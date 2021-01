Diego Boneta da vida a Marshall, miembro de la unidad encargada de luchar contra diversos monstruos, comandada por Mila Jovovich (Foto cortesía Sony Pictures Entertainment)

(CNN Español) – Regresa a Zona Pop CNN el actor mexicano Diego Boneta, en esta ocasión habla de su participación en la cinta “Monster Hunter” en la que comparte la pantalla con la actriz Milla Jovovich.

Bajo la premisa de que detrás de nuestro mundo hay un mundo de monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan su dominio con ferocidad mortal, Boneta da vida a Marshall, miembro de la unidad encargada de luchar contra estos seres.

En esta desesperada batalla por la supervivencia, la unidad se encuentra con un misterioso cazador cuyas habilidades únicas le permiten estar un paso por delante de las poderosas criaturas.

Basado en el videojuego “Monster Hunter”

El director de la cinta, Paul W. S. Anderson, regresa a la escena de llevar a la pantalla la historia de un videojuego. En el pasado lo hizo con hizo con la saga de Resident Evil que, de acuerdo a la información de la misma producción, recaudó 1.2 mil millones de dólares.

“Esta cinta la filmamos justo hace dos años y fue justo al finalizar “Terminator” y aunque ambas son de acción, esta fue filmada en locaciones en el desierto en África. Las temperaturas iban de los 47 grados (centígrados) en el día y en la noche a menos 10”.

Milla Jovovich y Paul, unos tipazos

Trabajar con la misma Milla Jovovich debió representar una gran responsabilidad y emoción. Diego afirma que se conocieron en una cena en Nueva York: “Conocí a Paul y a Milla en una cena en Nueva York y son unos tipazos. Nos sentamos frente a frente y toda la noche fueron risas y hasta nos tomamos unos tequilas”.

“Cuando Paul me habla unos meses después y me cuenta del proyecto y su visión, fue un honor trabajar con alguien que adaptó un videojuego a una cinta. De hecho, en el rodaje, la misma Milla me decía que le bajara de intensidad”, agrega Boneta.

Entrenamiento con los Army Rangers

¿Qué tuvo que hacer para estar en forma para la filmación? “Todo el elenco entrenamos varias semanas junto con Army Rangers (miembros del ejército) y eso generó una camaradería muy especial, y Paul y Milla hicieron que nos sintiéramos como familia”, dijo.

Pero para el actor, quien es cinta negra en taekwondo, no es la primera vez que entrena con un grupo especializado, tal y como lo dijo: “Pero además tuvimos que aprender a manejar diversas armas. Tuvimos que aprender a movernos como un grupo. Llevaba varios proyectos en los que entrené con Navy Seals (miembros de la Armada estadounidense) y el Mossad (una de las agencias de inteligencia de Israel) y para esta cinta la poca o mucha acción que haría, le quise sacar todo el juego”.

Se considera un megagamer

Si bien “Monster Hunter” está basado en un videojuego, Boneta se considera un gamer: “Si lo soy, aunque no pueda jugar diario, lo disfruto demasiado. Con mi hermano Santiago jugamos en el X-Box y nos echamos unos buenos maratones jugando. Este videojuego -Monster Hunter- nunca lo jugué, lo había escuchado”.

“El sentarme con Paul y ver cómo lo conocía y lo vivía al derecho y al revés, y sabía exactamente todo, me llevó a decir que sí, y los fans del videojuego quedaron satisfechos con los resultados”, agrega.

¿Cómo es filmar una película en la que luchas contra monstruos que no ves en el set? ¿Qué género de cinta es su favorito para filmar? ¿Cómo se expresa de la misma Milla Jovovich y su esposo, el director de la cinta, Paul W. S. Anderson?

Te invitamos a que escuches el primer episodio del 2021 en el que Diego Boneta regresa una vez más a Zona Pop CNN.

