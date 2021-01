Toma del Capitolio: agitadores armados en el Congreso, minuto a minuto

En medio de una escena caótica, en la que los manifestantes ingresaron al edificio del Capitolio de Estados Unidos, Jake Tapper de CNN informó que los legisladores enviaron mensajes de texto diciendo que estaban «atónitos» por los hechos.

El edificio se encuentra actualmente bajo cierre.

«Estoy recibiendo mensajes de texto, como estoy seguro de que Dana y Abby también… Miembros del Congreso, partidarios de Trump, partidarios de Biden, demócratas, republicanos están atónitos. La policía del Capitolio les ha dicho que deben refugiarse en su oficina. ¿Es por un ataque terrorista en Estados Unidos? Es porque los partidarios de Trump están forzando violentamente en algunos casos su ingreso al Capitolio de Estados Unidos, deteniendo los procedimientos constitucionales de conteo de los votos electorales de Joe Biden, el presidente electo», dijo Tapper.

El representante Adam Kinzinger, un republicano de Illinois, tuiteó calificándolo de «intento de golpe». También denunció las acciones de los manifestantes en una serie de tuits y respondió directamente al presidente Trump. «No estás protegiendo al país», tuiteó Kinzinger dirigiéndose a Trump.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021