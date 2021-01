Agitadores pagarán sus minutos de furia ante la justicia 2:34

Washington (CNN) — Más de 30 personas han sido arrestadas por cargos federales relacionados con el motín mortal a favor de Trump en el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada.

Algunos de los acusados enfrentan cargos traer armas al Capitolio. Otros fueron fotografiados saqueando el edificio. Muchos están acusados de entrada ilegal o entrada violenta.

Esto es lo que sabemos sobre algunos de los que han sido arrestados y dos personas que han sido acusadas pero se desconoce su estado de custodia.

Richard ‘Bigo’ Barnett, el asaltante al Capitolio que entró a la oficina de Pelosi

Barnett, de Arkansas, fue fotografiado sentado en un escritorio en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante los disturbios del 6 de enero, dicen las autoridades.

Las autoridades federales dicen que fue detenido dos días después de los hechos en Little Rock.

Barnett, conocido como Bigo, fue grabado por las cámaras de seguridad entrando al área de la oficina de Pelosi alrededor de las 2:50 pm hora del este con una bandera de Estados Unidos y un teléfono celular. Salió seis minutos después solo con su teléfono celular, según documentos judiciales. Fue fotografiado con su bota apoyada en un escritorio y la bandera colgada cerca.

Barnett fue acusado de entrar o permanecer a sabiendas en un edificio o terreno restringido sin autoridad legal, entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, así como el robo de propiedad pública, según una denuncia penal.

Está bajo custodia del FBI, según la oficina del alguacil en el condado de Benton, Arkansas.

CNN se comunicó con un abogado de Barnett, quien dijo que proporcionaría una declaración.

Larry Rendell Brock

Los fiscales dicen que Brock, un oficial retirado de la Reserva de la Fuerza Aérea de Texas de 53 años, fue fotografiado deambulando por la cámara del Senado con un brazalete flexible blanco, que las fuerzas del orden utilizan para sujetar o detener personas. Las fotos muestran al hombre con un casco militar, chaleco táctico verde y chaqueta negra con camuflaje.

Brock fue arrestado el 10 de enero. Fue acusado de un cargo de entrar o permanecer en cualquier edificio o terreno restringido sin autorización legal, y un cargo de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, según un comunicado del Departamento de Justicia.

En una entrevista con The New Yorker, Brock negó tener puntos de vista racistas y repitió las infundadas afirmaciones del presidente Donald Trump sobre el fraude electoral.

También dijo que se oponía a destrozar el edificio y se sintió consternado cuando se enteró de la magnitud de la destrucción. «Sé que parece amenazador», le dijo a The New Yorker. «Esa no era mi intención».

Jacob Anthony Chansley

Chansley, un hombre de Arizona, también conocido como Jake Angeli, fue visto en fotos en el Capitolio, sin camisa, con pintura facial y un tocado de piel de oso con cuernos, de acuerdo con su orden de arresto.

Fue detenido el 9 de enero y acusado de entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal. También de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, dijeron las autoridades federales.

Los intentos de CNN de comunicarse con su abogado no tuvieron éxito de inmediato.

Chansley le dijo al FBI que vino a Washington «como parte de un esfuerzo grupal, con otros ‘patriotas’ de Arizona, a petición del presidente de que todos los ‘patriotas’ vengan a Washington el 6 de enero de 2021», según un narrativa de los investigadores en su expediente judicial.

Chansley había llamado al FBI el día después del ataque y confirmó a la agencia que él era la persona que se veía en las fotos en la silla del vicepresidente en el Senado, según el documento judicial.

Conocido por sus seguidores como el Chamán de QAnon, tenía una página de Facebook llena de publicaciones que evocaban las teorías de conspiración de QAnon, cuyos seguidores creen que hay una camarilla de abusadores sexuales adoradores de Satanás que se han infiltrado en los más altos niveles del gobierno estadounidense y están siendo con la oposición de Trump.

Chansley sirvió en la Marina de Estados Unidos desde 2005 hasta octubre de 2007, según muestran los registros.

Lonnie Leroy Coffman

Los fiscales dicen que Coffman, de Falkville, Alabama, fue arrestado luego de que las autoridades encontraron 11 bombas caseras, un rifle de asalto y una pistola en su camioneta estacionada a dos cuadras del Capitolio durante el motín.

