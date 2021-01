¿Cuán peligrosas son las nuevas variantes de covid-19? 2:13

(CNN Español) – Recientemente se encontraron dos variantes del nuevo coronavirus: la del Reino Unido y la de Sudáfrica. En este episodio el doctor Huerta explica por qué estas variantes hacen que el virus sea más transmisible y cómo nos podemos proteger.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy veremos lo que se sabe acerca de las nuevas variantes del nuevo coronavirus encontradas en el Reino Unido y Sudáfrica, y que ha sido encontrada ya en más de 30 países del mundo.

Las variantes del nuevo coronavirus

La noticia se produjo poco antes de Navidad. Una variante del nuevo coronavirus se encontró en Londres, e inmediatamente, el público expresó su preocupación de que el virus pueda haber cambiado tanto su genética, que la pandemia pudiese agravarse.

Revisemos algunos conceptos importantes, adelantando que, si bien es cierto que debemos estar atentos a esa noticia, debemos esperar más investigaciones para entender mejor la situación.

En primer lugar, recordemos que los virus no son seres vivos, por lo tanto, no nacen, no crecen ni mueren.

Los virus son moléculas químicas que tienen una sola misión de existencia: parasitar una célula viva, apoderarse de su aparato reproductor y reproducirse.

En ese proceso, causan enfermedad.

La composición de un virus

Los virus están compuestos de un ácido nucleico central (que puede ser de ARN o ácido ribonucleico, o ADN o desoxirribonucleico), el cual está rodeado de una cubierta compuesta de proteínas, grasas e hidratos de carbono.

El punto es que, durante ese proceso de reproducción -que en términos biológicos se denomina replicación- los virus producen miles de millones de copias de si mismos en cada ser vivo que infectan.

Esa altísima replicación del virus hace que se produzcan algunos cambios en la secuencia genética. Esos cambios se llaman mutaciones, las que por ser mínimas, por lo general no modifican el comportamiento del virus.

En algunas ocasiones, sin embargo, esas mutaciones le otorgan algunas ventajas evolutivas al virus. Es decir, las partículas virales que las poseen se vuelven dominantes sobre las demás, y son las que logran reproducirse más en el futuro, constituyendo un nuevo tipo de virus.

En general, los virus que contienen un núcleo de ARN mutan mucho más intensamente que los virus que tienen un núcleo de ADN.

El nuevo coronavirus tiene un núcleo de ARN.

La variante de coronavirus del Reino Unido

Volviendo a la mutación descubierta en el Reino Unido, ya se sabía que el nuevo coronavirus presenta una a dos mutaciones al mes, llamando la atención que las mutaciones que ha sufrido la variante descubierta en el Reino Unido son 23.

La variante, llamada B.1.1.7, fue detectada el 20 de septiembre en Kent, al sur de Londres. A mediados de noviembre ya correspondía a entre 20 y 30% de los casos de covid-19 en esa región.

Sin embargo, a comienzos de diciembre, el 60% de los casos de la enfermedad habían sido causados por la variante.

Las mutaciones de la variante han ocurrido en la espiga del virus, la parte que en las representaciones del virus se dibujan como unas patitas.

Esas espigas tienen dos funciones importantes: la primera es que sirven como una llave para ingresar a las células e infectarlas y la segunda es que contienen una región llamada RBD, contra la cual están dirigidas las vacunas.

La mayoría de las mutaciones ha ocurrido en la parte de la espiga que controla el ingreso del virus a las células. Es por eso por lo que se ha postulado que la nueva variante es más contagiosa que la original.

Lo que aún no está claro es si las mutaciones han ocurrido en la región RBD que controla la respuesta a las vacunas. Un estudio británico, describe sin embargo, que dos de esas mutaciones se encuentran en la cercanía de la región RBD, por lo que deben ser vigiladas de cerca.

La variante de coronavirus de Sudáfrica

La variante detectada en Sudáfrica, sin embargo, posee tres mutaciones en la región RBD. La misma está siendo estudiada más exhaustivamente para determinar su respuesta a las vacunas.

En resumen, aunque no es raro que los virus muten, las mutaciones detectadas en esta variante del nuevo coronavirus son más numerosas que lo usual.

Por lo que hasta ahora se conoce, estas harían que el virus se contagie más fácilmente, pero no causarían una enfermedad más grave o letal y responderían aún a todas las vacunas que se están desarrollando.

El hecho de que sea más contagioso haría que al causar un mayor número de casos, aumenten también -de manera proporcional- los casos graves de covid-19 que necesiten hospitalización y unidad de cuidados intensivos, y por tanto aumente el número de muertes.

¿Qué podemos hacer para protegernos?

El mensaje práctico para ustedes, los oyentes de este podcast, es que -independientemente de la variante que se tenga enfrente- la prevención de la infección debe guiar todos nuestros actos.

En ese sentido, estas deben ser las acciones que debemos practicar durante todo este 2021:

El uso de una mascarilla al estar con gente alrededor, El distanciarse físicamente de personas que no pertenecen al núcleo familiar que vive en la misma casa, Lavarse las manos con regularidad.

