Emma Roberts comparte la primera foto de su bebé recién nacido

Emma Roberts compartió una foto de su hijo en una publicación de Instagram. (Crédito: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images)

(CNN) –– Emma Roberts tiene muchas razones para sonreír por estos días.

La actriz compartió en redes sociales la primera foto de su hijo recién nacido y reveló su nombre.

«Gracias 2020 por hacer una cosa bien», escribió. «Nuestra luz Rhodes Robert Hedlund».

Emma Roberts recibió a su hijo con el actor Garrett Hedlund el mes pasado.

Durante el transcurso de su embarazo, Roberts compartió algunas actualizaciones. Incluso, en una entrevista dijo: «He intentado no comprar un montón de cosas porque me encanta ir de compras. Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios no voy a tener una niña porque la situación de la ropa sería una locura».

También apareció en la portada de la revista Cosmopolitan en diciembre y fue la primera mujer embarazada en posar para la portada de la revista.

En la entrevista, señaló que no estaba segura de poder tener hijos debido a que le diagnosticaron endometriosis.

«Cuando me enteré de mi fertilidad, quedé atónita», dijo. «Eso se sentía tan permanente, y de manera extraña, sentí que había hecho algo mal».