a audiencias sobre las acusaciones de fraude electoral.

Brooks y un contingente que incluía a los representantes Jim Jordan, Matt Gaetz y Louie Gohmert se reunieron con Trump el lunes en la Casa Blanca para discutir la opción, que es casi seguro que fracasará, dada la mayoría demócrata de la Cámara y el deseo del liderazgo del Partido Republicano en el Senado para evitar un empate sobre los resultados.

Los legisladores salieron de su reunión confiando en que había un contingente de republicanos de la Cámara y el Senado que se uniría al esfuerzo y provocaría un debate maratónico en el pleno el 6 de enero que se extendería al día siguiente.

«Creo que tenemos varios senadores y la pregunta no es si, sino cuántos», dijo Brooks.

Tommy Tuberville, Marjorie Taylor Greene y Madison Cawthorn

Las palabras de un trío de legisladores republicanos entrantes sugieren que la lealtad a Trump y sus afirmaciones infundadas de una elección fraudulenta seguirán siendo parte de la conversación en el Capitolio incluso después de la toma de posesión de Biden.

Si bien la mayor parte de la devoción a la causa perdida de Trump se encuentra en la conferencia republicana de la Cámara, el senador electo Tommy Tuberville, de Alabama, dijo que no descartará unirse al esfuerzo para bloquear la ratificación de la victoria de Biden.

«Verán lo que se avecina. Han estado leyendo sobre esto en la Cámara. Tendremos que hacerlo en el Senado», dijo Tuberville en un video capturado de la presentación del senador entrante en la vecina Georgia para las elecciones de segunda vuelta del Senado en ese estado.

Otro nuevo aliado de Trump en el nuevo Congreso será la representante electa Marjorie Taylor Greene, de Georgia, quien ganó notoriedad antes de su elección por difundir teorías de conspiración en línea. Desde que ganó sus propias elecciones en un distrito fuertemente republicano, Greene ha afirmado sin fundamento que las elecciones presidenciales en Georgia, que ganó Biden, fueron robadas.

Eso la hace encajar perfectamente con la facción más pro-Trump en la conferencia republicana de la Cámara. Greene asistió a la reunión del lunes en la Casa Blanca con Brooks y otros miembros del grupo legislativo Freedom.

Y el lunes, el representante electo Madison Cawthorn, de Carolina del Norte, dijo el lunes que estaría entre los miembros de la Cámara que disputarían los resultados de las elecciones.