Fue acusado de posesión ilegal de un dispositivo destructivo y de portar una pistola sin licencia, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Coffman, de 70 años, le dijo a la policía que tenía frascos llenos de «espuma de poliestireno derretida y gasolina», según una declaración jurada de las autoridades anunciada el 8 de enero.

Los investigadores federales creen que la combinación, si explota, tendría «el efecto del napalm en la medida en que hace que el líquido inflamable se adhiera mejor a los objetos que golpea al detonar», según el expediente judicial.

Coffman había estacionado su camioneta en la mañana del 6 de enero cerca del National Republican Club, comúnmente llamado Capitol Hill Club, a una cuadra de un gran edificio de oficinas de la Cámara de Representantes de EE.UU. y la Biblioteca del Congreso, según la denuncia. El camión tenía una pistola en el asiento del pasajero y un rifle de asalto Carabina M4, junto con cargadores de rifle cargados con municiones, dijo la policía.

Cuando la policía lo encontró y registró a una cuadra de distancia después del anochecer, Coffman llevaba una pistola de 9 mm y una pistola de calibre 22 en cada uno de sus bolsillos delanteros, según la denuncia policial. No registró ninguna de las armas encontradas en su camioneta o en su persona.

Un juez federal dictaminó el 12 de enero que Coffman permanecería en la cárcel mientras espera el juicio por los cargos de armas.

Los investigadores encontraron notas escritas a mano en la camioneta de Coffman que incluían una cita sobre la necesidad de «derrocar a los hombres que pervierten la Constitución», según los registros judiciales.

Las notas también incluían los nombres de un miembro demócrata del Congreso al que destacó por ser musulmán y un juez designado por Obama. Las notas escritas a mano también contenían referencias a sitios web de conspiración de derecha, según los registros.

Los fiscales no han acusado a Coffman de participar en el ataque al edificio del Capitolio. Su abogado, Tony Miles, dijo en una audiencia el 12 de enero que Coffman era «inocente» de los cargos y cuestionó la solidez del caso. Señaló que Coffman era un veterano del ejército que luchó en Vietnam.

Jenny Cudd

Cudd, excandidata a la alcaldía de Midland, Texas, enfrenta dos cargos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cudd, quien publicó un video en la víspera de los disturbios en el que hablaba de cómo el día siguiente iba a ser un «alboroto», está acusada de entrar a sabiendas en un edificio restringido e impedir o interrumpir la conducción ordenada de los asuntos gubernamentales.

Una denuncia penal establece que Cudd y otra persona fueron fotografiados dentro del Capitolio y que Cudd transmitió en vivo un video en Facebook en algún momento después de la entrada forzada real del edificio.

«Jenny Cudd también declaró en el video, lo siguiente indica su presencia dentro del Capitolio de EE.UU.: ‘Rompimos la puerta de la oficina de Nancy Pelosi y alguien le robó el mazo y tomó una foto sentada en la silla apagando la cámara'», dice el documento judicial.

Don Flanary, el abogado de Cudd, le dijo a CNN que la mujer «fue arrestada por el FBI este (miércoles) por la mañana y llevada ante un magistrado en Midland». Ha sido puesta en libertad bajo fianza.

Flanary dice que Cudd planea declararse no culpable.

Derrick Evans

Evans, quien en ese momento era legislador del estado de Virginia Occidental, aparece en un video que lo muestra entre una multitud que atravesó una gran puerta ornamental del Capitolio, dicen las autoridades.

Evans fue acusado de un cargo de entrar o permanecer en cualquier edificio o terreno restringido sin autorización legal, y un cargo de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

Un magistrado federal en Virginia Occidental liberó a Evans después de que compareció ante el tribunal el 8 de enero, según los registros judiciales.

Evans, quien ha negado haber participado en la destrucción y la violencia, renunció a la Cámara de Delegados de Virginia Occidental el 9 de enero.

«Los últimos días ciertamente han sido un momento difícil para mi familia, mis colegas y para mí, así que creo que es mejor en este momento renunciar a mi escaño en la Cámara y concentrarme en mi situación personal y en los que amo”, dijo Evans en un comunicado en el sitio web de la legislatura de West Virginia.

«Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y lamento profundamente cualquier daño, dolor o vergüenza que pueda haber causado a mi familia, amigos, electores y compañeros de Virginia Occidental. Espero que esta acción que tomo hoy pueda eliminar cualquier nube de distracción de la legislatura del estado, para que mis colegas puedan trabajar seriamente en la construcción de un futuro mejor para nuestro estado».

CNN obtuvo un video que los fiscales federales dicen que Evans transmitió en vivo en Facebook, y luego lo eliminó, mientras estaba entre la multitud.

Aunque eliminó el video, según una denuncia penal, alguien subió una copia a Reddit. Los fiscales afirman en la denuncia penal que Evans es el hombre que se escucha en el video.

En el video, se escucha a Evans preguntarle a alguien, en un momento fuera del Capitolio, «¿Siguen peleando con la policía allí?».

«Estamos adentro», grita Evans una vez dentro del Capitolio, mientras otros continúan entrando al edificio.

Evans ha dicho que solo filmó el evento como un «miembro independiente de los medios de comunicación para la historia del cine», aunque no parece que tenga experiencia trabajando como tal. El abogado de Evans, John Bryan, se negó a comentar a CNN sobre los cargos.

Sin embargo, Bryan le dijo a CNN en un comunicado el 7 de enero que su cliente «no tenía más remedio que entrar» al Capitolio debido al tamaño de la multitud en la que se encontraba, y que «no era evidente para el Sr. Evans que no estaba permitido seguir a la multitud hacia esta área pública del Capitolio, dentro de la cual ya se encontraban miembros del público».

Douglas Jensen

Policía fue aplastado por la turba en el Capitolio 3:06

Un video muestra a Jensen, de 41 años, persiguiendo a un agente de policía negro del Capitolio por unas escaleras durante el motín, según un análisis comparativo de CNN de su foto de reserva y publicaciones en las redes sociales.

En una cuenta de Twitter que lleva su nombre, Jensen se identificó dos veces en una de las imágenes que circulaba en línea después del motín. Su vecino en Des Moines, Iowa, confirmó a KCCI, afiliada de CNN, que el hombre de las fotos era Jensen.

Jensen, vestido con una camiseta de QAnon, también se ve señalando a otro agente de policía del Capitolio en una foto de Associated Press tomada por el reportero gráfico Manuel Balce Ceneta.

En un video capturado por Igor Bobic del Huffington Post, se ve a Jensen, con la misma camiseta de QAnon, persiguiendo al agente de policía del Capitolio Eugene Goodman con una multitud de alborotadores que lo siguen. Una vez en la parte superior de un conjunto de escaleras, el agente mira hacia una puerta a su izquierda que conduce al piso del Senado y se aleja de él y hacia la cámara, alejando a la multitud del piso del Senado.

Jensen fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en una multitud violenta que irrumpió en el Capitolio, según el FBI y las autoridades locales en Iowa.

Los funcionarios del FBI llevaron a Jensen a la cárcel del condado de Polk para su procesamiento el 9 de enero.

Enfrenta cargos federales que incluyen ingresar ilegalmente al Capitolio, interrumpir los negocios del gobierno, entrar violentamente y desfilar en un edificio del Capitolio y bloquear la aplicación de la ley durante el motín, según el FBI .

Los intentos de CNN de contactar a un abogado de Jensen no tuvieron éxito de inmediato.

Adam Johnson

Johnson, de 36 años, fue arrestado en Florida días después de los disturbios, acusado de robar el atril del presidente de la Cámara, según un comunicado de prensa.

Johnson fue acusado de un cargo de entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o terreno restringido sin la autoridad legal; un cargo de robo de propiedad del gobierno; y un cargo de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

Johnson fue liberado con una fianza de US$ 25.000, informó WFTS, afiliada de CNN. Está sujeto a un sistema de monitoreo y toque de queda, tuvo que entregar armas de fuego y su pasaporte, y debe presentarse el 19 de enero en un tribunal federal en Washington, informó WFTS.

Los abogados de Johnson dijeron que una imagen viral que lo muestra cargando el atril en el Capitolio podría ser problemática para avanzar con su caso, según el afiliado.

«El Sr. Johnson, claramente, se está tomando esto muy en serio», dijo el abogado David Bigney, según el video publicado por WFTS.

«Estamos lidiando con mucha notoriedad, simplemente por una fotografía que fue tomada en un instante, mucho juicio basado en esa fotografía, lo que ha llevado a amenazas de muerte a Adam y su familia».

