La administración Trump toma medidas para designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en los próximos días

(CNN) — La administración Trump tomará medidas para designar a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo en los próximos días como un esfuerzo de última hora para crear obstáculos para la administración entrante de Biden, que probablemente persiga lazos más cálidos con La Habana.



Un alto funcionario de la administración le dijo a CNN que se espera que el secretario de Estado Mike Pompeo haga la designación en los próximos días. Un segundo funcionario confirmó que se están llevando a cabo discusiones, aunque el momento es incierto.

La medida es una de una serie de iniciativas audaces que está tomando la administración Trump en su intento de dejar una huella duradera en la política exterior del país a solo tres semanas antes de que el presidente Donald Trump deje el cargo.

Actualmente, solo otras tres naciones llevan la designación de patrocinadores de terrorismo por parte de Estados Unidos: Irán, Corea del Norte y Siria. Sudán fue eliminado recientemente de la lista como parte de su acuerdo para normalizar los lazos con Israel.

Tal designación impondría restricciones a la ayuda exterior de Estados Unidos, una prohibición a las exportaciones y ventas de defensa, ciertos controles sobre las exportaciones y diversas restricciones financieras. También daría lugar a sanciones contra las personas y países que realicen determinadas actividades comerciales con Cuba.

El diario The New York Times fue el primero en informar que Pompeo estaba considerando la designación.

El presidente electo Joe Biden dijo durante su campaña que si es elegido, «revertirá rápidamente las políticas fallidas de Trump que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos».

Cuba reacciona

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, «denunció» el miércoles que la administración Trump esté considerando designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en los próximos días.

“Denuncio las maniobras del secretario de Estado Pompeo para incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo para complacer a la minoría anticubana en Florida. Estados Unidos otorga refugio e impunidad a los grupos terroristas que actúan contra Cuba desde ese territorio”, escribió en Twitter.