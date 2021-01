(CNN Español) – El doctor Huerta responde esta semana a las preguntas de la audiencia sobre las secuelas del coronavirus, entre ellas la pérdida de olfato y la tos.

También, quién es el especialista médico que debe darle seguimiento a la enfermedad, más preguntas sobre la vacuna y las formas de contagios.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Hola Luis. Un estudio del Reino Unido encontró que 89% de pruebas PCR dio positivo en los primeros 4 días después del inicio de los síntomas, lo que disminuye al 54% en los días 10 al 14. En algunos pacientes, todavía se podía detectar el virus a los 46 días.

Buena pregunta Miguel. Hasta ahora, se sabe que una persona que supera la enfermedad elimina el virus de su organismo. Es decir, no se ha demostrado que cause una infección persistente o crónica, por lo tanto, es imposible que pueda contagiar.

Eso no significa, como lo describimos en el episodio del 25 de agosto, que la persona no se pueda reinfectar con un virus diferente.

Excelente pregunta Onasis. Debido a que la vacuna no trata, sino previene la enfermedad, la vacuna no debe aplicarse a una persona que tiene una infección activa. Ha ocurrido sin embargo que se ha aplicado la vacuna a una persona sin saberse que estaba infectada, y esta ha desarrollado la enfermedad después.

Saludos… tengo dudas con los días de la vacuna, tiene que ser exactamente a los 28 días después de la vacunación ? En mi caso me administraron la de moderna, la primera dosis fue el lunes 4 enero y la segunda dice que me toca el 2 de febrero. Esto es correcto? Gracias

Hola Wilmaliz. Si bien es recomendable que la segunda dosis de la vacuna sea administrada en el día 21 o 28 después de la primera, eso no es absolutamente estricto. Se puede dar un rango de uno o dos días por cuestiones de calendario.

Excelente pregunta Conde. No se sabe aún si tendremos una vacuna para niños en 2021, pero debido a que ya hay varios laboratorios realizando ensayos clínicos en niños hasta los 12 años, es posible que tengamos alguna este año. Para niños mas pequeños, debemos esperar que se hagan estudios.

Hola Orgoloth, como lo explicamos en el episodio del 13 de enero, CanSino ha publicado los resultados de sus estudios de fase 1 y fase 2, pero los estudios de fase 3 hechos en Pakistán, Rusia, México y Chile no han sido publicados aún.

@drhuerta , ¿sabe algo de la candidata a vacuna de Curevac? Están haciendo sus ensayos de Fase 2 en Lima y quiero ver si me animo a ofrecerme como voluntario. ¡Gracias!

Hola Sebastián. CureVac es un laboratorio alemán que ha desarrollado una candidata de vacuna que usa la misma tecnología de ARN mensajero de Moderna y Pfizer. Te recomiendo que converses con los coordinadores del estudio para que te puedan dar más detalles.

Hola Silvia. En el episodio del 13 de enero podrás escuchar una revisión completa de los estudios de los tres principales laboratorios chinos Sinopharm, CanSino y Sinovac. Te agradecería mucho que lo escuches por favor.

Excelente pregunta. Con lo común que es la enfermedad, y considerando que más del 90% de casos se recuperan en la casa, el doctor de medicina interna o de medicina familiar puede atender el caso e instruir al paciente a usar el oxímetro de pulso y detectar la complicación pulmonar temprana, para así ordenar la hospitalización, de ser necesario.

@drhuerta me dio covid desde junio y a el día de hoy aún no recupero el olfato, tiene alguna recomendación o medicamento a seguir??

Hola Coquette. Como lo describimos en el episodio del 12 de enero, 95% de personas recuperaron el sentido del olfato a los 6 meses de haberlo perdido. Eso significa que para 5% de pacientes demora más. Creo que es cuestión de esperar, pero te recomiendo que lo hagas bajo la vigilancia de un neurólogo.

@drhuerta Luego de 15 del diagnostico, persiste la tos y no hay otros síntomas .¿Puedo contagiar a otras personas con la tos? ¿Mantengo el confinamiento hasta que desaparezca la tos?

Hola Carmen. Siento mucho que estés aún con síntomas residuales de la infección. De acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una persona contagia desde el primer día de la aparición de los síntomas hasta el día 10, siempre y cuando la enfermedad no haya necesitado de hospitalización.

@drhuerta doctor he leído un artículo de usted sobre la perdida del olfato,y tego una duda q me gustaría me respondiera¿la perdida del olfato es total o parcial?es decir una persona contagiada de covid puede tener una leve pérdida del olfato?

