(CNN) — La familia y los partidarios de Jacob Blake, que se enteraron el martes de que el agente que le disparó siete veces no enfrentará cargos, prometieron llevar su protesta a Washington.

«Ahora nuestra batalla debe ir frente al Congreso, debe ir frente al Senado «, dijo el martes su padre Jacob Blake sénior. «Vamos a protestar directamente en las oficinas. Primero iremos a ver a Nancy [Pelosi] … luego iremos al Senado hasta que nos vean, hasta que nos escuchen».

«Vamos a ser proactivos y no reactivos», dijo el obispo Tavis Grant, director de campo nacional de Rainbow Push. «Aquellos que quieren tomar las armas no han logrado que los derechos civiles no se hayan tratado de quitar vidas, se han tratado de salvar vidas».

Rusten Sheskey, un agente blanco, le disparó a Blake, un hombre negro de 29 años, mientras respondía a un incidente doméstico, el 23 de agosto de 2020, en Kenosha, Wisconsin. Blake sobrevivió al tiroteo, pero quedó paralizado de cintura para abajo.

El fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, anunció el martes que Sheskey no enfrentará cargos.

«Lo esperábamos», dijo Blake sénior. «Entendimos lo que iba a suceder cuando llamaron a [la] Guardia Nacional».

Antes del anuncio, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, movilizó el lunes a 500 miembros de la Guardia Nacional a pedido de los funcionarios locales, mientras que el Ayuntamiento de Kenosha aprobó una resolución unánime que otorga al alcalde poderes de emergencia.

«Insisto en que esta es una conversación complicada», dice el fiscal

Graveley celebró una conferencia de prensa de 90 minutos el martes en la que explicó a los periodistas su decisión de no presentar cargos.

«Insisto en que esta conversación es una conversación complicada, que es una conversación real, no simplista y tenemos que hablar con precisión y profundidad sobre la ley y los hechos», dijo.

Reconoció que las heridas de Blake por el tiroteo fueron una tragedia, y dijo que así como no tenía la experiencia para comprender los riesgos de ser un agente de policía, tampoco tenía la experiencia de temer por su vida debido a su carrera.

En cambio, podría abordar la decisión desde la perspectiva de un profesional legal, dijo Graveley, y agregó que no habría sido ético presentar cargos en un caso en el que no estaba seguro de poder obtener una condena.

«[El público ha] juzgado este caso en la pantalla de su computadora o en su sala de estar», dijo. «Como profesional, se me pide que hable sobre cómo tratar este caso en una sala de jurado real, en una sala de tribunal real».

El mayor obstáculo, argumentó, fue que cuando se presenta el caso de que los agentes actuaron en defensa propia, la carga de la prueba recae en los fiscales para demostrar que no lo hicieron.

El tiroteo de Jacob Blake

Según Graveley, los agentes fueron llamados a la casa de Laquisha Booker, quien les dijo a los operadores del 911 que Blake no devolvería las llaves de un automóvil que ella había alquilado. Cuando llegaron, los agentes intentaron arrestar a Blake con una orden judicial por un incidente anterior, dijo Graveley. Sheskey disparó después de agarrar a Blake por la camisa mientras intentaba entrar al auto.

«Jacob Blake, mientras se resiste activamente, se arma con un cuchillo», dijo Graveley, y agregó que escuchó a los partidarios de Blake decir que estaba desarmado. «Es absolutamente incontrovertible que Jacob Blake estaba armado con un cuchillo durante este encuentro … Toda la discusión de que está desarmado contradice incluso lo que él mismo ha dicho varias veces».

Los abogados del agente podrían argumentar que debido a que los policías vieron a Blake sosteniendo un cuchillo y acercándose al automóvil donde estaban sus hijos después de que su madre exclamó que se iba a ir con ellos, no pudieron mantenerse a distancia de la amenaza y tuvieron que volverse a involucrar.

Y aunque los médicos que inicialmente examinaron a Blake dijeron que le dispararon siete veces en la espalda, un médico forense evaluó las heridas y concluyó que había cuatro heridas de entrada en la espalda y tres en el lado izquierdo, lo que podría generar dudas razonables, dijo, en cuanto a si estaba de espaldas al agente o no.

Graveley dijo que pidió a la Oficina del Fiscal Federal que hiciera una investigación paralela de derechos civiles que sería una investigación separada con su propia conclusión.

Los abogados de Blake expresaron su decepción

Un abogado de la familia de Blake negó que Blake representara una amenaza.

«No tenía sentido en el video que se pueda argumentar que un agente diga que estaba sufriendo daños en ese momento en particular», dijo el abogado B’Ivory LaMarr en una conferencia de prensa poco después del anuncio de Graveley. «Creo que eso es completamente falso y creo que es solo una racionalización para tratar de mostrar lo que es realmente, esencialmente, un acto intencional».

El abogado de la familia Blake, Ben Crump, junto con LaMarr y el coabogado Patrick A. Salvi II, emitieron un comunicado poco después del anuncio expresando su decepción por la decisión.

«Sentimos que esta decisión falló no solo a Jacob y su familia, sino a la comunidad que protestó y exigió justicia», se lee en el comunicado. «Las acciones del agente Sheskey provocaron indignación en todo el país, pero la decisión del fiscal de distrito de no acusar al agente que le disparó a Jacob en la espalda varias veces, dejándolo paralizado, destruye aún más la confianza en nuestro sistema judicial. Esto envía un mensaje equivocado a los policías en todo el país».

El gobernador Evers emitió un comunicado el martes diciendo que la vida de Blake ha cambiado para siempre y que sus hijos experimentaron un trauma que «ningún niño debería soportar».

«La decisión de hoy es una prueba más de que nuestro trabajo no ha terminado; debemos trabajar cada día con seriedad hacia un estado y un país más justo, más equitativo y equitativo, y para combatir el racismo experimentado por los habitantes negros de Wisconsin», dijo. «Espero paz y justicia para Jacob, su familia y toda la comunidad de Kenosha».

El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, dijo que había una «necesidad urgente» de reformar la justicia penal.

«Wisconsin debe adoptar un estándar de uso de la fuerza en todo el estado que establezca que el deber principal de los agentes es preservar la vida y que los policías deben usar técnicas de reducción para evitar la fuerza siempre que sea posible», dijo Kaul en un comunicado. «Y los agentes del orden público que realicen actividades de patrulla deben tener cámaras en el cuerpo».

— Adrienne Broaddus, Amir Vera y Brad Parks, de CNN, contribuyeron a este informe.