Klete Keller

Medallista olímpico, acusado por asalto al Capitolio 0:45

Keller, quien ganó cinco medallas olímpicas de natación, incluidas dos medallas de oro en relevos, fue acusado el miércoles, según documentos judiciales.

Keller fue acusado de entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal, entrada violenta y conducta desordenada en terrenos del Capitolio, y obstrucción de la aplicación de la ley involucrada en deberes oficiales incidentes de desorden civil, según documentos presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Washington.

No está claro si Keller está detenido. CNN no ha podido contactar a Keller para hacer comentarios.

Los documentos judiciales dicen que Keller fue identificado por medios de comunicación como SwimSwam, que cubre la natación competitiva.

El agente especial del FBI, Matthew R. Barofsky, escribió en documentos judiciales que confirmó la identidad de Keller comparando fotos de disturbios con su licencia de conducir de Colorado.

Las fotos del Capitolio también muestran que Keller lleva una chaqueta del equipo olímpico de los Estados Unidos y «parece ser una de las personas más altas», escribe Barofsky en su declaración de hechos. Keller mide 1,98 metros.

Cleveland Grover Meredith Jr.

Meredith llegó a Washington desde Colorado el día del motín con cientos de rondas de municiones y un rifle de asalto, y al día siguiente envió un mensaje de texto a sus conocidos diciendo que quería disparar o atropellar Pelosi, alegaron las autoridades en los registros de la corte federal.

Fue acusado de hacer amenazas interestatales a Pelosi y posesión de un arma de fuego no registrada.

En documentos judiciales, el FBI escribió que encontró a Meredith en una habitación de hotel en Washington después de recibir una pista sobre uno de los mensajes de texto. Había conducido a Washington pero llegó demasiado tarde para asistir al mitin que precedió al motín, dicen los documentos judiciales.

Meredith había enviado un mensaje de texto el 6 de enero que decía que se dirigía a Washington con «una tonelada de … munición perforadora de armaduras», y otro el 7 de enero diciendo que estaba pensando en «poner una bala en [la cabeza] de Pelosi en televisión en vivo», según documentos judiciales.

El 7 de enero, también envió un mensaje de texto sobre atropellar a Pelosi, se lee en los documentos judiciales. Meredith puntuó sus mensajes con emojis de diablo púrpura y usó insultos despectivos para las mujeres para refirirse a Pelosi, dijeron las autoridades.

En un momento, después de que un destinatario de los mensajes de texto expresó su preocupación, Meredith respondió, ‘Lol, solo me estoy divirtiendo'», se lee en los documentos judiciales.

Meredith dejó que el FBI registrara su habitación de hotel, teléfono, camión y su remolque. En el tráiler, los agentes encontraron tres armas —una Glock 19, una pistola de 9 mm y un rifle de asalto— y «aproximadamente cientos de rondas de municiones», dicen los documentos judiciales.

Meredith debía comparecer ante el tribunal el 13 de enero.

Los intentos de CNN de comunicarse con el abogado de Meredith para que hiciera comentarios no tuvieron éxito de inmediato.

Eric Gavelek Munchel

Munchel, de Tennessee, fue identificado como el hombre que se ve en fotos y videos dentro del Capitolio con equipo paramilitar y sujetadores de plástico, un artículo en un pistolera en su cadera derecha, y un teléfono celular montado en su pecho con la cámara hacia afuera, según una declaración jurada en la denuncia penal presentada en su contra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington.

Fue arrestado el 10 de enero en Tennessee. Fue acusado de entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal, y de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

Munchel había sido detenido por primera vez por la policía el 6 de enero porque llevaba una pistola Taser mientras asistía a la manifestación, y les dijo que era para protegerse, según sus documentos de acusación.

El FBI siguió las imágenes de Munchel saliendo del hotel sin mascarilla y llevando una bebida mientras el presidente Donald Trump hablaba con sus partidarios, justo antes del asalto al Capitolio.

Nick Ochs

Ochs, fundador de Proud Boys Hawai, fue arrestado el 7 de enero en el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, dijeron las autoridades.

Fue acusado de un cargo de entrada ilegal a edificios o terrenos restringidos y fue liberado de la cárcel el 11 de enero antes de su próxima audiencia en la corte, programada para el 27 de enero.

