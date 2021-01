Pedro Pierluisi juramenta como nuevo gobernador de Puerto Rico

Pedro Pierluisi. Crédito: Angel Valentin/Getty Images

(CNN Español) — Las escalinatas del Capitolio de Puerto Rico sirvieron de escenario para que este sábado se llevara a cabo la ceremonia de toma de posesión de Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de la isla.

Antes de la toma de posesión, Pierluisi ya había juramentado oficialmente al cargo de gobernador en la sede del Tribunal Supremo de Puerto Rico ante la juez presidente Maite Oronoz Rodríguez.

De esta manera, se convirtió en el duodécimo gobernador bajo la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Entre los asistentes estuvieron miembros de su gabinete, legisladores, alcaldes, jueces del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Federal, los exgobernadores; Luis Fortuño, Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla, Wanda Vázquez, y la comisionada residente en Washington Jenniffer González Colón. También, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

La ceremonia de toma de posesión estuvo caracterizada por las mascarillas que tenían los asistentes debido a la pandemia de covid-19 y a las restricciones que ordenó el gobierno para hacer obligatorio su uso.

El ruido de una batería de cañones colocados en las cercanías del Capitolio anunció que la isla ya cuenta con un gobernante. Acto seguido Pierluisi se dirigió a los presentes. El ahora gobernador no usó mascarilla una vez comenzó a dar su mensaje.

Habló además de su nuevo gobierno que trabajará con una Asamblea Legislativa diversificada, con cinco diferentes partidos y un legislador independiente, que refleja la nueva realidad política y social. “El destino me puso a mí aquí, en medio de estos tiempos turbulentos e históricos, ante gran polarización y con altas expectativas. Confío en que Dios me dará la sabiduría que necesito para guiar a Puerto Rico a puerto seguro. Mi trayectoria de vida me ha dado la humildad y la entereza para aceptar que tuvimos un voto diverso y que los necesito a todos. Pueden estar seguros de que eso conformará mi actitud y renovará mi visión. Siempre voy a enfocarme en buscar lo que nos une como pueblo”, señaló.

Una vez culminado su mensaje, el gobernador Pedro R. Pierluisi se dirigió a La Fortaleza, en donde fue recibido por hijos y nietos, y luego recibió una bendición en el Convento de Las Siervas de María.

Pierluisi es un abogado que ha trabajado tanto en el sector público como el privado, tiene amplia experiencia de litigacióFue electo gobernador el 3 de noviembre de 2020 en las elecciones generales de Puerto Rico. De 1993 a 1996 sirvió como Secretario de Justicia de Puerto Rico y desde enero de 2009 a diciembre del 2016 fue Comisionado Residente en Washington. n y negociación, al igual que como árbitro y mediador. Este es el congresista que eligen los votantes de Puerto Rico y que representa al gobierno local ante el gobierno estadounidense. Pierluisi obtuvo en 1981 un grado universitario de Tulane University en Nueva Orleans y su grado de abogado en 1984 de George Washington University en Washington.