(CNN) –– En términos bíblicos del horror, 2020 cumplió con todos los requisitos. Hubo guerra. También hambre. Sobre todo, hubo plagas. Y bichos aterradores, por supuesto.

Fueron tantos, tantos, insectos aterradores en 2020. Gusanos extraños, orugas venenosas y todo tipo de especies invasoras agregaron un poco de sabor a nuestras ansiedades pandémicas cotidianas. Por supuesto, flotando por encima de todo, hubo avispones asesinos.

Desafortunadamente, este tema con los insectos no terminará en 2020. En 2021, la mayor cría de cigarras en Estados Unidos, apropiadamente llamada Brood X, por su término en inglés, se despertará de un sueño de 17 años. Y, por supuesto, saldrá de la tierra fría, marcando el comienzo de una nueva temporada de horrores relacionados con los insectos.

Antes de que esa pesadilla despierte (literalmente), aquí te dejamos los insectos aterradores que marcaron el 2020.

Avispones asesinos, los insectos que marcaron el 2020

Ah, sí, dos de las peores palabras… seguidas. Los avispones asesinos, también conocidos como avispones gigantes asiáticos, hicieron su debut en mayo. El momento en que fueron vistos en Estados Unidos por primera vez, en el estado de Washington.

¿Cómo supieron los científicos de insectos aterradores que se enfrentaban a este paquete específico de pesadillas voladoras invasoras? Los cadáveres de abejas decapitadas fueron una gran pista. Los avispones gigantes asiáticos pueden medir hasta 5 centímetros de largo y matar a una persona con múltiples picaduras. El nombre ciertamente encaja. Además, estos bichos se quedaron durante la mayor parte del año rondando los espacios de nuestras mentes que aún no estaban ocupadas con los otros horrores del día. Afortunadamente, parece que los avispones asesinos toman un pequeño descanso de ser malvados en el invierno. Por lo que tenemos un respiro antes de que levanten sus cabezas asesinas una vez más.

Cigarras zombis

Las películas de terror no tienen nada sobre la Massospora, un hongo psicodélico que invadió los cuerpos de cigarras en Virginia Occidental en junio. Y que convirtió a estos insectos en zombis irreflexivos, de hongos, y enloquecidos por el sexo. El hongo se introduce en la cigarra a través de un orificio (cualquier orificio) y lentamente toma el control. ¿Cómo? Primero devora el tejido sano y lo reemplaza con materia del hongo. A medida que controla el cerebro del insecto, tiene la incontrolable necesidad de aparearse, lo que ayuda a que el hongo se propague. Quizás la peor parte es que las cigarras siguen siendo completamente funcionales durante esta propagación hostil. Tampoco muestran señales de saber que han sido invadidas, hasta que es demasiado tarde.

Mosca linterna manchada

En agosto, los residentes de algunos condados de Nueva Jersey recibieron una dosis doble de cuarentena, cuando se les pidió protegerse de una avalancha de moscas linterna. Aunque estos grandes insectos no son propensos al derramamiento de sangre, igual pueden asustar. Sus alas blancas con manchas negras cubren cuerpos de color rojo brillante. Y su pecado es poner en peligro la flora y fauna autóctonas. También son «un excelente autoestopista», según el Departamento de Agricultura de Nueva Jersey.

Tenias cerebrales, otro insecto aterrador de 2020

Cuando los médicos examinaron el cerebro de una mujer australiana que había sufrido persistentes dolores de cabeza durante años, pensaron que habían encontrado un tumor. Pero al extraerlo, descubrieron que realmente era un quiste lleno de larvas de tenia. UN QUISTE LLENO DE LARVAS DE TENIA.

Una lombriz solitaria vivía en su cerebro 0:56

Usualmente, alguien tendría que tragar los huevos que se encuentran en las heces de una persona con una tenia intestinal para terminar en ese estado. Pero, en un informe publicado en septiembre, los médicos dijeron que la mujer nunca salió del país y que no tienen idea de cómo llegaron los gusanos a su cerebro. La afección se llama neurocisticercosis y ocurre con más frecuencia de lo que quisiéramos. ¡Esta no es la única vez que se ha reportado este año! En enero se conoció sobre un hombre tratado por la misma condición. ¡Felicitaciones, has desbloqueado un nuevo miedo!

Orugas venenosas parecidas a los tribbles de «Stark Trek»

He aquí la oruga más esponjosa y malvada que jamás se ha deslizado por la tierra. En octubre, se reportaron múltiples avistamientos de la oruga gato en Virginia. Lo que llevó al Departamento de Silvicultura del estado a advertir contra acariciar o incluso acercarse a las criaturas. Su pelaje marrón rezuma veneno. Y solo rozarlo puede causar erupciones con picazón, vómitos, glándulas inflamadas, fiebre y, según un residente que fue picado, «dolor como un cuchillo caliente». Las orugas son nativas de áreas en el extremo sur y el Medio Oeste, por lo que los expertos estaban bastante desconcertados cuando vieron sus cabezas peludas en Virginia.

Gusanos martillo

Nada bueno proviene de la frase «gusano martillo». Durante noviembre se informaron numerosos avistamientos de «planarios de cabeza ancha» (su otro nombre) en Georgia. Sus nombres se deben a la pequeña media luna lovecraftiana que tienen como cabeza. Bueno, una especie de cabeza. La boca está realmente a la mitad de sus cuerpos. De todos modos, no solo son muy feos y como serpientes. ¡Estos bebés también son venenosos! Los gusanos martillo producen tetrodotoxina, la misma neurotoxina mortal producida por el pez globo. Los científicos no saben mucho sobre cómo usa la toxina (probablemente para ayudarse a atrapar su alimento, ¡otros gusanos!). Tampoco cuánto necesitaría producir para dañar a un humano, pero aconsejan permanecer lejos. Y si ves uno y tienes la muy comprensible necesidad de cortarlo en pedazos, ¡no lo hagas! Pueden reproducirse a partir de secciones cortadas de sus cuerpos, como una hidra de la vida real.

Cría X

Y así, llegamos al futuro de nuestro aterrador mundo de insectos. Honestamente, las cigarras no dan tanto miedo. Sin embargo, son muy ruidosas y, si muchas quedan en el camino durante una temporada intensa, también crujientes. La cría X (Brood X, en inglés) es la más grande y más amplia de los 15 ciclos de cigarras que invaden Estados Unidos de vez en cuando. Y las áreas en el Atlántico medio se cubrirán con los bichos en primavera. Verás, las cigarras tienen una forma bastante ingeniosa de evitar a los depredadores: simplemente salen en masa. A pesar de que están ahí para comer, las crías de cigarras son tan grandes que los depredadores literalmente no pueden alcanzarlas todas. Los insectos zumban durante unas semanas y luego ponen sus huevos en el suelo antes de morir. Cuando se van, queda una nueva generación de cigarras, creciendo, esperando, justo debajo de nuestros pies.

Nota de la autora: esta misma cría de cigarras se apoderó del área de la ciudad de Washington cuando yo estaba en la escuela secundaria. Un día, en la cafetería, un chico de mi clase me miró a los ojos desde el otro lado de la cafetería y abrió la boca para revelar una cigarra entera en su lengua.

Lector, se la comió.