En un documento de acusación, los investigadores citaron una foto tuiteada y una entrevista que hizo con CNN como prueba.

«Hola desde la capital jajaja», tuiteó Ochs el 6 de enero, con una imagen de sí mismo fumando un cigarrillo en el edificio del Capitolio.

«No tuvimos que forzar la entrada. Simplemente entré y filmé», dijo Ochs a CNN en una entrevista esa noche. «Había miles de personas allí, no tenían control de la situación. No me detuvieron ni me interrogaron».

Ochs afirmó en la entrevista con CNN que estaba trabajando como periodista profesional cuando ingresó al Capitolio y que no entró en ninguna oficina del Congreso ni en las cámaras.

Robert Keith Packer

Packer, de Virginia, ha sido identificado como un hombre que estaba dentro del Capitolio con una sudadera estampada con la frase «Camp Auschwitz», según tres fuentes que hablaron con CNN.

Fue arrestado la mañana del 13 de enero en Newport News, Virginia, acusado de ingresar al Capitolio sin permiso y entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, según una orden de arresto.

Antes de su arresto, Packer no había respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

Una imagen de la sudadera, con el nombre del campo de concentración nazi donde murieron alrededor de 1,1 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, provocó conmoción e incredulidad en las redes sociales. La parte inferior de la sudadera decía: «El trabajo trae libertad», que es la traducción aproximada de la frase «Arbeit macht frei» que estaba en las puertas del campo.

Brad Rukstales

El director ejecutivo de la firma de tecnología de marketing Cogensia, en el área de Chicago, Rukstales violó el Capitolio de Estados Unidos y fue arrestado, dijeron las autoridades.

Ha sido acusado de «entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal; o a sabiendas, con la intención de obstaculizar los negocios del gobierno o las funciones oficiales, participar en conducta desordenada en los terrenos del Capitolio; y entrada violenta y conducta desordenada en el Capitolio», dijo el Departamento de Justicia.

Rukstales fue despedido de su trabajo, según Cogensia, cuyo director ejecutivo interino señaló que «las acciones de Rukstales eran inconsistentes con los valores fundamentales de Cogensia».

Rukstales se ha disculpado por lo que llamó un «momento de juicio extremadamente pobre», según un comunicado publicado en Twitter. «Fue la peor decisión personal de mi vida».

«Fue genial ver a un montón de gente junta por la mañana y escuchar los discursos, pero se convirtió en un caos», dijo Rukstales a WBBM, afiliada de CNN, admitiendo que estaba dentro del Capitolio.

«No tuve nada que ver con acusar a nadie ni a nada, ni nada de eso», dijo. «Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado».

Andrew Williams

El bombero de Florida fue arrestado bajo sospecha de ingresar ilegalmente a un edificio restringido y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, según documentos judiciales, después de que apareció una foto de él con un sombrero Trump 2020 y señalando un cartel de Pelosi dentro del Capitolio.

Williams, un bombero-paramédico del Departamento de Bomberos de Sanford, compareció en la corte federal el 12 de enero y fue liberado con una fianza de US$ 25.000, según muestran los documentos.

Williams fue puesto en licencia administrativa sin paga, según un comunicado del Departamento de Bomberos. El jefe de bomberos Craig Radzak confirmó que era Williams en la foto y dijo que Williams había estado con el departamento como bombero-paramédico desde octubre de 2016.

El abogado de Williams culpó a Trump y a la policía del Capitolio por el ataque.

«El presidente y la policía del Capitolio alentaron un comportamiento despreciable», dijo Vince Citro a WESH, afiliada de CNN.

Kevin Seefried

Las autoridades arrestaron a un hombre que fue fotografiado en el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada sosteniendo una bandera confederada durante un motín, según un funcionario policial.

El funcionario policial le dijo a CNN que Kevin Seefried de Delaware ha sido identificado como el hombre de la foto.

Los documentos de los cargos no estuvieron disponibles de inmediato. CNN se ha comunicado con el FBI para obtener comentarios y está buscando más información.

— Michelle Krupa, Paul P. Murphy, Rob Kuznia, Ashley Fantz, Andy Rose, Matt Egan, Caroline Kelly, Konstantin Toropin, Raja Razek, Kay Jones, Evan Perez y Shimon Prokupecz de CNN contribuyeron a este informe.