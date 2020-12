Policía de Nashville publica nuevo video de la explosión 2:13

(CNN) — Una mujer que dijo ser la novia del atacante de Nashville le dijo a la policía en 2019 que él estaba fabricando bombas en una casa rodante, según un comunicado y documentos que el Departamento de Policía Metropolitano de Nashville proporcionó a CNN.



El 21 de agosto de 2019, la policía recibió una llamada de un abogado que representaba a Pamela Perry, la mujer que dijo ser novia del atacante Anthony Warner, dijo el martes el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville en un comunicado. Su abogado, Raymond Throckmorton, dijo que ella le había hecho «amenazas suicidas por teléfono».

Cuando llegó la policía, encontraron dos pistolas descargadas cerca de Perry, quien dijo que pertenecían a Warner. Ella les dijo a los agentes que no quería que las armas estuvieran en la casa y que Warner estaba «construyendo bombas en la casa rodante de su residencia», según un informe de «cuestión de registro» del MNPD.

La policía también habló con Throckmorton, quien una vez representó a Warner y también estuvo presente en la casa de Perry.

Throckmorton dijo a las autoridades que Warner «habla con frecuencia sobre el ejército y la fabricación de bombas. (Throckmorton) declaró que cree que el sospechoso sabe lo que está haciendo y es capaz de fabricar una bomba», según el informe.

CNN contactó a Throckmorton para obtener un comentario sobre la información que fue reportada por primera vez por el Tennessean, pero aún no ha recibido respuesta.

Después de su visita a la casa de Perry, la policía fue a la propiedad de Warner, pero Warner no les abrió la puerta, según un comunicado del departamento. Debido a que no había evidencia de un crimen, no tenían autoridad para ingresar a su casa, dijo el departamento.

El MNPD pidió al FBI que revisara sus bases de datos en busca de registros de Warner y no se encontró ninguno, confirmó el FBI en un comunicado a CNN.

El lunes, el director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David Rausch, dijo que Warner, de 63 años, no había estado previamente en el radar de las fuerzas del orden.

Siguen investigando la escena del crimen en Nashville

La explosión del viernes afuera de un edificio de transmisión de AT&T en Nashville dañó más de 40 edificios e hirió al menos a ocho personas.

Los investigadores identificaron a Warner al comparar el ADN de la escena con el de los guantes y un sombrero de un vehículo de su propiedad, dijo Rausch. El motivo de la explosión aún se desconoce.

La explosión dejó la histórica calle de Nashville en desorden, y los investigadores federales esperan que se demore hasta el viernes para examinar los escombros y recolectar todas las pruebas de la escena del crimen, dijeron las autoridades el martes.

En ese momento, los equipos de respuesta nacional del FBI y la ATF habían terminado de recorrer la mitad de la escena del crimen y la abrieron a los trabajadores de la ciudad para la limpieza y evaluación de seguridad, según el portavoz del FBI Jason Pack.

Y aunque las autoridades tienen mucho trabajo por delante para determinar qué motivó la destrucción, el área comenzó a abrirse a casi dos docenas de dueños de negocios y residentes en las afueras del sitio del impacto.

Fueron escoltados por funcionarios a edificios considerados estructuralmente seguros para recuperar sus artículos importantes, en algunos casos sus mascotas.

Para muchos de los propietarios de pequeñas empresas afectados por el bombardeo, el daño se suma a las dificultades creadas por la pandemia de coronavirus.

«Este año ha sido duro», dijo a CNN Pete Gibson, propietario de Pride & Glory Tattoo en 2nd Avenue. «Pero justo cuando tenemos un poco de luz al final del túnel, todo desaparece en dos segundos».

